Estados Unidos

Elecciones en Alaska: cómo funciona el voto por orden de preferencia con dos Dan Sullivan en la boleta del Senado

El estado celebra este martes su elección al Senado de Estados Unidos con un sistema electoral único que permite a los votantes ordenar candidatos por preferencia, en una contienda que puede definir el control de la cámara alta

La elección legislativa en Alaska puede definir el control del Senado de Estados Unidos. (REUTERS/Emily Mesner)
La elección legislativa en Alaska puede definir el control del Senado de Estados Unidos. (REUTERS/Emily Mesner)
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Alaska celebra este martes su elección al Senado con dos candidatos casi homónimos en la boleta y un sistema de votación que pocos estados del país utilizan. Bajo ese sistema, el resultado no depende únicamente del candidato más votado: si nadie supera el 50%, los votos se redistribuyen según las preferencias marcadas en la boleta y la presencia de dos Sullivan hace ese cálculo todavía más incierto.

Los cuatro candidatos que llegaron a la elección general son: el senador republicano en funciones Dan S. Sullivan, la demócrata Mary Peltola, el también republicano Gerald Heikes y Daniel J. Sullivan, un exdocente cuyo nombre casi idéntico al del legislador titular generó una disputa legal que llegó hasta la Corte Suprema estatal. La elección en Alaska puede ser determinante para el control del Senado de Estados Unidos.

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Cómo funciona el voto por orden de preferencia en Alaska

El sistema es más simple de lo que parece. En lugar de marcar un único candidato, cada votante puede ordenar a los aspirantes según su preferencia: primero el que más le convence, segundo el que le sigue, y así hasta el último. A ese mecanismo se lo conoce como voto por orden de preferencia, o ranked choice voting en inglés.

El sistema electoral de Alaska redistribuye los sufragios por orden de preferencia si ningún candidato supera el 50% de los votos. (REUTERS/Emily Mesner)
El sistema electoral de Alaska redistribuye los sufragios por orden de preferencia si ningún candidato supera el 50% de los votos. (REUTERS/Emily Mesner)

La regla principal, según CBS News, es la siguiente: si un candidato obtiene más del 50% de los votos de primera preferencia, gana directamente. Pero si nadie alcanza esa mayoría —lo que ocurre con frecuencia cuando hay cuatro candidatos—, el que menos votos reunió queda eliminado. Los electores que lo habían puesto primero no pierden su voto: ese sufragio pasa automáticamente al candidato que marcaron en segundo lugar. El proceso se repite hasta que alguien supere el 50%.

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Para ilustrarlo con un ejemplo: si 100 personas votan y el candidato A obtiene 50, el B obtiene 40, el C obtiene siete y el D obtiene tres, ninguno llega a 51. El candidato D —el menos votado— queda afuera. Los tres electores que lo pusieron primero tienen su segundo favorito contabilizado.

Si uno de esos votos va al candidato A, este llega a 51 y gana. Si no, la eliminación continúa con el siguiente candidato de menor caudal.

Por qué este año el sistema es más difícil de seguir: hay dos Dan Sullivan

La complicación particular de 2026 es la presencia de dos candidatos con apellido Sullivan. Uno es Dan S. Sullivan, el senador republicano en ejercicio, militar retirado y ex funcionario del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush. El otro es Daniel J. Sullivan, un exmaestro que se postuló en junio y cuya candidatura desató un litigio judicial para sacarlo de la boleta, sin éxito.

Dos candidatos de apellido Sullivan compiten en la boleta electoral por una banca en la cámara alta. (REUTERS/Kerry Tasker)
Dos candidatos de apellido Sullivan compiten en la boleta electoral por una banca en la cámara alta. (REUTERS/Kerry Tasker)

La Corte Suprema de Alaska lo mantuvo en la contienda. Para reducir la confusión, la boleta identificó al legislador como “Sullivan, Dan S. (Registered Republican) Incumbent”, mientras que el ex docente figura solo con su nombre, sin ningún identificador adicional, de acuerdo con la cadena estadounidense.

Qué mostraron los resultados de la primaria de agosto

El sistema electoral de Alaska incluye una primaria no partidista previa: todos los candidatos compiten juntos sin distinción de partido, y los cuatro más votados avanzan a la elección general. Así llegaron a este martes los cuatro aspirantes al Senado.

El voto por orden de preferencia debutó en Alaska en 2022 para sustituir las primarias tradicionales. (REUTERS/Emily Mesner)
El voto por orden de preferencia debutó en Alaska en 2022 para sustituir las primarias tradicionales. (REUTERS/Emily Mesner)

En esa primaria de agosto, Peltola lideró con el 49,5% de los sufragios. Dan S. Sullivan obtuvo el 41,4%, y Daniel J. Sullivan alcanzó apenas el 2,5%. La fuente consultada no informó el total de votantes que participaron en esa instancia. Esos resultados anticipan el peso relativo de cada candidato, aunque en la elección general el sistema de preferencias puede modificar el orden final.

Qué antecedentes tiene este sistema en Alaska

El voto por orden de preferencia se usa en Alaska desde 2022, cuando reemplazó al sistema de primarias partidarias tradicionales. Su estreno fue en una elección especial a la Cámara de Representantes: ningún candidato superó el 50% en la primera ronda, y la tabulación por preferencia determinó el resultado 15 días después de la jornada electoral.

Las autoridades electorales prevén certificar los resultados definitivos de la contienda el 25 de noviembre. (REUTERS/Emily Mesner)
Las autoridades electorales prevén certificar los resultados definitivos de la contienda el 25 de noviembre. (REUTERS/Emily Mesner)

Peltola ganó esa contienda y se convirtió en la primera demócrata en representar al estado en la cámara baja en 50 años. Más adelante ese mismo año, al buscar un mandato completo, volvió a ganar en segunda ronda con el 55% de los votos, luego de haber obtenido el 48,8% en la primera ronda.

Cuándo se conocerá el resultado definitivo en Alaska

El resultado de esta elección al Senado no se sabrá el mismo martes. CBS News informó que Alaska acepta votos por correo recibidos hasta 10 días después de la jornada electoral, o hasta 15 días en ciertos casos por la geografía extensa y remota del estado. Recién cuando se completa ese último recuento comienza la tabulación de las rondas del voto por orden de preferencia, lo que puede prolongar el proceso varias semanas si ningún candidato supera el 50% de los votos de primera preferencia.

Las autoridades electorales de Alaska prevén certificar los resultados el 25 de noviembre. En 2022, Peltola obtuvo la certificación de su mandato completo el 30 de ese mismo mes.

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