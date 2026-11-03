Por qué algunas elecciones de 2026 no se decidirán la noche de las elecciones, y por qué eso no significa que haya habido irregularidades

La demora en las proyecciones de las elecciones legislativas responde a los procedimientos de recuento y validación de cada estado (REUTERS/Jonathan Drake)

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La definición de las elecciones legislativas de Estados Unidos podría extenderse más allá de la noche del 3 de noviembre, especialmente en las disputas más ajustadas. La demora en las proyecciones no constituye por sí misma una señal de irregularidades, sino que responde a los procedimientos de recuento y validación de sufragios en cada estado, explicó CBS News.

Las contiendas cerradas pueden impedir una definición inmediata

El margen estrecho entre los candidatos impide que los medios anuncien de inmediato al partido ganador del Congreso (REUTERS/Sam Wolfe)

El control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos podría no quedar resuelto durante la jornada electoral. David Becker, director ejecutivo y fundador del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, sostuvo ante CBS News que incluso existen dudas sobre si esa definición llegará la misma noche.

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“Si lo sabemos, será porque está ocurriendo una ola electoral muy grande”, afirmó Becker. Su planteamiento parte de una lógica operativa: cuanto menor sea la diferencia entre los candidatos, mayor será la cantidad de sufragios que deben revisarse antes de que los medios puedan proyectar un vencedor con suficiente certeza.

Lawrence Norden, vicepresidente del Programa de Elecciones y Gobierno del Centro Brennan para la Justicia, advirtió al medio que el período entre la emisión del voto y la publicación de resultados finales puede favorecer la difusión de versiones falsas. “Cuando la elección es muy ajustada, no importa la rapidez con que se cuenten las papeletas”, aseguró.

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De acuerdo con los expertos consultados, el tiempo que tarda una proyección mediática no equivale al ritmo efectivo del escrutinio. Becker remarcó que los funcionarios electorales trabajan para informar resultados no oficiales cuanto antes, aunque la percepción pública suele depender de cuándo una cadena de noticias considera que ya puede anunciar un ganador.

Los votos por correo requieren controles adicionales antes del conteo

California acepta votos por correo hasta una semana después de los comicios si conservan el matasellos de la fecha electoral (REUTERS/Jeenah Moon)

La demora se concentra, en buena medida, en los votos por correo. En California, las papeletas pueden llegar hasta una semana después de la elección siempre que tengan el matasellos del día de votación. Antes de incorporarlas al cómputo, las autoridades deben verificar las firmas de los electores.

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William Gates, director ejecutivo del Laboratorio de Mecánica de la Democracia de la Universidad Estatal de Arizona, señaló a CBS News que algunas elecciones californianas se definen apenas cierran las urnas, cuando la diferencia prevista es amplia. Sin embargo, otros procesos competitivos pueden permanecer abiertos durante varios días o incluso semanas.

El sistema estatal permite procesar antes de la jornada electoral los sobres que llegan con anticipación, pero el conteo solo comienza tras el cierre de los centros de votación. Las boletas recibidas el mismo día o después requieren más tiempo, debido a que primero deben completar la validación de sus firmas.

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Además de California, Colorado, Hawái, Nevada, Oregón, Vermont, Utah, Washington y el Distrito de Columbia envían automáticamente papeletas por correo a los votantes registrados activos, detalló la cadena estadounidense.

En Pensilvania y Wisconsin, las normas estatales agregan otra limitación: los funcionarios no pueden iniciar el procesamiento de esos votos hasta la mañana de la elección. Ese calendario puede retrasar la difusión de datos, aun cuando las papeletas ya hayan sido emitidas por los ciudadanos.

El orden en que se informan los votos puede modificar la tendencia inicial

Los diferentes tipos de voto no se contabilizan al mismo tiempo y tampoco reflejan necesariamente el mismo perfil electoral. Por eso, los resultados preliminares pueden variar a lo largo de la noche o durante los días posteriores, a medida que se incorporan nuevas tandas de papeletas verificadas.

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Norden comparó ese proceso con mirar la grabación de un partido de baloncesto que ya terminó. “Los votos ya están emitidos. Simplemente no se cuentan todos al mismo tiempo”, explicó al medio. La analogía busca distinguir entre el momento en que el elector decide y el momento en que la autoridad publica ese voto.

Becker aludió al llamado red mirage, o “espejismo rojo”, que puede aparecer cuando los votos presenciales, históricamente más favorables a los republicanos en algunos lugares, se informan primero. Más tarde, la incorporación de papeletas por correo puede inclinar el resultado hacia los demócratas.

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El especialista recordó el caso de Pensilvania en 2020, cuando el estado divulgó primero los votos emitidos el día de la elección y luego sumó los sufragios postales, que se procesaron más tarde debido a la legislación vigente. “Esas papeletas favorecían de forma abrumadora a los demócratas”, relató.

En Arizona, donde las diferencias suelen ser estrechas, Gates consideró que la atención sobre el recuento se explica por la competitividad electoral y no por una demora excepcional. El funcionario añadió que cada estado requiere semanas para certificar los resultados oficiales, un procedimiento que continúa después de las proyecciones difundidas por la prensa.

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