Volodimir Zelensky denunció un ataque masivo ruso con 70 misiles y 300 drones contra instalaciones eléctricas ucranianas

Rusia atacó con más de 70 misiles y cerca de 300 drones infraestructura energética ucraniana

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenó este martes un nuevo ataque masivo contra infraestructuras energéticas ucranianas llevado a cabo por las fuerzas del Kremlin esta madrugada con más de 70 misiles y cerca de 300 drones.

“Los rusos lanzaron un ataque complejo y masivo durante la noche, dirigido sobre todo contra nuestra infraestructura crítica. Y el principal objetivo fue la energía, instalaciones de generación de electricidad y subestaciones (eléctricas), en las regiones de Odessa, Cherkasi, Zhitómir, Vínitsia, Kharkov, Dnipropetrovsk, Chernivtsí, Cherníguiv y Rivne”, escribió Zelensky en su cuenta de X.

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Zelensky condenó un ataque masivo ruso a la energía con más de 70 misiles

El mandatario ucraniano señaló que el ataque a la energía provocó apagones en varias de estas regiones esparcidas por toda Ucrania, y destacó que los rusos también atacaron “de forma directa” un hospital en Kharkov hiriendo a más de 70 personas.

Del total de misiles utilizados, 59 eran misiles de crucero y 17 misiles balísticos. Según el parte de la Fuerza Aérea, 49 misiles de crucero y sólo 3 misiles balísticos fueron derribados, una información que confirma la vulnerabilidad ucraniana ante las capacidades balísticas rusas debido al déficit de misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot que sufre el Ejército ucraniano.

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El ataque a la energía provocó apagones en varias regiones esparcidas por toda Ucrania

También según la Fuerza Aérea, de los 289 drones lanzados por Rusia pudieron ser neutralizados 257.

Los misiles y drones rusos no interceptados impactaron, según este parte, en 23 localizaciones distintas de Ucrania.

Rescatistas trasladan a una víctima de los ataques

Zelensky destacó en su mensaje de condena que este nuevo ataque ruso masivo coincide con las elecciones al Congreso de Estados Unidos de mitad de mandato.

“Ucrania debe recibir ayuda para defender su espacio aéreo, si no, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”, dijo el presidente ucraniano.

El fuego consume una vivienda en Ucrania

EEUU mediará entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi

En ese contexto, Washington anunció que organizará el 10 y 11 de noviembre una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto.

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El enviado especial estadounidense Steve Witkoff confirmó que las delegaciones abordarán las condiciones de seguridad posteriores al conflicto, medidas para reducir las hostilidades y asistencia humanitaria.

“Los debates se centrarán en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada, las medidas humanitarias y el fin de la guerra”, precisó Witkoff. Junto a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, encabezará la delegación norteamericana en los encuentros.

El mensaje de Zelensky en X

La iniciativa tomó impulso tras la reunión entre Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo, donde el mandatario del Kremlin aceptó avanzar en una nueva instancia de conversaciones. Antes de viajar a Emiratos, los negociadores estadounidenses se reunirán en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea (UE) y la OTAN para coordinar las garantías de seguridad que podrían ofrecerse a Ucrania.

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Pese a la reactivación de los contactos, las partes aún mantienen diferencias profundas sobre el futuro de los territorios ocupados y las condiciones políticas y militares para un eventual cese de hostilidades.