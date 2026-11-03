Mundo

Volodimir Zelensky denunció un ataque masivo ruso con 70 misiles y 300 drones contra instalaciones eléctricas ucranianas

El mandatario advirtió que los bombardeos dejaron apagones en varias regiones y que un hospital en Kharkiv resultó alcanzado, con más de 70 heridos

Edificios dañados de noche con ventanas rotas, ramas caídas y escombros en el suelo, con un logotipo de emergencias en la esquina inferior izquierda
Rusia atacó con más de 70 misiles y cerca de 300 drones infraestructura energética ucraniana
Guardar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenó este martes un nuevo ataque masivo contra infraestructuras energéticas ucranianas llevado a cabo por las fuerzas del Kremlin esta madrugada con más de 70 misiles y cerca de 300 drones.

Los rusos lanzaron un ataque complejo y masivo durante la noche, dirigido sobre todo contra nuestra infraestructura crítica. Y el principal objetivo fue la energía, instalaciones de generación de electricidad y subestaciones (eléctricas), en las regiones de Odessa, Cherkasi, Zhitómir, Vínitsia, Kharkov, Dnipropetrovsk, Chernivtsí, Cherníguiv y Rivne”, escribió Zelensky en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Hueco de ventana rota que muestra una habitación con el techo desprendido, cables colgantes y armarios de madera
Zelensky condenó un ataque masivo ruso a la energía con más de 70 misiles

El mandatario ucraniano señaló que el ataque a la energía provocó apagones en varias de estas regiones esparcidas por toda Ucrania, y destacó que los rusos también atacaron “de forma directaun hospital en Kharkov hiriendo a más de 70 personas.

Del total de misiles utilizados, 59 eran misiles de crucero y 17 misiles balísticos. Según el parte de la Fuerza Aérea, 49 misiles de crucero y sólo 3 misiles balísticos fueron derribados, una información que confirma la vulnerabilidad ucraniana ante las capacidades balísticas rusas debido al déficit de misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot que sufre el Ejército ucraniano.

PUBLICIDAD

Un bombero con chaleco táctico y casco rocía agua con una manguera sobre escombros humeantes durante la noche
El ataque a la energía provocó apagones en varias regiones esparcidas por toda Ucrania

También según la Fuerza Aérea, de los 289 drones lanzados por Rusia pudieron ser neutralizados 257.

Los misiles y drones rusos no interceptados impactaron, según este parte, en 23 localizaciones distintas de Ucrania.

Varios rescatistas y civiles trasladan a una persona en una lona naranja por una calle con hojas caídas, junto a un camión de bomberos
Rescatistas trasladan a una víctima de los ataques

Zelensky destacó en su mensaje de condena que este nuevo ataque ruso masivo coincide con las elecciones al Congreso de Estados Unidos de mitad de mandato.

“Ucrania debe recibir ayuda para defender su espacio aéreo, si no, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”, dijo el presidente ucraniano.

Un bombero de espaldas observa una casa en llamas detrás de una cerca de madera y ramas de parra en la noche
El fuego consume una vivienda en Ucrania

EEUU mediará entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi

En ese contexto, Washington anunció que organizará el 10 y 11 de noviembre una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff confirmó que las delegaciones abordarán las condiciones de seguridad posteriores al conflicto, medidas para reducir las hostilidades y asistencia humanitaria.

“Los debates se centrarán en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada, las medidas humanitarias y el fin de la guerra”, precisó Witkoff. Junto a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, encabezará la delegación norteamericana en los encuentros.

Captura de pantalla de una publicación en inglés de la cuenta de Volodymyr Zelenskyy sobre ataques aéreos en Ucrania
El mensaje de Zelensky en X

La iniciativa tomó impulso tras la reunión entre Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo, donde el mandatario del Kremlin aceptó avanzar en una nueva instancia de conversaciones. Antes de viajar a Emiratos, los negociadores estadounidenses se reunirán en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea (UE) y la OTAN para coordinar las garantías de seguridad que podrían ofrecerse a Ucrania.

Pese a la reactivación de los contactos, las partes aún mantienen diferencias profundas sobre el futuro de los territorios ocupados y las condiciones políticas y militares para un eventual cese de hostilidades.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyUcraniaAtaque rusoguerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

El tenista, que apoyó las protestas estudiantiles y se mudó a Grecia, evitó hablar de cómo lo trató el Ejecutivo anterior: “Siempre he representado a mi pueblo y no al gobierno”

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

El régimen de Irán advirtió que tiene el “dedo en el gatillo” ante una posible reanudación de la guerra con EEUU

El jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf aseguró que Teherán dio una respuesta “firme y racional” a Washington, pero que lanzará una ofensiva si lo cree necesario

El régimen de Irán advirtió que tiene el “dedo en el gatillo” ante una posible reanudación de la guerra con EEUU

Un emperador sin rostro se convirtió en la escultura romana más cara vendida en una subasta

El mármol, procedente de la antigua Salona, había sido vendido por la casa de subastas en 2010 por 7,36 millones de dólares y luego fue expuesto en museos de Nueva York y Los Ángeles

Un emperador sin rostro se convirtió en la escultura romana más cara vendida en una subasta

Trump acordó con Netanyahu cancelar la ayuda anual de EEUU a Israel por USD 4.000 millones: “No lo necesita”

El presidente norteamericano dijo que el primer ministro le dio su consentimiento hace meses, pero dejó en claro que Washington seguirá colaborando con lo que Israel le pida

Trump acordó con Netanyahu cancelar la ayuda anual de EEUU a Israel por USD 4.000 millones: “No lo necesita”

Reino Unido se prepara para desconectar millones de líneas telefónicas: el cambio que afectará a los hogares

La retirada de la infraestructura de cobre también compromete terminales de pago, controles de acceso y equipos de seguridad, con una incidencia particular en pequeñas y medianas empresas que no iniciaron el cambio

Reino Unido se prepara para desconectar millones de líneas telefónicas: el cambio que afectará a los hogares
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro explica cuál fue la secuencia de hechos el día del siniestro y asegura que “la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía no está abandonada”

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro explica cuál fue la secuencia de hechos el día del siniestro y asegura que “la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía no está abandonada”

Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”

Robert Lustig, neuroendocrinólogo: “La fructosa es el alcohol de los niños y por eso está en todos los cereales de desayuno”

Villarreal vs PSG: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Rosalía, Pablo Alborán, La Pija y la Quinqui y las series ‘Yakarta’ y ‘Cochinas’ triunfan en los Premios Ondas 2026

DEPORTES

Sorpresa en la Fórmula 1: pondrían a la venta a la escudería Cadillac en medio de su temporada debut

Sorpresa en la Fórmula 1: pondrían a la venta a la escudería Cadillac en medio de su temporada debut

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Qué dijeron Colapinto y Gasly tras las infracciones que les costaron los puntos a Alpine en México

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

Preocupación en la Fórmula 1 por el “estrepitoso” accidente que será investigado por un equipo: el detalle del piloto antes del choque

ENTRETENIMIENTO

Justin Baldoni vende su casa en Los Ángeles tras la disputa con Blake Lively: "Ha sido un tiempo increíblemente difícil"

Justin Baldoni vende su casa en Los Ángeles tras la disputa con Blake Lively: "Ha sido un tiempo increíblemente difícil"

Nicolas Cage asegura estar sin hogar tras el socavón que dañó su casa en Malibú: “Estoy viviendo en hoteles”

Andrew Scott y Olivia Colman recordaron “Fleabag” y revelaron cómo afrontaron sus papeles en el drama “Elsinore”

Justin Timberlake y Janet Jackson revisitan el escándalo del Super Bowl en una docuserie de Apple TV

Jessica Alba desata críticas por su disfraz de Halloween inspirado en un ataque que conmocionó al deporte