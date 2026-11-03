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Tragedia aérea en el Everest: un muerto y tres heridos tras el choque de dos helicópteros

Un turista de India, de 47 años, murió en el acto y un neozelandés fue evacuado a Katmandú con heridas graves. La zona del accidente opera sin cobertura de torre de control según fuentes oficiales

Dos aeronaves colisionaron en el helipuerto de Pheriche, a 4.371 metros de altitud, durante la temporada alta de trekking. Las autoridades investigan una posible falla de comunicación entre los pilotos (video red social X: @AlertaNews24)
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Un turista de India murió y tres personas resultaron heridas este martes 3, cuando dos helicópteros colisionaron mientras intentaban aterrizar en el helipuerto de Pheriche, en la región del Everest, en Nepal. El accidente ocurrió a las 8:12 de la mañana (hora local) y quedó registrado en una cámara meteorológica en vivo operada por Webcam Nepal.

Según informó el medio local The Kathmandu Post con base en un comunicado de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN), las dos aeronaves —ambas del modelo Airbus AS350— se aproximaron al helipuerto desde direcciones opuestas y chocaron cuando se encontraban a apenas dos o tres metros del suelo. El helipuerto de Pheriche, a unos 150 kilómetros al noreste de Katmandú, es una parada de reabastecimiento habitual en las rutas hacia y desde el campamento base del Everest.

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El fallecido es un turista indio de 47 años; los tres heridos fueron evacuados a Katmandú

El hombre que perdió la vida fue identificado como Vasanth Kumar Balaramudu, un ciudadano indio de 47 años oriundo de Chennai, que viajaba a bordo del helicóptero de la compañía Fishtail Air. Su cuerpo fue trasladado al hospital de Lukla y será enviado a Katmandú para la autopsia correspondiente.

Un helicóptero a baja altura levanta nieve cerca de un grupo de personas paradas sobre un terreno nevado rodeado de montañas
El siniestro ocurrió a las 8:12 en el helipuerto de Pheriche, donde ambas aeronaves se aproximaron desde direcciones opuestas a pocos metros del suelo (Captura de video)

Los tres heridos son Shailesh Krishna Patel, un pasajero de 49 años, neozelandés de origen indio, que viajaba en la misma aeronave; Rabindra Prajapati, piloto al mando del helicóptero de Fishtail Air; y Prajwal KC, piloto de la aeronave de la empresa Air Dynasty. Los tres fueron evacuados a Katmandú: Patel y Prajapati fueron trasladados al hospital Nepal Mediciti, mientras que KC recibió atención inicial en Lukla antes de ser derivado a la capital.

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El área opera sin control aéreo y la nieve en el helipuerto pudo haber causado confusión

La CAAN informó que el helicóptero de Fishtail Air, matrícula 9N-AJR, despegó desde Gorakshep con dos turistas extranjeros a bordo. La propia empresa confirmó mediante un comunicado que la aeronave transportaba pasajeros evacuados de la zona del Everest. El aparato de Air Dynasty, matrícula 9N-AOD, partió desde el aeropuerto de Lukla en un vuelo de carga.

Un video difundido en redes sociales muestra el descenso del helicóptero de Air Dynasty. Al aproximarse al helipuerto, chocó contra la aeronave de Fishtail Air, que intentaba aterrizar desde el lado opuesto. Las palas del rotor de una nave golpearon las ventanas del compartimento de pasajeros de la otra. En tierra, varias personas corrieron para ponerse a resguardo.

Dos helicópteros vuelan cerca del suelo en una llanura nevada rodeada de montañas con un grupo de personas y equipaje alineado
El director general de la CAAN señaló que Pheriche carece de cobertura de la torre de Lukla, por lo que las tripulaciones deben coordinar sus maniobras sin control aéreo local (Captura de video)

El inspector de policía Mausam Tamang, de la oficina policial del distrito de Solukhumbu, señaló que el helipuerto estaba cubierto de nieve al momento del accidente, lo que pudo haber generado confusión visual en los pilotos durante el descenso. En tanto, el director general de la CAAN, Mukesh Dangol, indicó al Kathmandu Post que “los informes preliminares sugieren una falla de comunicación entre los pilotos, ya que la zona está fuera de la cobertura de la torre de control del aeropuerto de Lukla y los pilotos deben coordinar entre sí”. Agregó que las autoridades tomaban declaración al piloto herido.

Nabin Raja Budhathoki, subjefe de policía del distrito de Solukhumbu, confirmó a ABC News que el helipuerto de Pheriche se encuentra a aproximadamente 4.200 metros de altitud y que la zona es frecuentada por un alto volumen de operaciones aéreas durante la temporada de trekking.

Nepal concentra uno de los índices más altos de accidentes de aviación en el mundo

El accidente se produjo en plena temporada alta de senderismo, el período de mayor actividad aérea en la región del Everest. Durante estos meses, el volumen de vuelos de helicóptero se dispara: las aeronaves son el único medio práctico para evacuar a trekkers y montañistas que sufren lesiones o mal de altura en zonas sin acceso por carretera.

El inspector policial Mausam Tamang indicó que el manto blanco cubría la pista de aterrizaje cuando las naves se aproximaban, una circunstancia que habría dificultado la percepción de los pilotos (Europa Press)
El inspector policial Mausam Tamang indicó que el manto blanco cubría la pista de aterrizaje cuando las naves se aproximaban, una circunstancia que habría dificultado la percepción de los pilotos (Europa Press)

Nepal registra uno de los índices más elevados de accidentes de aviación a nivel mundial, en parte por las condiciones extremas del terreno y el clima. En julio de 2023, un helicóptero de Manang Air se estrelló en la zona de Solukhumbu y murieron seis personas, entre ellas cinco turistas mexicanos y el piloto nepalés. El suceso del martes es considerado por las autoridades como la primera colisión aérea entre helicópteros registrada en el país.

La CAAN abrió una investigación formal para determinar las causas del accidente. Los resultados podrían derivar en cambios en los protocolos de aterrizaje y en la cobertura del control de tráfico aéreo en zonas de alta montaña.

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