El voto latino gana atención en los últimos días de campaña en Georgia

Los votantes latinos representaron cerca del 7 % de los sufragios anticipados en el condado de Gwinnett (REUTERS/Erica Dischino/File Photo)

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Los organizadores comunitarios intensificaron este lunes sus actividades en Norcross para promover la participación de los votantes latinos y distribuir información sobre protección electoral antes de la jornada de votación en Georgia. La movilización ocurre después de que más de 82.000 hispanos y latinos emitieran su voto anticipado en el estado, informó CBS Atlanta.

Las cifras difundidas por la Secretaría de Estado de Georgia no permiten anticipar el resultado de los comicios ni determinar a qué candidatos apoyaron esos electores. Sin embargo, referentes de organizaciones locales consultados por el medio describieron un incremento del interés de personas que no suelen participar de manera regular en las elecciones.

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Más de 82.000 latinos votaron de forma anticipada en Georgia

Más de 82.000 electores hispanos y latinos emitieron su voto anticipado en Georgia (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El reporte de CBS Atlanta indicó que los votantes hispanos y latinos representaron cerca del 7 % de los sufragios anticipados en el condado de Gwinnett, uno de los puntos centrales de la actividad de organizaciones comunitarias en el área metropolitana de Atlanta.

Jerry Gonzalez, director ejecutivo del GALEO Impact Fund, aseguró al medio que percibe una ciudadanía más involucrada en el proceso. “Los votantes latinos están prestando atención”, afirmó. También sostuvo que la organización recibió un volumen considerable de consultas de miembros de la comunidad que habitualmente no intervienen en las elecciones.

Gonzalez señaló que esos indicadores no constituyen una proyección electoral. Georgia no registra a sus votantes por afiliación partidaria y los historiales de sufragio no revelan qué postulantes eligió cada persona, precisó la emisora.

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El directivo anticipó una participación adicional durante la jornada electoral, en parte porque varios electores de origen latino prefieren acudir directamente a las urnas ese día. “Muchos latinos prefieren votar el día de la elección y han esperado para hacerlo”, expresó en declaraciones recogidas por CBS Atlanta.

Organizaciones preparan observadores para la jornada electoral

Las organizaciones comunitarias prepararon observadores electorales para vigilar el desarrollo de la jornada en los centros de votación (REUTERS/Paul Ratje/File Photo)

Mientras tanto, Elton Garcia-Castillo, responsable de participación cívica del Latino Community Fund Georgia, recorrió Norcross para entregar carteles con números de asistencia electoral a entidades aliadas. El objetivo, tal y como explicó al medio, es que esos grupos estén listos para observar los centros de votación.

“Vamos a trabajar como observadores electorales para vigilar los lugares de votación durante la jornada”, aseguró Garcia-Castillo. La tarea incluye monitorear posibles inconvenientes y facilitar a los votantes el acceso a información sobre sus derechos.

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La organización también trabajó con ciudadanos naturalizados para explicarles dónde y cómo pueden participar. A la vez, sus equipos realizaron encuestas entre vecinos con el fin de identificar qué temas consideran prioritarios y qué cambios esperan de las autoridades que resulten electas.

De acuerdo con Garcia-Castillo, el costo de vida apareció de forma reiterada en esas conversaciones. “La asequibilidad y el costo de vida son muy altos”, declaró. Añadió que el aumento de las primas de los seguros de salud es otra preocupación mencionada por algunos electores.

Gonzalez coincidió en que las dificultades económicas ocupan desde hace tiempo un lugar central en las inquietudes de la comunidad latina. “Los problemas de asequibilidad han estado entre las principales preocupaciones de los latinos durante muchos años”, sostuvo.

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Gwinnett ofrece materiales electorales obligatorios en español

El condado de Gwinnett es el único de Georgia que, por exigencia federal, debe ofrecer boletas y materiales electorales en español, recordó CBS Atlanta. Gonzalez indicó que el GALEO Impact Fund planeaba desplegar observadores en distintos recintos y ofrecer apoyo en español en el área metropolitana de Atlanta.

Aunque pronosticó una buena actuación demócrata entre los electores latinos del estado, Gonzalez remarcó una realidad señalada por la cobertura: compartir una herencia cultural no implica una preferencia política uniforme. Los datos del voto anticipado, además, no permiten confirmar esa expectativa.

Garcia-Castillo relató que, durante las últimas jornadas de contacto puerta a puerta, varios vecinos ya habían sufragado y alentaban a familiares y conocidos a hacer lo mismo. “Estamos viendo mucho más respaldo y participación”, afirmó.

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Para quienes enfrenten dificultades al votar, el GALEO Impact Fund difundió la línea gratuita y bilingüe 1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682), perteneciente a la coalición nacional de Protección Electoral. El servicio funcionará en español desde las 7:00 hasta las 23:00 durante la jornada electoral, informó CBS Atlanta.