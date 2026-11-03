Las tropas británicas y europeas podrán responder al fuego ante ataques rusos contra la misión en Ucrania

Tropas británicas que forman parte de los refuerzos de mantenimiento de la paz de la OTAN patrullan . REUTERS/Valdrin Xhemaj

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Las tropas británicas y sus aliados europeos tendrán autorización para responder al fuego si Rusia ataca la fuerza multinacional que podría desplegarse en Ucrania después de un alto el fuego.

La fuerza, encabezada por el Reino Unido y Francia, formaría parte de un esquema más amplio de garantías de seguridad para una paz duradera. Su objetivo sería ayudar a Ucrania a reconstruir sus fuerzas armadas y reforzar su capacidad de disuasión ante una futura agresión rusa.

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El plan surgió bajo cuestionamientos por la falta de reglas de enfrentamiento claras ante un eventual ataque contra los efectivos sobre el terreno. Ahora, funcionarios occidentales afirmaron que el contingente podría protegerse frente a toda la gama de amenazas y responder cuando fuera necesario para cumplir su mandato.

Una fuerza defensiva frente a desafíos rusos

La Fuerza Multinacional para Ucrania, identificada como MNF-U, no tendría funciones ofensivas ni vigilaría el cumplimiento de un alto el fuego. El teniente general Tom Bateman, comandante del contingente, dijo que solo se desplegaría cuando cesaran las hostilidades y se cumplieran las condiciones políticas y militares necesarias.

La misión tendría como tarea principal el suministro de logística, equipamiento y entrenamiento para las fuerzas ucranianas. Los militares británicos y de otros países también entrenarían junto a soldados ucranianos para elevar la interoperabilidad y la capacidad operativa.

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Un funcionario occidental advirtió que Rusia podría desafiar a la MNF-U en distintos ámbitos, incluido el informativo. Aun así, sostuvo que la fuerza estaría preparada para proteger a sus integrantes y ejecutar su misión, aunque insistió en que su naturaleza sería defensiva.

El despliegue no dependería de armas ni tecnología de Estados Unidos, incluido el sistema satelital Starlink de Elon Musk. Tampoco hubo referencias a una eventual asistencia estadounidense, una participación que parece improbable porque requeriría el aval ruso dentro de cualquier acuerdo de paz negociado por Washington.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su visita a la base naval de Portsmouth para reunirse con tropas británicas y ucranianas y ofrecer declaraciones conjuntas a bordo del portaaviones HMS Queen Elizabeth. Simon Jones/Pool vía REUTERS

El ensayo militar en territorio polaco

Unos 2.800 militares participarán en Polonia en el primer ejercicio destinado a simular una misión dentro de Ucrania. Las maniobras asumirán un escenario en el que el presidente Donald Trump logra un acuerdo de paz entre Moscú y Kyiv y decenas de países de una coalición intervienen para prevenir una nueva escalada.

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La fuerza multinacional podría estar lista para desplegarse apenas un mes después de la firma de un acuerdo. Los mandos británicos habían propuesto inicialmente que los países aportaran 64.000 tropas, aunque el contingente final dentro de Ucrania sería mucho menor y quedaría por debajo de las cifras que Kyiv consideró necesarias para una disuasión efectiva.

Polonia recibirá efectivos de Francia, el Reino Unido, Bélgica, Estonia, Alemania, los Países Bajos, España, Suecia y Turquía, junto con las fuerzas polacas. Turquía, desde Estambul, pondrá a prueba el mando marítimo para futuras operaciones de desminado.

La Brigada Ligera Mecanizada 7 del Ejército británico, conocida como los Desert Rats, ensayará movimientos logísticos. Aviones Typhoon de la Real Fuerza Aérea y una aeronave Voyager de reabastecimiento realizarán vuelos para simular la protección de la aviación comercial cuando se reabra el espacio aéreo ucraniano.

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En el mar Negro, personal especializado reforzaría las operaciones ya existentes contra minas para facilitar el acceso seguro a los puertos ucranianos, sostener la libertad de navegación y permitir la recuperación del comercio internacional. Unos 300 efectivos británicos participarán en tierra, aire y mar.