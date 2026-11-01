Estados Unidos

Un hombre se escapó de un centro de reinserción y pasó 11 meses prófugo: lo arrestaron camino a la casa de su novia en Massachusetts

Daquhan Cromer, de 29 años y buscado por autoridades de New Hampshire, quedó detenido sin fianza en Lowell tras huir de la policía en Salem y chocar contra patrulleros

Composición con un agente que escolta a un hombre con sudadera a la izquierda y un primer plano del mismo individuo a la derecha
La Fiscalía del Condado de Middlesex solicitó una audiencia de peligrosidad que mantiene al acusado bajo custodia sin derecho a fianza (Captura de video: 7News Boston/Methuen Police Department).
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Un fugitivo fue arrestado en Lowell, Massachusetts, cuando se dirigía a la casa de su novia, tras permanecer prófugo durante casi 11 meses. Daquhan Cromer, de 29 años, había abandonado sin autorización la Unidad de Vivienda de Transición Calumet, en Manchester, New Hampshire, el 1 de diciembre de 2025.

Fue detenido cerca del mediodía del 28 de octubre por un incidente de agresión ocurrido en Lowell. Ante el tribunal de distrito de esa ciudad, fue acusado de dos cargos de agresión con arma peligrosa, amenazas de cometer un delito y vandalismo grave, según el comunicado del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.

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Durante su primera comparecencia en Massachusetts, se presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre. Aún no se ha definido cuándo será trasladado a New Hampshire para responder por las causas pendientes, indicó 7News Boston.

La Fiscalía del Condado de Middlesex solicitó una audiencia para determinar si representa un peligro el 2 de noviembre. Hasta que se resuelva ese pedido, el acusado permanecerá detenido sin derecho a fianza.

Un hombre con sudadera gris de capucha mira hacia el frente ante una pared blanca de bloques de concreto junto a otra persona
El tribunal de distrito de Lowell acusó al detenido por agresión con arma peligrosa y vandalismo grave (Captura de video: 7News Boston).

Una persecución en Salem llevó a la policía hasta Lowell

La captura puso fin a la búsqueda, que se había intensificado la noche anterior en Salem, New Hampshire. Detectives de esa ciudad acudieron a una vivienda que Cromer frecuentaba, pero el fugitivo escapó en auto cuando los agentes intentaron detenerlo.

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Durante la huida, chocó contra patrulleros y circuló a entre 96 y 113 kilómetros por hora por una zona residencial. Poco después, abandonó el vehículo y continuó a pie por un área pantanosa, precisó CBS News.

La policía de Salem había advertido que Cromer debía ser considerado armado y peligroso. Por ello, las autoridades ordenaron a los residentes ubicados en un radio de 1,6 kilómetros de las calles Millville y Taylor que permanecieran en sus casas mientras perros policía y drones rastreaban la zona.

Mientras evadía la ley, Cromer hizo publicaciones en Facebook, lo que les permitió a las autoridades solicitar órdenes judiciales de registro y localizarlo. Así, llegaron a un apartamento del segundo piso de un edificio ubicado en Bowden Street, en Lowell, donde fue arrestado.

El teniente de policía de Salem, Robert Kirley, explicó a NBC News que el acusado mantenía una relación con una mujer que vivía en esa ciudad, aunque evitó afirmar si ella lo ayudó a evadir a la policía. “En cuanto a lo que estuvo haciendo durante este tiempo, lo desconozco”, detalló.

Asimismo, señaló que las fugas de centros de reinserción son poco habituales, dado que representan una etapa de menor seguridad previa a la liberación. “Es el momento en que empiezas a ver la luz al final del túnel”, dijo.

Cámara de seguridad orientada hacia una entrada vehicular donde una persona se desplaza cerca de un automóvil blanco y otro rojo
El sospechoso embistió patrulleros de la policía antes de su huida a pie por una zona pantanosa en Salem (Captura de video: 7News Boston).

Cromer ya había intentado huir de la policía y enfrentaba otros cargos

El Departamento de Policía de Salem informó que no es la primera vez que Cromer intenta escapar de la policía. En 2019, huyó de los agentes cuando intentaron arrestarlo en un motel, consignó CBS News.

Además de los cargos presentados en Lowell y de la orden por fuga, la Policía de Methuen lo buscaba por una presunta agresión y lesiones contra un menor de 14 años, de acuerdo con 7News Boston.

En la audiencia de esta semana, un fiscal declaró que cumplió diversas condenas por delitos como distribución de drogas, fuga tras un accidente con daños materiales, conducción negligente y robo de vehículos, reportó CBS News.

Incluso, estuvo detenido en la comisaría del sheriff del condado de Essex por perturbar el orden en un centro penitenciario y cumplió 18 meses de prisión por posesión ilegal de un arma de fuego.

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