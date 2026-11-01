Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Flávio Bolsonaro podrá quedarse “el tiempo que quiera” en Estados Unidos

El mandatario habló desde su club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la situación del ex candidato presidencial en territorio estadounidense tras su salida de Brasil y aclaró que no prevé reunirse con él

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con los medios a su llegada a una fiesta de Halloween en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 31 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con los medios a su llegada a una fiesta de Halloween en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 31 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado por la noche que el senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, puede permanecer en territorio estadounidense “el tiempo que quiera”.

El mandatario realizó la declaración ante periodistas en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. El mandatario también señaló que no prevé reunirse con Bolsonaro, quien se refugió en Estados Unidos después de la derrota electoral.

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Trump evitó respaldar el miércoles pasado la autoproclamación de Flávio Bolsonaro como “líder de Brasil”, aunque defendió la decisión de su Gobierno de autorizar la entrada del ex candidato brasileño al país. “No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”, sostuvo frente a periodistas.

Ante una segunda pregunta sobre la admisión del dirigente brasileño en territorio estadounidense, el inquilino de la Casa Blanca sostuvo que consideró injusto el trato que recibió Bolsonaro y su entorno tras el balotaje. “Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección; pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”, afirmó.

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Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado que Washington no intervino en los preparativos de la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, aunque confirmó que el Gobierno autorizó el ingreso del senador brasileño cuando llegó a un punto de entrada al país.

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Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó Rubio durante una rueda de prensa en Atlanta, Georgia. El funcionario recibió allí a los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 20 (G20), que participan de una reunión de dos días.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que “el Gobierno de EEUU no participó directamente” en las gestiones previas a la partida de Bolsonaro. El ex candidato presidencial del Partido Liberal (PL) abandonó Brasil después de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

La salida del legislador abrió interrogantes en Brasil sobre el itinerario que recorrió antes de llegar a Estados Unidos. Bolsonaro entró a Argentina el 27 de octubre a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, junto con su esposa y sus dos hijas.

A las 23:30, la familia abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. Desde esa ciudad continuó hacia Miami. La Dirección Nacional de Migraciones informó que los Bolsonaro presentaron documentación válida y que no figuraban impedimentos legales para su ingreso al país.

El caso tuvo origen en Brasil, donde el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), había ordenado que Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibió salir del país en una causa por presunto lavado de dinero. La Policía Federal brasileña señaló que no posee un registro oficial de la salida del senador.

Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes y André Mendonça, asisten a una sesión del Tribunal Supremo en Brasilia, Brasil, el 30 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes y André Mendonça, asisten a una sesión del Tribunal Supremo en Brasilia, Brasil, el 30 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para requerir información sobre una posible participación de funcionarios del gobierno de Javier Milei en el traslado.

La reunión se realizó con João Marcelo Galvão de Queiroz, responsable del Departamento de Mercosur de la Cancillería brasileña. Fuentes diplomáticas de Brasil calificaron el encuentro como un procedimiento para reunir información, sin una reprimenda ni una protesta formal.

La Casa Rosada sostuvo que Bolsonaro ingresó a Argentina sin alertas internacionales ni restricciones en los sistemas migratorios. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, indicó que esa condición permitió su entrada al territorio argentino.

El episodio ocurre en medio de un deterioro de los vínculos diplomáticos entre Buenos Aires y Brasilia. Ambos países mantienen sus relaciones a nivel de encargados de negocios desde agosto, tras la salida de los embajadores Julio Bitelli, de Brasil, y Daniel Raimondi, de Argentina.

(Con información de Reuters)

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