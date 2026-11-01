Mundo

Crece la tensión en Albania tras dos semanas consecutivas de violentas protestas contra el primer ministro Edi Rama

Los asistentes lanzaron adoquines, cócteles molotov y bengalas, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron dos cañones de agua, porras y gases lacrimógenos tras la ruptura de la concentración inicial pacífica

Las protestas contra el gobierno se volvieron a realizar este sábado (X)
Guardar

Una nueva protesta contra el Gobierno de Edi Rama derivó el sábado en enfrentamientos en Tirana, capital de Albania, después de que jóvenes arrojaran adoquines y bombas incendiarias contra la Policía, que utilizó dos cañones de agua para dispersarlos.

La movilización reunió bajo la lluvia, frente al Ministerio de Educación, a grupos estudiantiles y sectores opositores. Algunos jóvenes se separaron del grupo principal y prendieron fuego a contenedores de basura en distintos puntos de Tirana.

PUBLICIDAD

Los estudiantes concentrados ante el Ministerio de Educación exigieron la reducción de las tasas universitarias y un aumento del presupuesto educativo (Reuters)
Los estudiantes concentrados ante el Ministerio de Educación exigieron la reducción de las tasas universitarias y un aumento del presupuesto educativo (Reuters)

Las fuerzas de seguridad respondieron con cañones de agua y, durante otros episodios de las manifestaciones, emplearon porras y gases lacrimógenos para contener a los grupos concentrados en Tirana.

Las fuerzas de seguridad respondieron con cañones de agua (Reuters)
Las fuerzas de seguridad respondieron con cañones de agua (Reuters)

Imágenes difundidas desde la ciudad mostraron a manifestantes que lanzaron cócteles molotov, piedras y bengalas hacia el cordón policial.

Las protestas acumulan 14 jornadas consecutivas y reunieron a miles de personas en la capital. La convocatoria surgió inicialmente en mayo a partir de denuncias de corrupción y del rechazo a un proyecto para construir un hotel de lujo en una reserva natural protegida.

Los manifestantes atacaron a los policias de manera sistematica (Reuters)
Los manifestantes atacaron a los policias de manera sistematica (Reuters)

Desde mediados de octubre, las concentraciones ampliaron sus reclamos. Los participantes cuestionaron problemas del sistema sanitario, la falta de expectativas para los jóvenes y la gestión del primer ministro Edi Rama. Las demandas educativas quedaron integradas en una protesta más amplia que pidió su dimisión.

PUBLICIDAD

La protesta de hoy también volvió a expresar el rechazo hacia el gobierno y a la oposición. En la marcha se escuchó el lema: “Rama a prisión; Berisha a prisión”, en referencia al jefe de Gobierno y al ex primer ministro y líder opositor Sali Berisha. Los participantes dirigieron así sus críticas contra las dos principales figuras de la disputa política albanesa.

Un grupo de personas se colocaron una mascara del primer ministro (X)

La semana pasada, Rama defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y cuestionó el tratamiento de los enfrentamientos por parte de los medios de comunicación. El primer ministro los acusó de “glorificar y relativizar” los episodios de violencia entre manifestantes y policías. También afirmó que mantendría contactos con los estudiantes, aunque advirtió que “habrá consecuencias” para quienes recurrieran a actos violentos.

En las últimas semanas, Edi Rama descartó repetidamente que su Gobierno fuera a dimitir (Reuters)
En las últimas semanas, Edi Rama descartó repetidamente que su Gobierno fuera a dimitir (Reuters)

Las autoridades informaron que las protestas de estos últimos días dejaron cientos de detenidos. Un responsable policial indicó que 269 de los arrestados eran menores de 18 años

El Gobierno endureció esta semana su respuesta con multas de hasta 5.500 euros (unos USD 6.100) para los participantes que incurrieran en violencia. La medida entró en vigor el miércoles, en medio de una secuencia de protestas estudiantiles que también se extendió por otros países europeos.

Pese a las reiteradas demandas de dimisión, Rama rechazó hace unas semanas dejar el cargo y advirtió que la violencia durante las protestas podía comprometer la adhesión de Albania a la Unión Europea.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Edi RamaTiranaProtestasAlbania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania se sumó a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: hubo disturbios y saqueos en Frankfurt

La policía de esa ciudad informó que los manifestantes rompieron escaparates y lanzaron cócteles Molotov contra los agentes de seguridad

Alemania se sumó a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: hubo disturbios y saqueos en Frankfurt

La embajada de Estados Unidos alertó sobre una amenaza de atentado terrorista en Moscú

La representación diplomática señaló que el riesgo afecta al museo-reserva Tsaritsyno, en el sur de la capital rusa. El FSB afirmó que recibió la advertencia de Washington y que estaba llevando a cabo “las medidas oportunas”

La embajada de Estados Unidos alertó sobre una amenaza de atentado terrorista en Moscú

Violentas protestas en Francia: más de 290 detenidos tras una nueva jornada de disturbios en varias ciudades del país

Pese al amplio despliegue de seguridad, los manifestantes chocaron con los uniformados sobre el final del recorrido en ciudades como París, Marsella, Rennes, Lyon, Nantes y Toulouse

Violentas protestas en Francia: más de 290 detenidos tras una nueva jornada de disturbios en varias ciudades del país

La actividad industrial de China registró en octubre su tercera contracción en cuatro meses

Los economistas instaron al Gobierno a tomar más medidas para apoyar el crecimiento tras conocerse estas cifras

La actividad industrial de China registró en octubre su tercera contracción en cuatro meses

El régimen de Irán cerró las puertas a las negociaciones con EEUU: “No hay planes de reunión”

El canciller Abbas Araghchi descartó cualquier encuentro con funcionarios estadounidenses y calificó las versiones de un posible diálogo como “meras suposiciones mediáticas”

El régimen de Irán cerró las puertas a las negociaciones con EEUU: “No hay planes de reunión”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

Nueva medida del Gobierno podría cambiar las reglas en la declaración de renta: estos trabajadores podrían terminar pagando más impuestos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre: a jovencita de 15 años le pagaban 2 mil por reclutar a otras

Más de 40 y sin experiencia con pesas: tres claves para empezar a entrenar fuerza

El periodista Alejandro Leyva denunció amenazas ante la Fiscalía de Oaxaca antes de ser asesinado y no lo protegieron

DEPORTES

Villa María pone en marcha el octavo Challenger del año en Argentina: una temporada récord para el tenis nacional

Villa María pone en marcha el octavo Challenger del año en Argentina: una temporada récord para el tenis nacional

Escándalo con un tenista argentino en Guayaquil: se hartó del estado de la cancha y abandonó el partido

Revelaron los primeros detalles de la repentina salida de Esteban Ocon de Haas en pleno Gran Premio de México: el cruce por radio

En medio de una explosiva versión sobre la salida de Esteban Ocon, comenzó la danza de nombres en Haas rumbo al Gran Premio de Interlagos

Shock en la Fórmula 1: Haas bajó a Esteban Ocon de su butaca para el Gran Premio de México y estallaron los rumores

ENTRETENIMIENTO

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

El emotivo homenaje de Melissa Gilbert a Michael Landon por sus 90 años: “Todavía te extraño muchísimo”

Las 10 canciones de Disney que marcaron a generaciones y se convirtieron en clásicos

Michael Douglas y el grave error que casi deja a Glenn Close fuera de ‘Atracción fatal’: “Nos sentimos idiotas absolutos”

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años