El CEO de Amazon recomendó que los jóvenes incorporen la IA sin renunciar al pensamiento crítico

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, recomendó a los jóvenes incorporar la inteligencia artificial sin delegar en ella el pensamiento crítico (REUTERS/Brendan McDermid)

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El impacto de la IA en los jóvenes no es solo una preocupación para el CEO de Amazon, Andy Jassy, mientras dirige al gigante tecnológico de USD 2,6 billones. Con dos hijos de la generación Z, de 25 y 22 años, que atraviesan la misma revolución de la IA que está transformando la educación y el lugar de trabajo, también es algo personal.

El consejo de Jassy para los jóvenes, incluidos sus propios hijos, no es que eviten la IA. Pero el ejecutivo de 58 años también advirtió contra permitir que la tecnología reemplace el pensamiento crítico y el juicio que durante mucho tiempo fueron esenciales para alcanzar el éxito.

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“El consejo que le daría a alguien joven, y que les di a mis hijos, es que no pueden huir de ello ni pueden desear que desaparezca”, dijo Jassy en The a16z Show la semana pasada. “Va a tener un impacto increíble en su vida, en cada experiencia que intenten utilizar en su trabajo, y les permitirá inventar de maneras que simplemente antes no eran posibles para nosotros”.

Jassy, quien asumió como director ejecutivo de Amazon en reemplazo de Jeff Bezos en 2021, obtuvo un salario de USD 365.000 el año pasado y llevó a la empresa al primer puesto de la lista Fortune 500.

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Andy Jassy asumió la conducción de Amazon en reemplazo de Jeff Bezos en 2021 y ubicó a la firma en el primer puesto de la lista Fortune 500 (REUTERS/Brendan McDermid)

También afirmó que adoptar la IA no es solo para quienes aspiran a trabajar en tecnología. Jassy alentó a los jóvenes de todos los ámbitos a aprender a usar la tecnología y experimentar con lo que puede hacer.

“Necesitan aprender sobre ella, educarse, usarla mucho. Intenten hacer cosas fuera de su zona de confort”, agregó Jassy. “Ninguno de mis hijos era desarrollador, pero usaron IA para crear aplicaciones. Úsenla como un punto central de cómo operan día a día y de cómo utilizan las herramientas en el trabajo”.

La IA puede eliminar el trabajo rutinario, pero Jassy advierte que es fácil detectar su uso

Jassy, graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, puso a la escuela de negocios como ejemplo de cómo la IA puede eliminar el trabajo preliminar tedioso.

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“A menudo había un grupo de personas que simplemente no hacía el trabajo: no hacía las lecturas, la investigación o la toma de notas, y todo eso desaparece con la IA”, dijo Jassy. “La IA va a poder llevar a todos a ese punto de partida avanzado mucho más rápido”.

Los hijos del directivo crearon aplicaciones con herramientas de inteligencia artificial a pesar de no poseer formación en programación (EFE/Sarah Yáñez-Richards)

Aunque la IA puede ayudar a las personas a ponerse al día con mayor rapidez, Jassy también advirtió contra depender demasiado de la tecnología. La escritura generada por IA, en particular, puede ser fácil de detectar como algo “que no está del todo bien”, dijo, porque las piezas no terminan de encajar.

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“Todavía creo que se va a necesitar juicio humano, ingenio, invención, experimentación y pensar cómo encajan todas las piezas para terminar construyendo experiencias y empresas increíbles”, dijo Jassy.

“Creo que hay que usar las herramientas, y van a ser grandes ayudas, pero todavía creo que el razonamiento y el pensamiento críticos serán muy importantes en todo lo que hacemos”.

Amazon declinó la solicitud de comentarios de Fortune.

El CEO de Amazon sostiene que la tecnología automatiza tareas preliminares como la investigación previa, la toma de notas y las lecturas en el ámbito formativo (EFE/Tannen Maury)

El pensamiento crítico es una habilidad principal que buscan los líderes empresariales

Jassy no es el único que alienta a los jóvenes a encontrar un punto medio entre adoptar la tecnología y no permitir que reemplace su capacidad de pensar de forma independiente.

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El multimillonario estrella de Shark Tank y fundador de las barras KIND, Daniel Lubetzky, dijo que el pensamiento crítico será cada vez más buscado en los lugares de trabajo.

“Ser un pensador crítico tiene una gran demanda, y tendrá una demanda aún mayor. La IA es real, pero no tiene la creatividad que tienen los humanos”, declaró Lubetzky a Fortune el año pasado. “Si ustedes, como jóvenes, se apoyan en su curiosidad, en su pensamiento crítico y en su creatividad, ganarán”.

Para lograrlo, afirmó que la generación Z debería concentrarse en estudiar historia y filosofía, y cuestionar todas y cada una de las suposiciones.

El fundador de las barras KIND, Daniel Lubetzky, sostuvo que la demanda de pensamiento crítico crecerá porque las máquinas no poseen creatividad humana (Archivo)

“Siempre pregunten por qué, y luego vayan un nivel más abajo, hagan doble clic, triple clic, en las fuentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?”, dijo. “Si hacen eso, desarrollarán una mente que podrá superar a cualquier otra persona y ser más valiosa en el lugar de trabajo”.

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El director ejecutivo de Amazon Web Services, Matt Garman, también destacó la importancia de desarrollar habilidades que ayuden a los trabajadores jóvenes a adaptarse a medida que la IA cambia la naturaleza de sus empleos.

“Van a querer ser creativos”, dijo Garman a CNBC el año pasado. “Van a querer ser buenos en pensamiento crítico. Y van a querer ser flexibles”.

(c) 2026, Fortune