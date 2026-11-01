Trump afirmó que todavía debe “encargarse” de uno o dos objetivos en Irán: “Podemos hacerlo en 10 minutos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo a última hora del sábado que su país neutralizó gran parte de las capacidades militares del régimen de Irán, aunque aseguró que todavía restan uno o dos objetivos por atacar, entre ellos el complejo nuclear subterráneo conocido como Pickaxe Mountain (Montaña del Pico).

Trump detalló que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero avanzan. Sin embargo, puso en duda la fiabilidad de la contraparte iraní: “Van bien, pero ya saben que no son muy fiables”.

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El mandatario descartó la urgencia de nuevas operaciones ofensivas al considerar que Washington ya debilitó el programa militar y nuclear iraní. “Hemos neutralizado su arsenal nuclear. Todavía tenemos que encargarnos de uno o dos emplazamientos, diría yo, pero podemos hacerlo en 10 minutos”, dijo a periodistas en su residencia de Florida.

“Probablemente podrías echar un vistazo a Pickaxe Mountain, y tienes que ocuparte de eso. Podemos hacerlo todo muy rápidamente”, agregó, en alusión al complejo nuclear bajo tierra. Teherán niega que en ese lugar se desarrollen actividades nucleares.

Una vista satelital muestra las entradas a túneles en la montaña Pickaxe, en la instalación nuclear de Natanz, cerca de Natanz, Irán, el 30 de junio de 2026 (Vantor/Handout vía REUTERS)

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó en Atlanta que Trump todavía no tomó una decisión sobre una nueva operación militar contra Irán, mientras Washington mantiene abierta la vía diplomática para intentar detener la guerra.

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El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el presidente conservó distintas alternativas, y descartó que existiera un anuncio inmediato sobre una ofensiva contra la república islámica. “Podemos lograr objetivos militares si nos lo proponemos. Él no tomó una decisión. No tengo ningún anuncio al respecto hoy, y tampoco nos tomamos este asunto a la ligera”, declaró al cierre de la reunión de ministros de Exteriores del G20.

Los dichos surgieron después de que varios informes plantearan la posibilidad de que el jefe de Estado ordenara ataques contra Irán tras las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el martes. Rubio no confirmó esa hipótesis ni fijó una fecha para una eventual resolución de la Casa Blanca.

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El jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó las acciones de Teherán contra buques mercantes y sostuvo que Irán atacó esas embarcaciones de forma “activa y abierta”. Pese a ello, indicó que Trump prefiere una salida negociada para terminar el conflicto.

Rubio tambien habló sobre la guerra Rusia- Ucrania (Reuters)

“Solo puedo decir que, si existe una solución diplomática, estaríamos abiertos a ella”, afirmó Rubio. El funcionario no precisó cuándo podrían avanzar las conversaciones, mientras las partes continuaron sin un acuerdo.

Bajo este escenario, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ordenó el sábado a los altos mandos militares responder a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel con una “respuesta sin restricciones geográficas”.

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“Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser respondido con una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”, afirmó el ayatollah, según un comunicado publicado en su sitio web.

Khamenei también advirtió a Washington contra nuevos ataques. “Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, sentenció.

Las declaraciones coincidieron con un cruce diplomático entre Teherán y Alemania. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió al canciller alemán, Friedrich Merz, quien estimó en más de 100.000 millones de euros el costo adicional para empresas y consumidores europeos por el alza de los precios de la energía vinculada al conflicto.

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Una mujer camina junto a una pancarta con la imagen del Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 13 de agosto de 2026 (Majid Asgaripour/Agencia de Noticias de Asia Occidental vía REUTERS)

“100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, escribió Araqchi en X.

Merz formuló sus declaraciones desde Seúl, donde sostuvo que Alemania busca una salida diplomática al conflicto que, según el texto proporcionado, comenzó el 28 de febrero tras acciones de Israel y Estados Unidos.

(Con información de AFP y EFE)