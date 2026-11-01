Un muerto y ocho heridos en un tiroteo en Alabama tras un partido de fútbol americano

Un tiroteo registrado tras el partido Magic City Classic en Birmingham causó la muerte de una persona y heridas a otras ocho (The Mirror)

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Un tiroteo al término del Magic City Classic, el partido de fútbol americano universitario entre instituciones históricamente afroamericanas (HBCU) más grande de Estados Unidos, dejó al menos un muerto y ocho heridos en Birmingham, Alabama, en la noche del sábado. La Policía detuvo a una persona para interrogarla y recuperó múltiples armas de fuego en el lugar.

El episodio ocurrió poco después de las 19:50 en la manzana 400 de Graymont Avenue, en las inmediaciones del estadio Legion Field, sede del clásico. Los agentes respondieron al llamado y hallaron a nueve personas con heridas de bala. Uno de los heridos falleció; otro se encontraba en estado crítico, mientras que los siete restantes estaban estables, según informaron las autoridades en la madrugada del domingo.

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“Múltiples armas de fuego fueron recuperadas en la escena por los agentes y enviadas a nuestra sala de evidencias”, declaró el oficial Darrell Freeman durante una conferencia de prensa. Y agregó: “Una persona fue detenida y trasladada a la sede de la Policía de Birmingham para ser interrogada. Esta es una escena activa con información en desarrollo”.

El hecho violento ocurrió poco después de las 19:50 en la manzana 400 de Graymont Avenue, en las inmediaciones del estadio Legion Field (Europa Press)

El tiroteo ocurrió tras el final del juego y fuera del recinto

El jefe de Policía Michael Pickett precisó que el hecho sucedió una vez finalizado el partido y que tuvo lugar, en su mayor parte, fuera de las instalaciones del estadio. Pickett calificó lo ocurrido como “un acto insensato de violencia” y aprovechó la instancia para reconocer el desempeño de los efectivos que respondieron al incidente.

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“Todos saben que este es el evento más grande que tenemos aquí en la ciudad y que resulta sumamente exigente para nuestro personal”, sostuvo Pickett en declaraciones recogidas por KOLN 1011.

Además, resaltó: “Nuestros oficiales de Birmingham son verdaderos héroes. Ver el coraje y la resiliencia que mostraron esta noche, corriendo hacia los disparos, asistiendo a las personas heridas mientras avanzaban hacia el fuego. Eso muestra dedicación genuina para salvar vidas”.

El Magic City Classic constituye el evento deportivo entre universidades históricamente afroamericanas con mayor concurrencia en Estados Unidos (KOLN 1011)

El Magic City Classic enfrenta Birmingham a dos universidades HBCU

El Magic City Classic es el evento deportivo universitario entre instituciones históricamente negras más concurrido de Estados Unidos. Se disputa anualmente en Birmingham entre la Alabama A&M University Bulldogs y Alabama State University Hornets, y atrae a decenas de miles de espectadores.

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El partido de este sábado se celebró en el estadio Legion Field, uno de los escenarios deportivos emblemáticos de la ciudad de Alabama.

Ningún oficial de policía ni otro socorrista resultó herido durante el operativo, según confirmaron las autoridades. La investigación continuaba activa al cierre de la jornada.