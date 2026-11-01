Protestas en Francia: investigan como “tentativa de asesinato” el ataque con cóctel molotov contra gendarmes en París

Un policía francés sufrió quemaduras leves tras ser atacado con una bomba molotov por un manifestante

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La Fiscalía francesa abrió el domingo una investigación por tentativa de asesinato tras el lanzamiento de un cóctel molotov contra las fuerzas de seguridad durante una manifestación del sábado en París, un ataque que el ministro del Interior Laurent Nuñez calificó como una “tentativa de homicidio”.

El artefacto incendiario alcanzó a un grupo de gendarmes y provocó que uno de ellos se prendiera fuego. El agente sufrió heridas leves, mientras que la jornada dejó además cuatro policías heridos en distintos puntos de Francia.

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Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, repudió el ataque y exigió que los responsables rindan cuentas ante la Justicia: “Las imágenes de un policía envuelto en llamas tras ser blanco de lanzamientos de artefactos incendiarios son insoportables. Los autores de este ataque deben ser encontrados y condenados con la mayor severidad”.

La causa judicial se abrió pese a que la tercera jornada consecutiva de movilizaciones nacionales registró una baja tanto en la cantidad de manifestantes como en el número de detenciones.

Un policía fue alcanzado por las llamas tras ser atacado con una bomba molotov, en París (EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH)

El retroceso de la protesta callejera coincide con la vuelta a las aulas tras 15 días de vacaciones de otoño. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles preparan nuevos bloqueos en escuelas secundarias y universidades, y reclaman 10.000 millones de euros para la educación pública.

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El operativo policial y las restricciones a la circulación evitaron incidentes de gran magnitud durante la noche, pese a los llamados de grupos de ultraizquierda y otros colectivos radicalizados a cometer actos violentos en Halloween. Nuñez describió los episodios protagonizados por algunos manifestantes como una “violencia inaudita”.

El balance oficial contabilizaba este domingo por la mañana 779 arrestos, por debajo de los 1.314 registrados el sábado anterior y de los 2.628 del 17 de octubre. El Gobierno estimó que 320.000 personas participaron de las marchas, frente a las 550.000 de la semana previa.

Un manifestante lanza un fuego artificial contra las fuerzas de seguridad francesas en París (REUTERS/Pedro Nunes)

Fuentes gubernamentales dijeron a BFMTV que el Ejecutivo afronta los próximos días con “humildad” y “vigilancia”. También admitieron que el 17 de octubre hubo un “fallo de anticipación” que derivó en una crisis del orden público.

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Los bloqueos estudiantiles comenzaron a fines de septiembre como una protesta por el deterioro de la educación pública. A esas demandas se sumaron luego reclamos por la pérdida de poder adquisitivo.

Las principales organizaciones estudiantiles convocaron a retomar las interrupciones desde el martes y a adherir el jueves a la huelga general lanzada por los sindicatos franceses para el 5 de noviembre, con participación de empleados ferroviarios. La agrupación Les Lycéens pidió iniciar las medidas ya este lunes.

El policía alcanzado por la bomba molotov sufrió heridas leves (REUTERS/Abdul Saboor)

Sabrine Kharbach, portavoz de Union étudiante, vinculó la reanudación de las protestas con la falta de respuestas oficiales. “No se han atendido nuestras reivindicaciones”, afirmó a la cadena pública Franceinfo.

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Los estudiantes acusan al Ejecutivo de Emmanuel Macron de intentar desactivar el movimiento mediante “desorganización” y “caos”, especialmente con las restricciones a las manifestaciones que impidieron que las marchas circularan por los centros urbanos. El Gobierno prometió limitar la cantidad de alumnos por clase, contratar más docentes y modificar durante este curso Parcoursup, la plataforma de admisión a la enseñanza superior.