Entretenimiento

Chris Pratt adopta una rutina diseñada por un exsoldado de la Marina estadounidense para mejorar su condición física

Un informe de Men’s Health detalló los ocho hábitos que integran el programa de 28 días creado por Jocko Willink, con pautas que abarcan desde la alimentación hasta la organización de las actividades cotidianas

Chris Pratt implementó el método DEF Reset del ex SEAL Jocko Willink durante diez semanas para preparar la segunda temporada de The Terminal List (REUTERS)
Chris Pratt implementó el método DEF Reset del ex SEAL Jocko Willink durante diez semanas para preparar la segunda temporada de The Terminal List (REUTERS)
Guardar

El actor Chris Pratt eligió un método de 28 días creado por el ex SEAL de la Marina estadounidense Jocko Willink para ordenar su entrenamiento, su alimentación y su rutina diaria.

El plan, llamado DEF Reset, propone una serie de hábitos concretos que apuntan a sostener la disciplina sin las exigencias de programas más extensos.

PUBLICIDAD

La elección del intérprete se vinculó con períodos en los que se alejó de los entrenamientos y aumentó el consumo de comida y bebidas. Según informó Men’s Health, el actor de 47 años aplicó el esquema en varias oportunidades y, en una de ellas, mantuvo sus pautas durante 10 semanas para preparar su físico para la segunda temporada de The Terminal List.

Un programa de 28 días con ocho hábitos diarios

El nombre DEF Reset surge de la expresión “la disciplina equivale a libertad”. La propuesta de Willink plantea un reinicio de 28 días basado en ocho estándares cotidianos vinculados con el descanso, la actividad física, la alimentación, el trabajo y el desarrollo personal.

PUBLICIDAD

Tres paneles contiguos con hombres que realizan flexiones en el suelo, dominadas en una barra fija y sentadillas sin carga
El actor utilizó ejercicios con el propio peso corporal como flexiones, dominadas y sentadillas para entrenar durante los descansos de rodaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema aparece como una alternativa frente a desafíos como 75 Hard, un plan de 75 días que exige dos entrenamientos de 45 minutos por jornada, una dieta estricta y registros frecuentes del progreso físico. Para muchas personas, esas condiciones resultan difíciles de compatibilizar con obligaciones laborales, familiares y personales.

La guía de DEF Reset define los ocho puntos como “estándares” y no como tareas extremas. También propone que cada participante analice cada hábito, establezca un objetivo específico y alcanzable para cada categoría y lleve un registro de su cumplimiento durante el mes.

Uno de los principios establece una hora fija para levantarse todos los días. Otro exige al menos 45 minutos de actividad física. El programa también incluye completar las tres tareas prioritarias de una lista diaria y alcanzar un objetivo personal de hidratación, sin imponer una cantidad universal de líquidos.

Alimentación, lectura y gratitud dentro del mismo método

El plan diseñado por Willink suma dos estándares relacionados con la alimentación. Uno propone seguir una dieta saludable y reducir el consumo de comida chatarra. El otro establece evitar específicamente los alimentos azucarados, entre ellos galletitas, dulces, tortas y helados.

Porciones de tortas
La pauta nutricional del sistema excluye la comida chatarra y restringe alimentos azucarados como golosinas, galletitas y helados (Freepik)

La rutina no se concentra solo en los ejercicios. El séptimo punto prevé dedicar como mínimo 20 minutos diarios a actividades de desarrollo personal, entre ellas la lectura y la meditación. El último hábito consiste en reservar al menos un minuto para practicar la gratitud.

La combinación de estos elementos busca ordenar distintos aspectos de la vida diaria. Según la guía del programa, los hábitos proceden de las prácticas cotidianas de Willink y apuntan a construir una base de disciplina mediante acciones sencillas y repetibles.

La preparación física para papeles vinculados con los SEAL

La relación entre ambos también se extendió a la pantalla. Pratt participará en Way of the Warrior Kid, una producción de Apple TV basada en una novela de Willink. El actor explicó su vínculo con el exmilitar en declaraciones recogidas por Men’s Health.

Admiro a Jocko desde hace mucho tiempo. He sido fan suyo desde la distancia, respetando no solo su carrera militar, sino también sus opiniones y puntos de vista. No es solo un autor; es la inspiración de mi personaje, Jake”, afirmó Pratt.

Un hombre con gorra, gafas de sol y chaleco táctico apunta un fusil con silenciador en un terreno despejado
El ex SEAL Jared Shaw coordinó una preparación física funcional orientada a las exigencias de combate para el protagonista de The Terminal List (Captura de video: YouTube/@PrimeVideo)

El intérprete recurrió a este enfoque para encarnar personajes asociados con unidades de operaciones especiales. En The Terminal List, donde además ejerció como productor ejecutivo, trabajó con el ex SEAL Jared Shaw para construir una preparación centrada en la funcionalidad.

Shaw describió ese objetivo como una “forma de combate”. “No estamos allí haciendo un montón de flexiones de bíceps y press de banca para vernos bien. Se trata de funcionalidad”, señaló al medio estadounidense.

Ejercicios con peso corporal para una agenda exigente

La preparación para la serie incluyó una presencia marcada de movimientos con el peso corporal, como flexiones, dominadas y sentadillas. Shaw explicó que ese tipo de entrenamiento guarda relación con las limitaciones que pueden existir fuera de un gimnasio equipado.

“Muchas veces no tenemos un buen gimnasio, o ni siquiera un gimnasio. Tal vez algunas mancuernas si tenemos suerte. Pero siempre podemos encontrar un lugar para hacer flexiones, dominadas y sentadillas”, sostuvo el ex SEAL.

Chris Pratt participará en la producción para Apple TV de Way of the Warrior Kid, una historia creada por Jocko Willink (REUTERS)
Chris Pratt participará en la producción para Apple TV de Way of the Warrior Kid, una historia creada por Jocko Willink (REUTERS)

La intensidad de la agenda de Pratt también influyó en la planificación. Shaw indicó que el actor debía combinar el rodaje de numerosas escenas con sus tareas de producción ejecutiva, por lo que el equipo necesitaba sesiones breves y adaptables.

“Tenía una agenda muy apretada. Teníamos que encontrar tiempo para hacer entrenamientos rápidos, y estos ejercicios con el propio peso corporal son perfectos para aprovechar los ratos libres”, explicó Shaw.

Temas Relacionados

Chris PrattHollywoodActoresSeriesPelículasEjercicioMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

La película codirigida por Nathan Fielder sigue a la fundadora de Theranos durante los 34 días previos a su ingreso en prisión

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

Heidi Klum vuelve a sorprender en Halloween con el disfraz más ambicioso de su carrera

Con un año de planificación, la supermodelo eligió algo cotidiano para protagonizar la celebración de sus 25 años de "Heidiween"

Heidi Klum vuelve a sorprender en Halloween con el disfraz más ambicioso de su carrera

Jimmy Webb revela las historias detrás de sus canciones más famosas en un especial de PBS

El compositor estadounidense repasa su trayectoria junto a reconocidos intérpretes, entre actuaciones en vivo, anécdotas y reflexiones sobre la creación de clásicos que marcaron la música popular

Jimmy Webb revela las historias detrás de sus canciones más famosas en un especial de PBS

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

La actriz que creció frente a las cámaras como Mary Camden ahora estará detrás del proyecto como productora ejecutiva

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

El emotivo homenaje de Melissa Gilbert a Michael Landon por sus 90 años: “Todavía te extraño muchísimo”

El actor murió en 1991 a causa de un cáncer de páncreas. En el aniversario de su nacimiento, la estrella de ‘La familia Ingalls’ evocó las enseñanzas y el cariño que recibió de él

El emotivo homenaje de Melissa Gilbert a Michael Landon por sus 90 años: “Todavía te extraño muchísimo”

DEPORTES

Boca Juniors y River Plate animarán una atrapante edición del Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y River Plate animarán una atrapante edición del Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Morena Beltrán recibió insultos de hinchas de Estudiantes en la transmisión y publicó un duro descargo: “Me hablaron de que me iban a matar”

El espectacular gol de chilena de un ex jugador de la selección argentina que se candidatea a uno de los mejores del año en el fútbol

Franco Colapinto largará desde el puesto 11 el Gran Premio de México de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

TELESHOW

Benjamín Amadeo recordó el particular titular que surgió tras su separación de Lali Espósito: “Un gran aprendizaje”

Benjamín Amadeo recordó el particular titular que surgió tras su separación de Lali Espósito: “Un gran aprendizaje”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

Iván de Pineda celebra las más de 1.300 veces que le dio la vuelta al Rosco: "Te juro que hasta yo me sorprendo"

INFOBAE AMÉRICA

Trump 3.0

Trump 3.0

“Tratan a uno como la peste bubónica”, denuncia un paciente con VIH en Cuba ante el desamparo estatal

Mujer murió tras un accidente en EE.UU. y su familia recauda fondos para cumplir su deseo de volver a El Salvador

Policía Nacional Civil de Guatemala rescata a un piloto retenido y recupera una cisterna en Masagua, Escuintla

Las exportaciones de oro dominicano a Suiza alcanzan USD 406 millones tras crecer cerca de 1,000%