Chris Pratt adopta una rutina diseñada por un exsoldado de la Marina estadounidense para mejorar su condición física

Chris Pratt implementó el método DEF Reset del ex SEAL Jocko Willink durante diez semanas para preparar la segunda temporada de The Terminal List (REUTERS)

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El actor Chris Pratt eligió un método de 28 días creado por el ex SEAL de la Marina estadounidense Jocko Willink para ordenar su entrenamiento, su alimentación y su rutina diaria.

El plan, llamado DEF Reset, propone una serie de hábitos concretos que apuntan a sostener la disciplina sin las exigencias de programas más extensos.

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La elección del intérprete se vinculó con períodos en los que se alejó de los entrenamientos y aumentó el consumo de comida y bebidas. Según informó Men’s Health, el actor de 47 años aplicó el esquema en varias oportunidades y, en una de ellas, mantuvo sus pautas durante 10 semanas para preparar su físico para la segunda temporada de The Terminal List.

Un programa de 28 días con ocho hábitos diarios

El nombre DEF Reset surge de la expresión “la disciplina equivale a libertad”. La propuesta de Willink plantea un reinicio de 28 días basado en ocho estándares cotidianos vinculados con el descanso, la actividad física, la alimentación, el trabajo y el desarrollo personal.

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El actor utilizó ejercicios con el propio peso corporal como flexiones, dominadas y sentadillas para entrenar durante los descansos de rodaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema aparece como una alternativa frente a desafíos como 75 Hard, un plan de 75 días que exige dos entrenamientos de 45 minutos por jornada, una dieta estricta y registros frecuentes del progreso físico. Para muchas personas, esas condiciones resultan difíciles de compatibilizar con obligaciones laborales, familiares y personales.

La guía de DEF Reset define los ocho puntos como “estándares” y no como tareas extremas. También propone que cada participante analice cada hábito, establezca un objetivo específico y alcanzable para cada categoría y lleve un registro de su cumplimiento durante el mes.

Uno de los principios establece una hora fija para levantarse todos los días. Otro exige al menos 45 minutos de actividad física. El programa también incluye completar las tres tareas prioritarias de una lista diaria y alcanzar un objetivo personal de hidratación, sin imponer una cantidad universal de líquidos.

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Alimentación, lectura y gratitud dentro del mismo método

El plan diseñado por Willink suma dos estándares relacionados con la alimentación. Uno propone seguir una dieta saludable y reducir el consumo de comida chatarra. El otro establece evitar específicamente los alimentos azucarados, entre ellos galletitas, dulces, tortas y helados.

La pauta nutricional del sistema excluye la comida chatarra y restringe alimentos azucarados como golosinas, galletitas y helados (Freepik)

La rutina no se concentra solo en los ejercicios. El séptimo punto prevé dedicar como mínimo 20 minutos diarios a actividades de desarrollo personal, entre ellas la lectura y la meditación. El último hábito consiste en reservar al menos un minuto para practicar la gratitud.

La combinación de estos elementos busca ordenar distintos aspectos de la vida diaria. Según la guía del programa, los hábitos proceden de las prácticas cotidianas de Willink y apuntan a construir una base de disciplina mediante acciones sencillas y repetibles.

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La preparación física para papeles vinculados con los SEAL

La relación entre ambos también se extendió a la pantalla. Pratt participará en Way of the Warrior Kid, una producción de Apple TV basada en una novela de Willink. El actor explicó su vínculo con el exmilitar en declaraciones recogidas por Men’s Health.

“Admiro a Jocko desde hace mucho tiempo. He sido fan suyo desde la distancia, respetando no solo su carrera militar, sino también sus opiniones y puntos de vista. No es solo un autor; es la inspiración de mi personaje, Jake”, afirmó Pratt.

El ex SEAL Jared Shaw coordinó una preparación física funcional orientada a las exigencias de combate para el protagonista de The Terminal List (Captura de video: YouTube/@PrimeVideo)

El intérprete recurrió a este enfoque para encarnar personajes asociados con unidades de operaciones especiales. En The Terminal List, donde además ejerció como productor ejecutivo, trabajó con el ex SEAL Jared Shaw para construir una preparación centrada en la funcionalidad.

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Shaw describió ese objetivo como una “forma de combate”. “No estamos allí haciendo un montón de flexiones de bíceps y press de banca para vernos bien. Se trata de funcionalidad”, señaló al medio estadounidense.

Ejercicios con peso corporal para una agenda exigente

La preparación para la serie incluyó una presencia marcada de movimientos con el peso corporal, como flexiones, dominadas y sentadillas. Shaw explicó que ese tipo de entrenamiento guarda relación con las limitaciones que pueden existir fuera de un gimnasio equipado.

“Muchas veces no tenemos un buen gimnasio, o ni siquiera un gimnasio. Tal vez algunas mancuernas si tenemos suerte. Pero siempre podemos encontrar un lugar para hacer flexiones, dominadas y sentadillas”, sostuvo el ex SEAL.

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Chris Pratt participará en la producción para Apple TV de Way of the Warrior Kid, una historia creada por Jocko Willink (REUTERS)

La intensidad de la agenda de Pratt también influyó en la planificación. Shaw indicó que el actor debía combinar el rodaje de numerosas escenas con sus tareas de producción ejecutiva, por lo que el equipo necesitaba sesiones breves y adaptables.

“Tenía una agenda muy apretada. Teníamos que encontrar tiempo para hacer entrenamientos rápidos, y estos ejercicios con el propio peso corporal son perfectos para aprovechar los ratos libres”, explicó Shaw.