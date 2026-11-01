Tras la advertencia de EEUU, Alemania también alertó sobre una posible amenaza terrorista en Moscú

La Policía rusa extremó medidas tras las advertencias de EEUU y Alemania (Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

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La Embajada de Alemania en Moscú pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones ante una posible amenaza terrorista en el parque-museo Tsaritsyno, después de que Estados Unidos advirtiera sobre un eventual ataque con numerosas víctimas previsto para el 31 de octubre. Las alertas diplomáticas activaron medidas de seguridad rusas y derivaron en el cierre temporal del predio, que reabrió al día siguiente.

El portal independiente ruso Meduza informó que la representación alemana envió el aviso mediante el sistema de alerta del Ministerio de Exteriores. La embajada recomendó: “Les pedimos mantener la cautela y evitar lugares concurridos con gran cantidad de personas”.

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La advertencia alemana se produjo un día después de que la Embajada de Estados Unidos comunicara que había recibido información sobre una amenaza real contra el museo-reserva ubicado en el sur de la capital rusa. Washington indicó que coordinaba medidas de respuesta con las autoridades rusas competentes.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia confirmó que recibió el aviso estadounidense a través de “un canal de socios”. El organismo señaló, según la agencia rusa TASS: “El departamento ha informado y se están adoptando las medidas apropiadas”.

EEUU y Alemania alertaron sobre una posible amenaza terrorista en el parque-museo Tsaritsyno de Moscú

La Embajada de Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos no visitar Tsarítsino, mantenerse alejados de la zona y evitar sitios de alta concurrencia. La representación no precisó la naturaleza de la amenaza ni identificó a posibles responsables.

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En su mensaje de seguridad, la delegación estadounidense indicó a los visitantes que prestaran atención a su entorno, revisaran sus planes personales de protección y llevaran documentos de identidad. También recomendó mantener cargados los teléfonos móviles y seguir las comunicaciones de los medios locales.

La alerta se centró en el predio de la calle Dolskaya número uno, donde estaba previsto un concierto. Tras difundirse el aviso, redes sociales rusas reportaron el cierre temporal del parque.

El parque-museo Tsarítsino reabrió sus puertas al público el domingo, según informó el periódico Parlámentskaya Gazeta. El recinto se extiende sobre 405 hectáreas y reúne palacios de arquitectura neogótica, bosques, puentes y estanques.

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El lugar fue establecido en 1775 como residencia campestre de Catalina la Grande, se convirtió en un parque popular durante el siglo XIX y reabrió como museo en 2007 tras la restauración de la finca al final del período soviético. Desde entonces, recibe cerca de dos millones de visitantes al año.

La Embajada de Estados Unidos ya había emitido una advertencia similar dos semanas antes del atentado contra la sala de conciertos Crocus City Hall, en Moscú. En ese ataque, varios islamistas asesinaron a 151 personas.