Los Ángeles moviliza obras, contratos y empleos locales en la recta final hacia los Juegos Olímpicos de 2028

El gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para coordinar los preparativos estatales de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (REUTERS/Daniel Cole)

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El gobernador Gavin Newsom firmó este viernes una orden ejecutiva para crear una fuerza de tareas estatal de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles. La medida busca reducir demoras burocráticas y coordinar los preparativos entre el estado, la ciudad y el comité organizador, en un momento en que la metrópoli avanza en obras de infraestructura, generación de empleos y contratos con pequeñas empresas locales.

La orden designa a Jamie Callahan, asesora senior de Newsom con más de 15 años de trayectoria en la administración estatal, como directora ejecutiva del Equipo de Coordinación y Entrega de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

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Su rol será articular el trabajo de más de doce agencias y departamentos estatales con los gobiernos de Los Ángeles y las ciudades vecinas, y con LA28, el organismo privado sin fines de lucro a cargo de la organización de los Juegos, cuyo presupuesto proyectado asciende a USD 7.200 millones.

Fondos estatales para transporte y parques, con déficit en el Metro

La orden ejecutiva se enmarca en un conjunto de compromisos estatales ya aprobados. Entre ellos figuran más de USD 100 millones para renovar el Exposition Park, sede del Estadio Memorial Coliseum, y USD 257 millones adicionales para crear y mejorar “centros de movilidad” —puntos de conexión para peatones, ciclistas y usuarios de autobús y tren— en distintos puntos de la ciudad.

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L.A. Metro, el organismo de transporte del condado, aguarda financiamiento adicional que el Legislativo estatal no aprobó en la última sesión. La agencia solicitó USD 379 millones y obtuvo USD 20 millones.

La asesora Jamie Callahan asumió la dirección ejecutiva del equipo estatal encargado de articular gestiones con el comité LA28 (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Entre los proyectos postergados figuran USD 138 millones para un sistema de computación en la nube y gestión de tráfico regional; USD 65 millones para vías de emergencia que permitan desviar trenes de riel ligero ante averías —una preocupación particular dado que la carga de pasajeros se duplicaría durante los Juegos—; y USD 23 millones para mejoras en terminales de transporte, con asientos, sombra, wifi, baños y máquinas expendedoras.

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A través del programa Twenty-Eight by 28, Metro se comprometió a completar 28 grandes proyectos de infraestructura antes del inicio de los Juegos. De ese total, 11 ya están terminados y 17 se encuentran en ejecución.

Compras locales y lema oficial: los compromisos de LA28

LA28 dio a conocer el programa Made by Two-Eight, mediante el cual el comité organizador contratará pequeñas y medianas empresas locales para abastecer sus necesidades operativas: desde uniformes hasta ropa de cama y toallas. El plan establece que el 75% del gasto en compras se realice dentro de la región metropolitana y que al menos el 25% vaya a pequeñas empresas.

El comité adoptó además Stars Align (‘Las estrellas se alinean’) como lema oficial de los Juegos. En 2028, Los Ángeles se convertirá en la tercera ciudad en albergar los Juegos Olímpicos en tres ocasiones, tras las ediciones de 1932 y 1984; también será la primera vez que acoja los Juegos Paralímpicos desde que comenzaron en 1960. “Los Ángeles siempre ha sido un lugar donde las grandes ideas toman forma, y los Juegos nos recuerdan qué es posible cuando el mundo se une”, afirmó Casey Wasserman, presidente de LA28.

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Trabajadores textiles con exigencias sobre los contratos olímpicos

La aceleración de los preparativos encendió un debate sobre las condiciones laborales en la industria manufacturera local. El Garment Worker Center (GWC), organización con sede en el centro de Los Ángeles, lanzó este jueves la plataforma WEAR LA para impulsar oportunidades de trabajo para los más de 20.000 trabajadores de la confección que operan en las fábricas de la ciudad, con la condición de que los establecimientos funcionen bajo parámetros éticos y seguros.

Cada año, la industria textil de Los Ángeles genera USD 1.500 millones en ingresos, cifra que se espera supere ampliamente en 2028. El sector ve en los Juegos una oportunidad para consolidar un proceso de relocalización productiva, impulsado por los cambios en las cadenas de suministro globales a raíz de aranceles y conflictos geopolíticos.

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“WEAR LA desarrollará iniciativas que amplíen las oportunidades de buen empleo en la industria de la confección y garantizará que más fábricas operen bajo condiciones éticas, especialmente mientras producen mercadería olímpica”, afirmó Marissa Nuncio, directora del GWC, en una conferencia de prensa.

El GWC exige a la ciudad y a LA28 tres compromisos: la designación de un funcionario dedicado a conectar al sector textil con los recursos municipales; la creación de un programa Made in L.A. que destine una porción del presupuesto de compras de la ciudad a productos fabricados localmente en condiciones dignas; y el compromiso de adquirir mercadería olímpica de fabricantes locales responsables, en lugar de adjudicar esos contratos a “grandes marcas multinacionales”, según Nuncio.

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El comité organizador LA28 dispuso que el 75% de sus compras operativas se adjudique a empresas de la región metropolitana (REUTERS/Mike Blake)

La directora valoró el programa Made by Two-Eight de LA28 como un paso positivo, pero advirtió que “no existe actualmente ningún plan que garantice que los talleres clandestinos no se beneficiarán de este evento”.

La elección de alcaldesa y su impacto en la organización de los Juegos

El 3 de noviembre de 2025, Los Ángeles elegirá quién conducirá la ciudad durante los Juegos: Karen Bass, alcaldesa en ejercicio que busca su segundo mandato, o la concejal Nithya Raman. Quien resulte electa será la tercera persona en la historia de la ciudad que presida unos Juegos Olímpicos.

La contienda tiene implicaciones directas sobre la organización del evento. En agosto, el Concejo Municipal aprobó un acuerdo con LA28 para definir de qué modo el comité reembolsará a la ciudad los servicios municipales no cubiertos por fondos federales —control de tránsito, mantenimiento de calles, recolección de residuos—, con un fondo de contingencia de USD 270 millones bajo supervisión municipal. Raman fue una de las cuatro integrantes del Concejo que votaron en contra, al cuestionar la falta de transparencia financiera del comité organizador.

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El presupuesto de la Policía de Los Ángeles (LAPD) prevé que los costos de seguridad durante los Juegos superarán los USD 730 millones, sin contar el servicio habitual de la fuerza en el resto de la ciudad durante ese período.

La conducción operativa de la seguridad recaerá en el Servicio Secreto de Estados Unidos, que coordinará con otras agencias, entre ellas la Oficina de Servicios de Emergencia de California, encargada de articular el despliegue de efectivos de la región occidental del país para proteger a atletas, funcionarios y hasta dos millones de visitantes esperados en el verano boreal de 2028.

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