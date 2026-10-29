Estados Unidos

Florida queda entre los peores estados para conseguir empleo en Estados Unidos

Un estudio de WalletHub ubicó al estado en el puesto 47 del país, con el peor resultado nacional en crecimiento del empleo

El estado obtuvo el último lugar de todo el país en el indicador de crecimiento del empleo (REUTERS/Octavio Jones)
El estado obtuvo el último lugar de todo el país en el indicador de crecimiento del empleo (REUTERS/Octavio Jones)
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Florida se ubicó como el cuarto peor estado de Estados Unidos para conseguir empleo, de acuerdo con la clasificación anual difundida por la firma de finanzas personales WalletHub. El estudio, publicado el 28 de octubre, comparó las condiciones laborales y económicas de los 50 estados y dejó al territorio floridano en el puesto 47.

La investigación analizó 34 indicadores de fortaleza del mercado laboral y vitalidad económica. Entre las variables consideradas figuran la evolución del empleo, la tasa de desempleo, la cantidad de vacantes, la seguridad laboral, el salario inicial, los ingresos anuales y el tiempo promedio de traslado al trabajo.

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WFLA informó que Florida obtuvo el último lugar en crecimiento del empleo. Ese indicador tuvo un peso determinante en la posición final del estado, que quedó por encima únicamente de Pensilvania, Oregón, Virginia Occidental y Luisiana.

El mercado laboral arrastró a Florida al puesto 47

Florida ocupó el puesto 47 entre los 50 estados de Estados Unidos para conseguir empleo según el informe anual de WalletHub (AP Foto/Marta Lavandier, File)
Florida ocupó el puesto 47 entre los 50 estados de Estados Unidos para conseguir empleo según el informe anual de WalletHub (AP Foto/Marta Lavandier, File)

El reporte dividió la evaluación en dos grandes áreas: mercado laboral y entorno económico. La primera concentró el 60 % de la calificación, mientras que la segunda explicó el 40 % restante. La metodología buscó medir tanto la facilidad para encontrar y conservar un empleo como las condiciones materiales asociadas a trabajar en cada jurisdicción.

En el apartado dedicado al mercado laboral, Florida quedó en el penúltimo lugar del país. La entidad autora del estudio incorporó en esa medición elementos como oportunidades disponibles, crecimiento de las contrataciones, desempleo y estabilidad de los puestos.

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El desempeño en empleo contrasta con la ubicación del estado en el bloque económico. Florida alcanzó el puesto 14 en esa categoría, tal como indicó el medio 352today.com. Allí se contemplaron factores como ingreso anual medio, remuneración inicial, carga tributaria estatal y duración promedio de los desplazamientos cotidianos.

La seguridad laboral y los traslados también incidieron en el resultado

La investigación analizó 34 variables divididas entre la fortaleza del mercado laboral y la vitalidad del entorno económico (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)
La investigación analizó 34 variables divididas entre la fortaleza del mercado laboral y la vitalidad del entorno económico (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Además del último puesto en expansión del empleo, Florida apareció en el lugar 42 en seguridad laboral y en el 44 en tiempo promedio de desplazamiento, de acuerdo con los datos publicados por medios locales que citaron la investigación de WalletHub.

Estas posiciones reflejan aspectos distintos de la experiencia de los trabajadores. La seguridad laboral mide las posibilidades de conservar una ocupación, mientras que el tiempo de traslado considera el impacto de los desplazamientos entre el hogar y el lugar de trabajo. Ambos indicadores formaron parte del resultado global de cada estado.

El informe no detalla, en los datos difundidos por WFLA, qué sectores productivos explican la posición de Florida en crecimiento laboral. Tampoco establece una proyección sobre la evolución inmediata de las contrataciones. La clasificación ofrece, en cambio, una fotografía comparativa a escala nacional a partir de los indicadores seleccionados.

La tasa de desempleo de Estados Unidos era de 4,2 % cuando WalletHub divulgó el estudio. La compañía sostuvo que los resultados pueden ser una referencia para personas que analizan ampliar su búsqueda de trabajo hacia otras regiones del país.

Nebraska lideró la clasificación nacional de empleos

Nebraska ocupó el primer lugar entre los mejores estados para trabajar, seguida por Dakota del Norte y Minnesota. La evaluación atribuyó la posición de Nebraska a una tasa de desempleo baja, un aumento de oportunidades de trabajo y mejores perspectivas de permanencia para quienes logran incorporarse a un puesto.

En el otro extremo de la lista, Luisiana fue el estado con peor resultado general. La siguieron Florida, Pensilvania, Oregón y Virginia Occidental, aseguró el informe recogido por WFLA.

La distancia entre el desempeño de Florida en el entorno económico y su resultado en el mercado laboral explica que el estado no haya terminado último en la clasificación general. Aun así, la ubicación en el puesto 47 lo mantuvo entre las jurisdicciones con mayores obstáculos comparativos para quienes buscan empleo, de acuerdo con los criterios de WalletHub.

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