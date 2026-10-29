Una mujer vestida con burka reprodujo el llamado islámico a la oración en una reunión oficial y fue retirada por la Policía por negarse a parar el audio

Durante una sesión en Florida una mujer reprodujo una grabación del llamado a la oración islámica mientras vestía una burka. Las autoridades le pidieron que detuviera el audio y, ante su negativa, un agente del sheriff la escoltó fuera de la sala. Crédito: Fox News

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Una mujer vestida con un burka fue retirada de una reunión de autoridades del condado de Pinellas, en Florida, después de reproducir una grabación de la llamada islámica a la oración durante el turno de participación del público, según informó Fox News.

El hecho ocurrió el martes 27 de octubre, durante un encuentro de la Junta de Comisionados, un órgano colegiado que administra asuntos locales, como la regulación del uso del suelo y los servicios públicos.

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La mujer se acercó al podio con el rostro cubierto, salvo por el ojo izquierdo, y activó el audio en lugar de pronunciar un discurso. La grabación se escuchó durante casi un minuto, hasta que el presidente de la junta, Dave Eggers, le pidió que la detuviera. Las normas del condado exigen que los participantes expresen sus opiniones en forma verbal y no permiten el uso de grabaciones como sustituto de sus intervenciones.

Un agente de la Oficina del Sheriff retiró de la reunión a una mujer con burka que reprodujo la llamada islámica a la oración (Pinellas County Board of County Commissioners)

Ante la negativa de la mujer a detener el audio, un agente de la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas se acercó al podio y la escoltó fuera de la sala y del edificio. No quedó claro si su acción pretendía ser una protesta, reprodujo Fox News.

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La expulsión generó discusiones entre algunos asistentes y Eggers, quien pidió mantener la calma y respetar las reglas de la reunión. El funcionario explicó que el público puede grabar las sesiones, pero no reproducir audios durante el turno de comentarios.

El episodio ocurrió en medio de un debate sobre la posible ampliación de la mezquita Masjid Al Rahman. El 13 de octubre, la junta había aprobado por cuatro votos contra tres una modificación del uso del suelo que permitiría reemplazar el edificio actual por una construcción nueva.

La enmienda cambió la clasificación del terreno de residencial rural a uso público y semipúblico. En los documentos y las presentaciones oficiales, el proyecto aparecía descrito como un “centro de reunión comunitaria”, una formulación que algunos residentes cuestionaron durante la reunión.

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Dave Eggers, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Pinellas en Florida, se dirige a los asistentes durante una sesión pública. (Pinellas County Board of County Commissioners)

Varios oradores expresaron su rechazo a la ampliación. De acuerdo a la reconstrucción que hicieron medios locales, una de las mujeres que tomó la palabra sostuvo que el proyecto favorecía la expansión de una ideología que, según su opinión, se opone a los valores occidentales y a los derechos de las mujeres.

Mientras que, otros vecinos defendieron la iniciativa. Una mujer afirmó que los responsables del proyecto buscaban orientar el edificio hacia La Meca y darle una apariencia más propia de una mezquita. También aseguró que la comunidad musulmana llevaba años conviviendo con los residentes de la zona sin generar conflictos.

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Antes del debate, el comisionado Vince Nowicki había cuestionado la forma en que se describía el proyecto en los documentos oficiales. En un correo electrónico dirigido al administrador del condado, Barry Burton, sostuvo que los residentes necesitan información clara sobre las iniciativas que podrían desarrollarse cerca de sus viviendas y que las autoridades deben utilizar términos precisos, sin importar quién presente la solicitud, según informó Florida Politics.

El proyecto prevé demoler el edificio actual y construir uno más grande

La ampliación de Masjid Al Rahman, en el 2577 de Keystone Road, contempla sustituir la edificación existente por otra con unos 92,9 metros cuadrados adicionales.

El plan habilita además nuevos espacios de estacionamiento, obras de drenaje pluvial y el traslado del acceso vehicular hacia East Lake Drive.

El plan para la mezquita prevé demoler la vivienda actual y levantar una estructura con casi noventa y tres metros cuadrados adicionales ((Al Rahman Masjid, Tarpon Springs/Facebook))

La mezquita funciona en una vivienda adaptada desde la década de 1990, según informó el Tampa Bay Times. Como contexto normativo, el cambio aprobado afecta un terreno de cerca de 1,09 hectáreas y limita su uso a una “instalación de reunión comunitaria”. Esa categoría incluye explícitamente los lugares de culto en la normativa de planificación local.

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La documentación oficial también fija límites para la altura, el área construible, las superficies impermeables y los accesos del proyecto.