Wall Street cierra con pérdidas tras el desplome histórico de Alphabet y las dudas sobre la inteligencia artificial

El índice S&P 500 retrocedió un 0,3% y registró su primera baja en cuatro jornadas dentro de Wall Street. (REUTERS/Kylie Cooper)

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Wall Street cerró este jueves con pérdidas luego de que un desplome histórico en las acciones de Alphabet encendiera las alarmas sobre el gasto millonario que las grandes tecnológicas destinan a la inteligencia artificial (IA). La caída se produjo un día después de que la Reserva Federal decidiera mantener estables las tasas de interés en Estados Unidos.

Según cifras de cierre, el S&P 500 retrocedió 23,59 puntos, un 0,3%, hasta 7.720,39 unidades, con lo que registró su primera baja en cuatro jornadas. El Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, cayó 365,13 puntos (1,4%) hasta 26.184,72 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 132,54 puntos (0,3%) hasta 52.342,56 unidades.

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La empresa matriz de Google y YouTube presentó el miércoles al cierre de la jornada un crecimiento trimestral inferior al esperado por los analistas, lo que derrumbó sus acciones Clase A un 12,6%, su peor jornada desde que comenzaron a cotizar hace más de veinte años.

Alphabet informó que durante el último trimestre aumentó el consumo de efectivo, medido a través del flujo de caja libre, después de que sus compras de propiedades y equipos superaran los 51.000 millones de dólares.

La caída de Alphabet eclipsó lo que, de otro modo, habría sido una buena jornada para el mercado estadounidense: cuatro de cada cinco acciones del S&P 500 subieron en la rueda, y el índice habría cerrado en terreno positivo de no ser por el retroceso de la tecnológica.

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Cuatro de cada cinco acciones del S&P 500 subieron durante la rueda bursátil en el mercado estadounidense. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las dudas sobre Alphabet reflejan una inquietud más amplia en la industria de la inteligencia artificial, tras una carrera por construir centros de datos y equiparlos con chips de IA. Crece el temor de que la revolución de la IA no genere las ganancias y la productividad esperadas, al tiempo que el encarecimiento del crédito presiona el gasto futuro en estos proyectos.

El día después de la Reserva Federal y los datos económicos

Los responsables de política monetaria de la Reserva Federal decidieron el miércoles mantener estables las tasas de interés, al reconocer que las presiones sobre los precios siguen siendo “elevadas” y que el banco central definirá sus próximos pasos a medida que “recopile más información”.

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Las acciones de Alphabet cayeron un 12,6% tras destinar más de 51.000 millones de dólares a compras de propiedades y equipos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Una serie de indicadores publicados el jueves aportó parte de esa información. Una primera estimación reveló que el producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre creció a un ritmo superior al previsto, impulsado por el gasto de los consumidores y la inversión empresarial en IA.

Al mismo tiempo, el aumento de los precios continuó intensificándose, en parte por una restricción en el suministro de petróleo vinculada a conflictos geopolíticos que contribuyó a una inflación más amplia y sistémica. El crecimiento de los ingresos de los estadounidenses en septiembre resultó más débil de lo previsto, mientras que una medida de inflación empeoró.

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En contraste, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo disminuyeron, lo que podría indicar pocos despidos en el país.

Ganadores y perdedores en la jornada bursátil

El índice Russell 2000, que agrupa a firmas de pequeña capitalización, logró un avance sólido pese al retroceso generalizado de los grandes índices. Las acciones del sector de semiconductores, en cambio, vieron interrumpida una racha de cuatro días de ganancias, en momentos en que los inversores intentan diferenciar entre las compañías capaces de financiar sus proyectos de IA y aquellas que consumen efectivo o recurren al endeudamiento para sostener sus planes.

Varias empresas avanzaron tras reportar ganancias trimestrales superiores a lo esperado. KLA Corp, cuyo equipamiento se utiliza para la fabricación de semiconductores, subió 5,5%. Eli Lilly trepó 6,6%, Mastercard ganó 4,2% y Merck sumó 3,8%.

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DoorDash avanzó 5,6% después de acordar la compra de Instacart en una operación valuada en 17.000 millones de dólares, además de reportar ganancias e ingresos trimestrales por encima de lo proyectado. Norwegian Cruise Line Holdings escaló 13,4% tras superar también las expectativas de ganancias e ingresos del verano boreal, impulsada por un mayor gasto de los pasajeros a bordo de sus barcos.

Bonos, petróleo y mercados internacionales

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro cedieron tras conocerse los reportes económicos mixtos. El rendimiento de la nota a 10 años bajó a 4,94% desde 5,05% registrado al cierre del miércoles, y continúa retrocediendo desde que superó el 5,30% a comienzos de este mes, su nivel más alto desde 2002.

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El precio del petróleo también contribuyó a la baja de los rendimientos: el barril de crudo Brent cayó 0,8% hasta los 110,80 dólares.

En los mercados bursátiles fuera de Estados Unidos, los índices europeos subieron después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener estables las tasas de interés en el continente. Su presidenta, Christine Lagarde, anunció además que renunciará en febrero, nueve meses antes de que finalice su mandato.

En Asia, los mercados mostraron un comportamiento mixto. El índice surcoreano Kospi cayó 1,2% arrastrado por Samsung Electronics, que se hundió 4,1% pese a haber reportado un salto en sus ganancias.

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