Estados Unidos

Florida perdió más de 266.000 hectáreas de bosques por el avance de viviendas y cultivos, según un estudio

El análisis ubicó al estado en el cuarto puesto nacional por disminución de cobertura arbórea, detrás de Georgia, Carolina del Norte y Texas

Florida perdió más de 266.000 hectáreas de cobertura forestal entre 1990 y 2017 según un estudio de la Universidad Clark (REUTERS/Marco Bello)
Florida perdió más de 266.000 hectáreas de cobertura forestal entre 1990 y 2017 según un estudio de la Universidad Clark (REUTERS/Marco Bello)
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Florida perdió más de 266.000 hectáreas de bosques entre 1990 y 2017, una superficie equivalente a 658.000 acres, a medida que avanzaron las urbanizaciones y la actividad agrícola, según un estudio de la Universidad Clark citado por el Miami Herald. El estado ocupó el cuarto lugar de Estados Unidos por pérdida de cobertura forestal durante ese período.

El promedio fue de más de 9.300 hectáreas (23.000 acres) por año durante 28 años, una extensión similar a la superficie de Coral Gables que dejó de estar cubierta de bosques cada año.

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En ese marco, Georgia, Carolina del Norte y Texas fueron los únicos estados con una reducción mayor, de acuerdo con la investigación.

El 55 % de las áreas desmontadas pasó a desarrollos urbanos

Los investigadores analizaron imágenes satelitales para identificar el destino de los terrenos que habían tenido cobertura forestal.

El 55 % se convirtió en desarrollos urbanos y el 45 % en tierras agrícolas, dos procesos que explican la pérdida de bosque en el estado.

El 55 % de las áreas desmontadas en el estado pasó a desarrollos urbanos y el 45 % restante se destinó a la agricultura (REUTERS/Marco Bello)
El 55 % de las áreas desmontadas en el estado pasó a desarrollos urbanos y el 45 % restante se destinó a la agricultura (REUTERS/Marco Bello)

La información disponible no ofrece un desglose público que permita determinar qué zona de Florida concentró la mayor pérdida de bosques ni atribuir, por región, el destino predominante de las áreas desmontadas. Los porcentajes de urbanización y uso agrícola corresponden al conjunto del estado.

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Chris Williams, profesor de Geografía de la Escuela de Clima, Ambiente y Sociedad de la Universidad Clark y coautor del trabajo, afirmó que la magnitud de la reducción sorprendió al equipo. “Seguimos perdiendo mucha superficie forestal en Estados Unidos”, señaló al diario.

Williams calificó a Florida como un “punto crítico” nacional de pérdida de bosques. También advirtió que una zona desmontada no recupera de inmediato sus funciones ambientales: la regeneración de un bosque puede requerir décadas.

El próximo cálculo incorporará los cambios ocurridos hasta 2025

El estudio cubre el período comprendido entre 1990 y 2017. El equipo de la Universidad Clark proyecta ampliar el relevamiento hasta 2025, una actualización que permitirá medir si las políticas de conservación aprobadas desde entonces alteraron la tendencia.

Entre esas medidas figura el Corredor de Vida Silvestre de Florida, incorporado a la legislación estatal en 2021.

El equipo científico ampliará el análisis de imágenes satelitales hasta 2025 para evaluar la eficacia de las medidas de preservación (REUTERS/Marco Bello)
El equipo científico ampliará el análisis de imágenes satelitales hasta 2025 para evaluar la eficacia de las medidas de preservación (REUTERS/Marco Bello)

La ley contó con una asignación inicial de aproximadamente USD 400 millones para el Corredor de Vida Silvestre de Florida, que abarca cerca de 7,3 millones de hectáreas (18 millones de acres).

De esa superficie, alrededor de 4 millones de hectáreas (10 millones de acres) ya tenían alguna figura de protección, como parques estatales o áreas de conservación.

El objetivo del corredor es sostener la continuidad de los ambientes naturales y facilitar el desplazamiento de la fauna.

Desde que entró en vigor la ley, el estado protegió cerca de 202.000 hectáreas (medio millón de acres), mediante compras de terrenos y servidumbres de conservación, según Kim Dinkins, directora de Políticas y Planificación de 1000 Friends of Florida.

Las servidumbres de conservación son acuerdos jurídicos que restringen la urbanización futura de una propiedad, aunque el dueño conserva la titularidad y las obligaciones de manejo. “Se trata de conectar y mantener esos corredores”, explicó Dinkins al Miami Herald.

Más de 1,6 millones de hectáreas ya figuran en planes de desarrollo

La conservación alcanzada no elimina la presión sobre las áreas abiertas. 1000 Friends of Florida calcula que los gobiernos locales prevén urbanizar cerca de 445.000 hectáreas (1,1 millones de acres) dentro del corredor antes de 2070.

A esa superficie se agregan unos 1,2 millones de hectáreas (3 millones de acres) fuera de esa red que también aparecen destinadas a futuros desarrollos.

En total, más de 1,6 millones de hectáreas enfrentan planes de urbanización, según las proyecciones de la organización.

La ley estatal incorporó en 2021 una partida inicial de USD 400 millones para el Corredor de Vida Silvestre de Florida (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La ley estatal incorporó en 2021 una partida inicial de USD 400 millones para el Corredor de Vida Silvestre de Florida (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El Corredor de Vida Silvestre de Florida también incluye áreas del sureste del estado, con reservas, humedales y otros ecosistemas de la península meridional.

El estudio no aporta un desglose público suficiente para establecer cuál fue el uso predominante de las áreas deforestadas en esa subregión.

Florida Forever no recibió recursos nuevos en el presupuesto estatal

El énfasis político y presupuestario en el corredor coincidió con la falta de una asignación nueva para Florida Forever, el programa estatal de adquisición y manejo de áreas de conservación creado hace 26 años. La iniciativa preservó cerca de 404.700 hectáreas (un millón de acres) desde su puesta en marcha.

La Legislatura de Florida se había comprometido en años anteriores a destinar al menos USD 100 millones anuales al programa, para financiar la compra y el manejo de terrenos.

Sin embargo, Florida Forever no recibió recursos nuevos este año, pese a que el programa fue aprobado, indicó Dinkins.

La decisión se produce después de que los votantes respaldaran en 2014 una enmienda constitucional para orientar a la conservación una parte de los impuestos asociados a transacciones inmobiliarias. El Miami Herald señaló que las legislaturas estatales no aplicaron plenamente ese mandato en los años posteriores.

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