Quiénes pueden pagar USD 1,50 por viaje en el metro y los autobuses de Nueva York y cómo solicitarlo

Fair Fares NYC reduce la tarifa del metro y los autobuses elegibles a USD 1,50 por viaje mediante el sistema OMNY (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)

Guardar

Los residentes que reúnan las condiciones de Fair Fares NYC pueden pagar USD 1,50 por cada viaje en el metro y los autobuses elegibles de Nueva York, la mitad de la tarifa regular de USD 3. El descuento requiere una inscripción previa y se aplica mediante el sistema OMNY.

El programa de la ciudad está destinado a personas de 18 a 64 años con ingresos bajos. Para recibirlo, no basta con vivir o trabajar en Nueva York ni con usar una tarjeta OMNY: hay que presentar una solicitud, acreditar la elegibilidad y mantenerla vigente cada año.

PUBLICIDAD

Vivir en Nueva York y cumplir el límite de ingresos son requisitos obligatorios

Pueden solicitar Fair Fares NYC quienes residan en alguno de los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island.

Una persona que trabaja en Nueva York pero vive fuera de esos distritos, incluso en Nueva Jersey, no reúne el requisito de residencia.

El acceso al beneficio exige residencia efectiva en uno de los cinco distritos de Nueva York y una edad de 18 a 64 años (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)

También se toma en cuenta el ingreso bruto anual de todo el hogar, antes de impuestos. El tope equivale al 150 % de las guías federales de pobreza.

Para 2026, el límite es de USD 23.940 para una persona, USD 49.500 para un hogar de cuatro integrantes, USD 75.060 para siete y USD 83.580 para ocho. Por cada integrante adicional, se suman USD 8.520 al límite.

PUBLICIDAD

La condición migratoria no impide acceder al beneficio. La ciudad indica que el programa no pregunta ni registra información sobre el estatus migratorio de los solicitantes.

Quienes participan o pueden participar en otro descuento de transporte no pueden recibir la tarifa de Fair Fares para metro y autobuses.

Entre los casos excluidos está el programa Reduced-Fare de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), destinado a personas de 65 años o más y a pasajeros con discapacidades que cumplen sus condiciones.

El límite de ingresos brutos anuales para calificar equivale al 150 % de las pautas federales de pobreza del hogar (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)

Tampoco se permite prestar el beneficio: una primera infracción puede implicar una suspensión de 60 días y una segunda, la exclusión permanente.

La solicitud se presenta en ACCESS HRA y puede exigir comprobantes

El trámite se inicia en el portal ACCESS HRA de Fair Fares. Allí se crea o utiliza una cuenta para completar la solicitud; las personas que necesiten asistencia también pueden acudir a una oficina de Fair Fares o llamar al 311.

PUBLICIDAD

El sistema puede pedir documentos que prueben identidad, edad, residencia en Nueva York e ingresos. Para la identificación se aceptan, entre otros documentos, una IDNYC, una licencia de conducir de cualquier estado o un pasaporte de cualquier país.

La residencia puede demostrarse con una factura de servicios, un extracto bancario, un contrato de alquiler u otra constancia emitida en los últimos 90 días.

Para acreditar los ingresos, se admiten los talones de pago de los últimos 30 días, una carta del empleador, declaraciones de impuestos y comprobantes de beneficios, entre otros documentos.

La tarifa reducida cubre el metro y el teleférico de Roosevelt Island, pero no aplica en PATH ni en el AirTrain JFK (REUTERS/Jeenah Moon)

Si la plataforma los solicita, deben enviarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación mediante la aplicación móvil de ACCESS HRA; de lo contrario, la persona deberá iniciar una nueva solicitud.

PUBLICIDAD

La solicitud pasa a revisión cuando el solicitante confirma que presentó todos los documentos o cuando vence ese plazo, lo que ocurra primero. La evaluación puede demorar hasta 30 días.

La tarifa de USD 1,50 se activa con una tarjeta OMNY o un pago vinculado

Tras la aprobación, el beneficiario puede elegir una tarjeta OMNY de Fair Fares o vincular una tarjeta de débito, crédito o dispositivo móvil compatible.

La tarjeta física llega sin saldo, por lo que debe cargarse antes del primer viaje; el envío por correo puede tardar hasta tres semanas.

Al acercar el medio de pago autorizado al lector OMNY, se descuenta la mitad de la tarifa vigente. Con la tarifa actual de USD 3, cada viaje cuesta USD 1,50.

PUBLICIDAD

El préstamo de la tarjeta a terceros acarrea una suspensión de 60 días y la exclusión permanente en caso de reincidencia (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)

Diez viajes individuales suman USD 15, frente a USD 30 sin el programa. Quienes no tengan cuenta bancaria pueden recargar la tarjeta en máquinas OMNY de las estaciones y en comercios participantes.

El descuento es válido en el metro, los autobuses locales, limitados y Select Bus Service, además de otros servicios de la MTA que aceptan OMNY, como el Staten Island Railway y el teleférico de Roosevelt Island.

No se aplica a PATH, Long Island Rail Road, Metro-North, los autobuses exprés ni AirTrain JFK, que mantienen sus tarifas regulares.

La inscripción vence al año y los cobros incorrectos deben reclamarse

La cobertura de Fair Fares dura un año desde la aprobación y no se renueva de manera automática. Los beneficiarios deben confirmar nuevamente que cumplen las condiciones y la ciudad recomienda iniciar el trámite de renovación al menos 30 días antes del vencimiento, para evitar que se interrumpa el descuento.

PUBLICIDAD

Si se cobra la tarifa completa, el pasajero debe comprobar en su cuenta que su perfil figure como “Fair Fares”. Si no aparece esa categoría, puede comunicarse con el 311.

Si el perfil ya muestra el beneficio pero OMNY mantiene el cobro incorrecto, el canal de atención de OMNY es el 877-789-6669.