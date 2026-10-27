Estados Unidos

Los hermanos Alexander recibieron 30 años de prisión por trata sexual tras un juicio que expuso abusos en Nueva York y Miami

La sentencia llegó después de cinco semanas de audiencias y puso fin a la primera etapa del expediente, aunque todavía permanecen abiertas cerca de dos docenas de reclamaciones civiles

La jueza federal Valerie E. Caproni impuso penas de 30 años de prisión a los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander por delitos de trata sexual (REUTERS/Jane Rosenberg)
La jueza federal Valerie E. Caproni impuso penas de 30 años de prisión a los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander por delitos de trata sexual (REUTERS/Jane Rosenberg)
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Un tribunal federal de Nueva York condenó este martes a 30 años de prisión a cada uno de los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander por trata sexual y otros delitos, después de un proceso que expuso un patrón de agresiones contra mujeres y menores en esa ciudad, Miami y otros destinos exclusivos.

La jueza federal Valerie E. Caproni impuso las penas a los tres hermanos, declarados culpables en marzo tras un juicio de cinco semanas.

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Según The New York Times y Associated Press, la resolución llegó luego de que 11 mujeres hablaran ante el tribunal y una duodécima pidiera a la Fiscalía que leyera su declaración.

Ese dato corresponde a la audiencia de sentencia y no a los 11 testimonios escuchados durante el juicio. Los fiscales habían solicitado prisión perpetua, mientras que las defensas reclamaban el mínimo obligatorio de 15 años.

Los condenados, que permanecen detenidos desde su arresto en diciembre de 2024, sostienen su inocencia y anticiparon que apelarán.

Tres fotografías de primer plano de tres hombres colocados uno al lado del otro sobre fondos lisos
El jurado declaró culpables a Alon y Tal Alexander de trata sexual de una menor, y a Oren Alexander de explotación sexual de una menor (State Attorney's Office)

The New York Times, Associated Press y CNN informaron que la sentencia cierra el proceso penal en primera instancia, aunque los tres todavía enfrentan demandas civiles por agresión sexual y violación.

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El jurado condenó a los tres hermanos tras escuchar a 11 mujeres

El jurado consideró acreditado que los Alexander usaron durante años su dinero, su posición social y el acceso a propiedades de lujo para atraer a mujeres y adolescentes, a quienes, según la acusación, drogaban o sometían por la fuerza a agresiones sexuales.

La Fiscalía afirmó que al menos 70 mujeres aportaron relatos a los investigadores, aunque 11 declararon durante el juicio.

La condena incluyó conspiración para cometer trata sexual y el traslado o inducción de personas a viajar con fines de actividad sexual ilícita.

Alon y Tal Alexander también fueron condenados por trata sexual de una menor; Oren Alexander recibió además una condena por explotación sexual de una menor, de acuerdo con los medios que siguieron el juicio.

Durante la audiencia de sentencia, Caproni contrapuso las cartas de apoyo que describían a los acusados como hombres respetables con los testimonios que oyó el jurado.

La jueza afirmó que consideraba veraces los relatos de las mujeres que dijeron haber sido drogadas y violadas por los hermanos.

Cartel con fotos de Tal, Oren y Alon Alexander e información sobre acusaciones de agresión sexual. Libros de leyes se ven al fondo
Los hermanos Alexander enfrentan cerca de dos docenas de demandas civiles por violación y agresión sexual en procesos paralelos (Reuters)

Los testimonios describieron consecuencias que persistieron durante años

Una sobreviviente que declaró bajo el seudónimo de Maya Miller relató que Tal Alexander la agredió sexualmente en una ducha durante una visita a los Hamptons en 2014.

Tal Alexander me violó”, afirmó ante el tribunal, según The New York Times, y rechazó que el hecho pudiera presentarse como un malentendido.

Otra mujer, identificada como Isa Brooks, sostuvo que Tal y Alon Alexander la violaron cuando tenía 16 años, en una fiesta de 2009.

Fue como si unos animales me estuvieran despedazando”, declaró. Las intervenciones de las víctimas describieron efectos prolongados en sus vidas y cuestionaron el trato que recibieron de los acusados.

La audiencia también recogió la declaración de Lindsey Acree, artista y galerista, quien dijo que Tal Alexander y otro hombre la violaron en una vivienda de los Hamptons en 2011, después de que una bebida la dejara paralizada.

Los hermanos no declararon durante el juicio, pero hablaron antes de conocer sus condenas y negaron haber drogado o violado a mujeres.

La jueza federal Valerie E. Caproni impuso las penas a los tres hermanos (REUTERS/Jane Rosenberg)
La jueza federal Valerie E. Caproni impuso las penas a los tres hermanos (REUTERS/Jane Rosenberg)

La riqueza y el acceso a propiedades de lujo fueron parte de la acusación

Oren y Tal Alexander habían alcanzado notoriedad como corredores de inmuebles de lujo en Manhattan, mientras que Alon Alexander trabajaba en la empresa de seguridad privada de la familia.

La Fiscalía sostuvo que ese entorno les permitió establecer contactos y organizar encuentros en viviendas exclusivas de Nueva York, Miami, los Hamptons y Aspen, en Colorado.

Según la acusación, las conductas se remontaban a los años en que los hermanos asistían a la escuela secundaria en Miami, a comienzos de la década de 2000.

Los fiscales describieron un esquema sostenido durante cerca de dos décadas, basado en la captación de mujeres para reuniones y viajes en los que luego se cometían las agresiones.

Los abogados defensores argumentaron que algunas pruebas admitidas en el juicio habían perjudicado a sus clientes y adelantaron que cuestionarán la condena ante un tribunal de apelaciones.

Antes de la sentencia, habían pedido que se aplicara la pena mínima de 15 años para cada acusado; la Fiscalía, en cambio, consideraba que correspondía la cadena perpetua.

Oren y Tal Alexander operaban en el negocio de bienes raíces exclusivos en Manhattan antes de su arresto a fines de 2024 (REUTERS/Jane Rosenberg)
Oren y Tal Alexander operaban en el negocio de bienes raíces exclusivos en Manhattan antes de su arresto a fines de 2024 (REUTERS/Jane Rosenberg)

El proceso penal no pone fin a las demandas civiles contra los Alexander

La investigación tomó impulso público en junio de 2024, cuando The Real Deal informó sobre dos demandas civiles que acusaban de violación a Oren y Alon Alexander.

Después surgieron otras denuncias contra los tres hermanos y las autoridades los arrestaron en Miami en diciembre de ese año.

Además de la causa federal ya resuelta, los Alexander afrontan cerca de dos docenas de demandas civiles relacionadas con acusaciones de agresión sexual y violación.

Esos expedientes continuarán su curso por separado, mientras los condenados preparan su apelación contra las penas de 30 años de prisión.

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