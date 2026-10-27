Las mareas altas pueden provocar este martes las peores inundaciones del año en el sur de Florida

Las mareas altas anegaron sectores de Fort Lauderdale y Hollywood durante la noche del lunes. Las autoridades monitorean el nivel del mar ante la posibilidad de nuevas inundaciones costeras (Crédito: @latinonewspma)

Guardar

El sur de Florida afronta este martes un riesgo elevado de inundaciones costeras por mareas altas, un fenómeno que puede generar los anegamientos más extendidos del año en áreas bajas de Miami, Miami Beach y Fort Lauderdale.

La coincidencia de una marea de sicigia, vientos orientados hacia tierra y lluvias intermitentes reduce la capacidad de los canales y desagües para evacuar el agua.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales recomendaron evitar calles anegadas, no conducir por sectores cubiertos por agua y atender los avisos de cierres viales.

El efecto de la pleamar puede prolongarse incluso después de las precipitaciones, ya que el agua de mar impide la descarga habitual de los sistemas de drenaje.

Un vehículo avanza por una vía anegada tras el aumento del nivel del mar en el sur de Florida (Captura de video)

La pleamar y el viento hacia la costa pueden superar la capacidad de drenaje

Las mareas astronómicas, conocidas también como mareas de sicigia o king tides, responden a la alineación del Sol, la Luna y la Tierra.

Esa configuración eleva el nivel del mar por encima de las mareas habituales y, cuando coincide con viento hacia la costa o baja presión atmosférica, aumenta el riesgo de que el agua invada calles, muelles y propiedades cercanas al litoral.

PUBLICIDAD

El meteorólogo e investigador de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami, Brian McNoldy, explicó a Miami Herald que la combinación de una marea astronómica elevada y un sistema de baja presión podía empujar más agua contra la costa.

En ese marco, la intensidad de las inundaciones depende del horario de la pleamar, la dirección del viento y la lluvia acumulada.

No hay datos públicos concluyentes que permitan afirmar que los mareógrafos de Miami y Fort Lauderdale alcanzaron cerca de 0,76 metros de inundación sobre la pleamar media superior durante este episodio.

Las mareas altas cubrieron calles de Fort Lauderdale durante la noche del lunes (Captura de video)

Tampoco se dispone de una confirmación verificable de una marca de 0,77 metros en Virginia Key ni de que haya sido el tercer valor más alto desde el inicio de las operaciones de esa estación en 1994.

PUBLICIDAD

Las calles bajas pueden anegarse aunque no haya un ciclón tropical

La ciudad de Fort Lauderdale advirtió que el agua puede llegar a zonas bajas a través de canales y drenajes, o superar los muros de contención.

Las bombas tienen una eficacia limitada cuando el océano y los cursos de agua interiores registran niveles altos, según explicó la administración municipal a CBS Miami.

“Cuando el nivel del océano es excepcionalmente alto, puede no haber adónde llevar esa agua”, señaló la ciudad. En esas condiciones, el retroceso del agua depende de que la marea comience a bajar y de que los canales recuperen capacidad de descarga.

Las autoridades informaron de calles anegadas, restricciones de circulación y vehículos atrapados en distintos puntos del área metropolitana.

El agua de mar llegó a sectores urbanos de Hollywood, ciudad del condado de Broward, Florida, durante el episodio de mareas rey (Captura de video)

En Fort Lauderdale, las inundaciones obligaron a cerrar el puente de Las Olas en ambos extremos, mientras que en Miami Beach el agua alcanzó vías, veredas y sectores próximos a comercios y viviendas.

PUBLICIDAD

No existen registros verificables que confirmen que el campo de golf municipal de Miami Shores quedó cubierto por el agua y cerró varios días durante este episodio.

Tampoco hay documentación pública suficiente para sostener que una estructura de control del Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida cercana al hoyo 12 fue rebasada por la marea y devolvió agua a un canal.

El nivel del mar más alto agrava las mareas de sicigia

El aumento sostenido del nivel del mar amplifica los efectos de cada pleamar. Desde 1994, Miami acumuló cerca de 20 centímetros de subida del nivel del mar, según datos citados por Miami Herald.

Ese incremento eleva el punto de partida de las mareas y facilita que el agua alcance zonas urbanas bajas, incluso sin huracanes ni tormentas tropicales.

PUBLICIDAD

La directora del Centro de Soluciones Urbanas y Ambientales de la Universidad Atlántica de Florida, Serena Hoermann, advirtió que los anegamientos repetidos afectan la infraestructura, los sistemas de saneamiento y la circulación.

Las proyecciones científicas que citó el diario contemplan una subida del mar de 0,61 metros hacia 2060 y de hasta 1,83 metros para 2100.

Los sistemas de drenaje de la región fueron diseñados décadas atrás bajo condiciones de nivel del mar distintas a las actuales.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevas inundaciones costeras en el sur de Florida (Captura de video)

Aunque FEMA canceló en 2025 cerca de USD 148 millones en subvenciones de infraestructura contra inundaciones asignadas al Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, no hay evidencia pública que confirme que esos fondos hayan sido restituidos al organismo en 2026.

PUBLICIDAD

Satellite Beach mantendrá cerrados sus accesos peatonales hasta nuevo aviso

El mismo patrón de mareas vivas y viento afectó sectores de la costa central de Florida. La meteoróloga jefe Candace Campos explicó a ClickOrlando.com que la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra eleva las mareas y puede acelerar la erosión en playas expuestas.

La ciudad de Satellite Beach cerró todos sus accesos peatonales a la playa hasta nuevo aviso por la erosión y los desniveles peligrosos que dejaron el oleaje, las mareas vivas y los vientos. La reapertura quedará sujeta a una evaluación de las condiciones de seguridad.