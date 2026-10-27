Marci Webber mató a su hija durante un brote psicótico, fue absuelta y lleva 16 años internada: un juez decidirá en noviembre si puede salir

Webber permanece internada en un hospital psiquiátrico estatal de Illinois desde 2010 (DuPage County Sheriff's Office)

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El 3 de noviembre de 2010, la hija adolescente de Marci Webber entró al baño de la casa de su abuela en Illinois y encontró el cuerpo sin vida de su hermana Maggie, de cuatro años.

En la pared, escritas con sangre, se leían las palabras “divine mercy” (misericordia divina). Webber se había cortado las muñecas y había encendido una grabadora para registrar la llegada de los ángeles que, según creía, las llevarían al cielo.

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La mujer fue declarada no culpable por razón de insanía tras un juicio que duró un solo día ante un juez del condado de DuPage, en los suburbios de Chicago, con un único testigo: un psicólogo forense.

Desde entonces, permanece recluida en un hospital psiquiátrico estatal. El caso, reconstruido por el New York Times, expone las tensiones de un sistema que promete tratamiento en lugar de castigo, pero que en la práctica puede convertirse en un confinamiento indefinido.

Las hijas de Webber en una fotografía de archivo. Maggie (der.), la menor, tenía cuatro años al momento de su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro, la reclusión y los intentos por salir

Webber, veterana del Ejército de Estados Unidos, comenzó a tomar antidepresivos a mediados de la década de 1990, en plena disputa por la custodia de su hija mayor.

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Con los años, los médicos le prescribieron una combinación de antidepresivos, antipsicóticos y un betabloqueante utilizado en ocasiones para tratar la ansiedad aguda.

En 2010, su estado mental se deterioró de forma grave. Se convenció de que satanistas habían alquilado las propiedades vecinas y de que Maggie era el blanco de depredadores sexuales. Dormía con un cuchillo debajo del colchón. Sentía el mal como una sensación física sobre la piel.

A lo largo de los años, Webber recibió múltiples antidepresivos, antipsicóticos y un betabloqueante (REUTERS/Russell Boyce)

La legislación del estado permite retener a estos pacientes por un período que no exceda la condena que habrían recibido de haber sido declarados culpables —en el caso de Webber, 100 años—, pero no establece un mínimo obligatorio.

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Tras varios años de tratamiento, Webber rechazó la medicación psiquiátrica en 2014. Su psicosis no regresó, según determinó la justicia. Aun así, en 2017, un magistrado denegó su liberación con el argumento de que tanto ella como el Estado necesitaban prepararse mejor. Poco después, intentó suicidarse.

En 2019, el juez autorizó su salida con un plan de tratamiento y expresó preocupación por el trato que el Estado le dispensaba.

Webber volvió a su departamento, pero la fiscalía apeló la decisión y obtuvo una orden de regreso. Menos de dos semanas después, fue reingresada en la institución psiquiátrica.

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Webber fue liberada con un plan de tratamiento, pero la fiscalía apeló y logró revertir la decisión (WLS-TV)

Los fármacos bajo la lupa

Webber sostiene que los fármacos, y no la enfermedad mental, provocaron la muerte de su hija. “Lo que hicieron durante años fue agregar medicamentos, cambiar medicamentos y simplemente continuar”, afirmó en una entrevista telefónica desde el hospital donde permanece internada, tal y como recogió el New York Times. “A nadie se le ocurrió decir: ‘¿Saben qué? Creo que es alérgica a esto’”.

La mujer aseguró haber padecido acatisia, una inquietud involuntaria y a veces insoportable reconocida como efecto adverso de ciertos psicofármacos.

Ese mismo síntoma fue mencionado durante el juicio de Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños, cuyo proceso terminó con un jurado dividido.

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La acatisia es un efecto adverso de ciertos fármacos psiquiátricos que provoca una inquietud involuntaria y a veces insoportable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Gerard Sanacora, director del Programa de Investigación sobre Depresión de la Universidad de Yale, explicó que puede resultar difícil distinguir si cuadros como la psicosis son consecuencia del trastorno o de los fármacos empleados para tratarlo.

“Estos medicamentos tienen muchas más probabilidades de ayudar a alguien que de dañarlo, pero eso no significa que un individuo no pueda resultar perjudicado”, aseguró.

Millones de estadounidenses utilizan medicación para tratar trastornos de salud mental, y los especialistas consideran que esos fármacos son seguros y eficaces.

Un régimen con varios medicamentos no es problemático por sí solo. Expertos consultados por el diario indicaron que puede resultar adecuado en enfermedades complejas.

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Sin embargo, los efectos adversos —sobre todo cuando se inicia un tratamiento, se ajustan dosis o se interrumpe la medicación— pueden, si no se abordan a tiempo, agravar el cuadro clínico del paciente.

El especialista advirtió que, aunque los fármacos ayudan a la mayoría, no se puede descartar que en casos individuales provoquen daño (Yale School of Medicine)

Dos casos, un mismo dilema

El artículo del New York Times traza un paralelo entre Webber y Lindsay Clancy, cuyo juicio se extendió durante tres semanas e incluyó fotografías de las autopsias, pijamas infantiles y una visita del jurado a la escena del crimen.

La defensa argumentó que Clancy estaba en estado de insanía y convenció a todos los miembros del jurado salvo uno. La fiscalía debe decidir ahora si la somete a un nuevo juicio.

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Webber cuestionó uno de los argumentos centrales de la acusación contra Clancy: que la planificación de los hechos demostraba cordura. “La planificación no tiene nada que ver con si una persona es psicótica y está demente”, afirmó. “Hay cosas que uno hace que parecen totalmente normales, pero por dentro —a menos que la gente haga preguntas— uno no es normal”.

Patrick Clancy, exmarido de Lindsay, ofreció una perspectiva similar en una entrevista reciente con 60 Minutes. “La enfermedad mental tiene la capacidad de ser trágicamente engañosa”, dijo.

El caso Clancy comparte con el de Webber el debate sobre el rol de la medicación psiquiátrica en episodios de violencia (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Webber lamentó que sus familiares no hubieran insistido más cuando notaron que algo andaba mal, y expresó el deseo de haber sido hospitalizada de forma involuntaria antes de la tragedia. Ya no mantiene contacto con su familia y pidió que no se la contactara: consideró que ya habían sufrido bastante.

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Los fiscales sostienen que Webber sigue representando un peligro y citan el intento de suicidio, conductas descritas como “agresivas, rebeldes y hostiles” e infracciones a las normas de la institución. Según la acusación, sus síntomas mejoran con la medicación y empeoran sin ella.

Bajo la ley estatal, la carga de la prueba recae sobre ella. Debe demostrar que no representa un riesgo y que no se beneficiaría de la atención hospitalaria continuada.

“Dios, no puedo seguir viviendo así. ¿Escuchan esto?”, preguntó durante una de las llamadas telefónicas con el diario, mientras se oían los gritos prolongados de otra paciente que pedía ayuda desde una silla de ruedas. “Es el lugar menos terapéutico en el que se puede estar”.