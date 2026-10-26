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El Gobierno francés presentó medidas para contener las protestas pero los estudiantes mantendrán las movilizaciones

La propuesta de Sébastien Lecornu incluye cambios en Parcoursup, 15.000 cupos universitarios, inversiones, aulas de 28 alumnos y becas ligadas a la inflación, tras semanas de reclamos en los institutos

El primer ministro Sébastien Lecornu presentó cinco medidas para frenar el descontento educativo en Francia, pero los estudiantes mantendrán las protestas. (REUTERS/Lisi Niesner)
El primer ministro Sébastien Lecornu presentó cinco medidas para frenar el descontento educativo en Francia, pero los estudiantes mantendrán las protestas. (REUTERS/Lisi Niesner)
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Las concesiones del primer ministro francés Sébastien Lecornu no bastaron para apaciguar la ola de protestas estudiantiles que atraviesa Francia. Aunque el jefe del Ejecutivo anunció cinco medidas para responder a las reivindicaciones sobre la reforma de la educación secundaria, las asociaciones de alumnos de institutos advirtieron que las movilizaciones continuarán en los próximos días.

El anuncio se produjo este lunes tras una jornada marcada por un doble encuentro en la sede de Matignon: uno por la mañana, con estudiantes que recibieron un adelanto de las propuestas, y otro por la tarde, ya con las asociaciones formales de alumnos de institutos.

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El plan presentado por Lecornu contempla la sustitución o modificación radical de Parcoursup, la plataforma que regula el acceso a la educación superior y que ha sido objeto de críticas tanto de estudiantes como de profesores. Según relataron a la prensa los jóvenes recibidos por la mañana en Matignon, la reforma será parcial el próximo año y más profunda el siguiente, aunque su implementación definitiva quedará en manos del gobierno que surja de las elecciones presidenciales de abril y mayo.

El Gobierno francés respondió a semanas de protestas estudiantiles con cinco medidas: una reforma gradual del sistema de acceso universitario Parcoursup, la creación de 15.000 plazas en educación superior, un plan de inversión en infraestructuras educativas, la reducción progresiva a 28 alumnos por aula y la indexación de las becas a la inflación. Las asociaciones estudiantiles calificaron la propuesta de insuficiente.

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A esto se suma el compromiso de crear 15.000 plazas en la educación superior para aliviar la superpoblación escolar, junto con un plan de inversión en infraestructuras. De acuerdo con la versión adelantada a los estudiantes recibidos por la mañana, se destinará mil millones de euros a la renovación de institutos, a los que se sumarían otros 4.000 millones en forma de créditos. El Ejecutivo también indicó que el número máximo de alumnos por aula se reducirá de forma paulatina hasta 28, con un plan de choque el año próximo dirigido a la mitad de los centros, los situados en las zonas más deprimidas del país. El último compromiso recae sobre las becas, que Lecornu aseguró que subirán al mismo ritmo que la inflación.

La reforma del sistema de acceso universitario Parcoursup será gradual y su aplicación final dependerá del gobierno surgido de las elecciones presidenciales. (REUTERS/Lisi Niesner)
La reforma del sistema de acceso universitario Parcoursup será gradual y su aplicación final dependerá del gobierno surgido de las elecciones presidenciales. (REUTERS/Lisi Niesner)

Un recibimiento con reproches

Antes incluso de conocer el contenido de las propuestas, los dirigentes estudiantiles cuestionaron la forma en que el Gobierno manejó los anuncios. Consideraron “un menosprecio” que Lecornu adelantara las concesiones a un grupo de estudiantes sin legitimidad representativa en lugar de comunicárselas primero a las asociaciones, a las que acusaron de buscar dividir.

Las medidas, además, les resultaron “insuficientes”. Los dirigentes apuestan por la derogación completa del actual sistema de acceso a la universidad, que consideran opaco, y por la creación de 250.000 plazas en la educación superior, muy por encima de las 15.000 ofrecidas por el Ejecutivo. Calificaron de “migajas” los anuncios adelantados y reclamaron un esfuerzo presupuestario mucho mayor: “Nuestra reivindicación es clara, queremos 10.000 millones y diez medidas que venimos reclamando en diferentes reuniones ministeriales”, aseguraron antes del encuentro con el jefe del Ejecutivo.

El plan del Gobierno contempla un tope de 28 alumnos por aula y la actualización de las becas al ritmo de la inflación. (REUTERS/Lisi Niesner)
El plan del Gobierno contempla un tope de 28 alumnos por aula y la actualización de las becas al ritmo de la inflación. (REUTERS/Lisi Niesner)

Ya en el encuentro vespertino con las asociaciones formales, el tono fue algo menos hostil, aunque igual de insatisfecho. El vicepresidente de la organización Les Lycéens, Louis Letoublon, declaró tras la reunión con Lecornu en Matignon: “Vamos a llegar hasta el final porque aún no es del todo satisfactorio”. Su compañero Nathanael Combay, presidente del consejo de Renouveau Lycéen, pidió por su parte “resultados concretos” respecto de los compromisos anunciados.

La activista e influencer Mathilde Fouqué, que también participó del encuentro, confirmó que el Gobierno baraja las cinco iniciativas y fue tajante sobre la reforma de Parcoursup: “No será más que un nuevo ejercicio de engaño”, advirtió. Según su versión, el plan de renovación de infraestructuras asciende a 5.000 millones de euros, de los cuales mil se destinarían a la renovación de universidades hasta 2031 y el resto se canalizaría en forma de préstamos para los institutos.

Protestas convocadas para los próximos días

Las asociaciones reclaman 250.000 plazas en la educación superior y un presupuesto de 10.000 millones de euros frente a la oferta oficial. (REUTERS/Lisi Niesner)
Las asociaciones reclaman 250.000 plazas en la educación superior y un presupuesto de 10.000 millones de euros frente a la oferta oficial. (REUTERS/Lisi Niesner)

Con las medidas ya sobre la mesa, los estudiantes confirmaron que mantendrán las movilizaciones, comenzando por la protesta convocada para el próximo sábado. El calendario de la protesta no se detiene ahí: a partir del lunes 2 de noviembre, cuando se reanuden las clases tras las vacaciones escolares, las asociaciones llamarán a retomar los bloqueos de institutos, el mecanismo que había funcionado como detonante original de las protestas antes de que se sumaran otros sectores, como los sindicatos tradicionales y los llamados chalecos amarillos.

Los estudiantes anunciaron además que se sumarán a la jornada de huelga general convocada por varios sindicatos para el próximo 5 de noviembre, en lo que supone una nueva confluencia entre el movimiento estudiantil y las organizaciones sindicales del país.

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