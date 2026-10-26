Nueva York ofrece empleos en emergencias médicas: quiénes pueden postularse y hasta cuándo

Técnicos de emergencias del FDNY durante una guardia en Nueva York; el organismo abrió una nueva convocatoria laboral para puestos certificados y aspirantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) abrirá oportunidades laborales en emergencias médicas para personas con certificación de técnico y para aspirantes que requieran capacitación.

Como parte del proceso, el organismo y Jobs NYC realizarán una jornada de reclutamiento el lunes 2 de noviembre de 2026 en Manhattan; las solicitudes para los exámenes de ingreso estarán abiertas hasta el 18 de noviembre.

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La convocatoria corresponde a dos puestos de la división de Servicios Médicos de Emergencia del FDNY: Emergency Medical Specialist–EMT, destinado a técnicos ya certificados, y Emergency Medical Specialist Trainee, una vía de formación para quienes aún no cuentan con esa habilitación. No se trata de una convocatoria para ingresar como bombero.

La jornada del 2 de noviembre será en 2 Lafayette Street, Manhattan

El encuentro se llevará a cabo de 10:00 a 12:30 en 2 Lafayette Street, en Nueva York. Las personas interesadas deben registrarse con antelación en la agenda oficial de eventos de Jobs NYC, donde podrán elegir uno de los turnos disponibles.

Los organizadores piden llevar una identificación con fotografía y recomiendan asistir con varias copias del currículum.

El Departamento de Bomberos de Nueva York ofrece vías de ingreso tanto para técnicos en emergencias con habilitación como para aspirantes que busquen formación completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad permitirá conversar con reclutadores sobre los requisitos, la validación de estudios y las condiciones de trabajo, pero no garantiza una entrevista ni sustituye la inscripción al examen de servicio civil.

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Los EMT deben contar con una certificación vigente de Nueva York

Para postularse como Emergency Medical Specialist–EMT, los candidatos necesitan un diploma de secundaria —o equivalente— y una certificación vigente emitida por el Departamento de Salud del estado de Nueva York como EMT-Basic o EMT-Paramedic.

Esta alternativa está dirigida a quienes ya poseen la habilitación profesional requerida para prestar atención prehospitalaria.

El examen para este puesto es el 7131. La información sobre la carrera de EMS y las condiciones de ingreso está disponible en el sitio oficial de reclutamiento del FDNY.

La vía Trainee permite capacitarse sin certificación previa de EMT

El cargo de Emergency Medical Specialist Trainee está orientado a aspirantes sin certificación de EMT. Exige diploma de secundaria o equivalente y, además, una de estas condiciones: seis meses de empleo satisfactorio a tiempo completo, servicio militar de Estados Unidos con baja honorable o 15 créditos semestrales aprobados en una universidad o instituto acreditado.

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También califican quienes hayan terminado cursos de Servicios Médicos de Emergencia aprobados por el FDNY en una secundaria o centro de formación vocacional de la ciudad.

La categoría Trainee del FDNY permite a jóvenes a partir de 17 años formarse como técnicos en emergencias sin necesidad de certificación previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seleccionados reciben instrucción como EMT y en operaciones de emergencias médicas antes de avanzar al puesto de técnico.

Quienes tengan una certificación EMT vigente en cualquier estado no pueden postularse al cargo Trainee. En ese caso, deben considerar la vía de Emergency Medical Specialist–EMT, siempre que cumplan las demás condiciones exigidas.

Las solicitudes para los exámenes 7131 y 7032 vencen el 18 de noviembre

Tanto el examen 7131 para EMT como el 7032 para Emergency Medical Specialist Trainee admiten solicitudes hasta el 18 de noviembre de 2026 a través del sistema OASys de la ciudad de Nueva York.

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La jornada del 2 de noviembre es una instancia informativa y de contacto; para avanzar en la selección, la presentación de la solicitud formal es obligatoria.

Los aspirantes a Trainee deben tener al menos 17 años al cierre del período de inscripción, poder comunicarse en inglés y estar autorizados para trabajar en Estados Unidos.

Las inscripciones para los exámenes de ingreso al servicio de emergencias del FDNY estarán habilitadas hasta el 18 de noviembre a través de la plataforma OASys (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, deberán obtener una licencia válida del estado de Nueva York antes del nombramiento y superar las evaluaciones físicas, médicas, psicológicas y de antecedentes previstas en el proceso.

El aviso del examen 7032 fija una remuneración inicial de USD 36.330 anuales durante los primeros tres meses de formación, sujeta a cambios, y una tarifa de solicitud de USD 30, con exenciones disponibles para quienes reúnan los requisitos.

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El portal del FDNY indica que la capacitación incorpora un compromiso de permanencia de tres años una vez que el aspirante pasa al cargo de EMT; el incumplimiento puede implicar el reintegro proporcional de los costos de formación.

La solicitud debe quedar enviada de forma definitiva en OASys antes de la medianoche, hora del Este, del 18 de noviembre.