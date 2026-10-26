Los Ángeles activa 20 cámaras de velocidad: cuándo comenzarán las multas y cuánto podrían costar

Los conductores infractores recibirán avisos por escrito durante un período inicial de 60 días antes del cobro de sanciones económicas (REUTERS/Daniel Cole)

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Las primeras 20 cámaras de velocidad de Los Ángeles comenzaron a operar este lunes 26 de octubre dentro de un plan que prevé instalar 125 dispositivos antes de fin de año.

Para quienes excedan el límite, las sanciones no serán inmediatas: cada equipo tendrá 60 días de advertencias antes de emitir multas de entre USD 50 y USD 500.

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El sistema automatizado forma parte de un programa piloto autorizado por la ley estatal AB 645. Su objetivo es reducir las muertes y lesiones causadas por el exceso de velocidad en una ciudad que registra cerca de 300 fallecimientos anuales en siniestros viales, según informó Los Angeles Times.

Las multas en las primeras 20 ubicaciones comenzarían a fines de diciembre

Los dispositivos que entraron en funcionamiento el 26 de octubre enviarán avisos escritos, y no sanciones económicas, durante los primeros 60 días.

Por lo tanto, las multas en esas ubicaciones comenzarían hacia fines de diciembre, siempre que se mantenga el calendario de activación.

Los Ángeles inició la operación de sus primeras 20 cámaras de velocidad dentro de un plan que sumará 125 dispositivos (REUTERS/Mike Blake)

La regla se aplicará por separado a cada cámara. Las restantes 105 cámaras que el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) prevé activar antes del 31 de diciembre tendrán su propio período de advertencia de dos meses. En consecuencia, las fechas de cobro variarán según el día en que entre en servicio cada punto de control.

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El sistema detectará a los vehículos que circulen a partir de 17,7 kilómetros por hora (11 millas por hora) por encima del límite. Una vez vencido el período de advertencia, la escala de sanciones será la siguiente:

USD 50 por exceder el límite entre 17,7 y 24,1 km/h (11 a 15 mph).

USD 100 por superar el límite entre 25,7 y 40,2 km/h (16 a 25 mph).

USD 200 por circular entre 41,8 y 159,3 km/h (26 a 99 mph) por encima de la velocidad permitida.

USD 500 por conducir a 160,9 km/h (100 mph) o más sobre el límite.

La infracción llegará por correo y no sumará puntos a la licencia

La ley estatal AB 645 autorizó el programa piloto para frenar los accidentes mortales en una ciudad que promedia 300 muertes viales al año (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las cámaras tomarán una imagen de la matrícula trasera del vehículo y el LADOT utilizará el registro del Departamento de Vehículos Motorizados de California para contactar al titular. La notificación deberá enviarse por correo dentro de los 15 días posteriores a la detección.

Las infracciones son de carácter civil, por lo que no agregan puntos a la licencia de conducir. Sin embargo, la responsabilidad de pago recae en el propietario registrado, incluso si otra persona manejaba el vehículo cuando se tomó la imagen.

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La legislación también prevé reducciones y planes de pago para conductores que cumplan los requisitos económicos establecidos.

Las 125 cámaras se repartirán en los 15 distritos de la ciudad

El despliegue abarcará los 15 distritos del Concejo Municipal de Los Ángeles, con al menos ocho o nueve cámaras por distrito.

Las ubicaciones se seleccionaron en corredores con alta concentración de lesiones, zonas escolares y calles donde se registran carreras clandestinas.

El sistema capta la matrícula trasera del vehículo y genera multas civiles que no restan puntos a la licencia de conducir (REUTERS/Daniel Cole)

La ciudad anunció que el programa se extenderá desde el Valle de San Fernando hasta South Bay. La puesta en marcha escalonada permitirá que cada ubicación complete su fase de advertencias antes de comenzar a emitir citaciones, indicó el diario californiano.

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San Francisco registró una caída de casi 80 % en los excesos graves de velocidad

Las autoridades angelinas citan como antecedente el programa de San Francisco, que instaló 33 cámaras. Al cumplirse un año de su implementación, los casos de conductores que superaban en más de 16 km/h (10 mph) el límite descendieron cerca de 80 %, además de bajar la reincidencia.

El Departamento de Transporte señala que los sistemas de control automático de velocidad redujeron los excesos de velocidad entre 31 % y 82 %, y los choques mortales entre 53 % y 71 % en las evaluaciones citadas.

“Los conductores están cambiando su comportamiento”, afirmó el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

Malibu registró 100.000 detecciones en nueve días durante las pruebas

Las autoridades distribuirán los radares en zonas escolares, corredores peligrosos y rutas de carreras clandestinas en los 15 distritos (REUTERS/Daniel Cole)

La experiencia en Malibu expuso la dimensión del problema en la Pacific Coast Highway, donde más de 60 personas murieron desde 2010 a lo largo de 34 kilómetros (21 millas).

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Su programa usa una tecnología similar y también identifica vehículos que exceden por lo menos 17,7 km/h (11 mph) el máximo permitido.

Aunque el plan de Malibu aún debía completar sus 60 días de advertencias antes de aplicar multas, las pruebas previas detectaron 100.000 casos de exceso de velocidad en nueve días del mes anterior.

Una parte de los registros se concentró en una zona de obras afectada por el incendio de Palisades, donde el límite temporal bajó a 40 km/h (25 mph).