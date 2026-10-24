Un hombre incendió un tráiler y se atrincheró tras un operativo por violencia doméstica en Fresno, California

Una mujer recurrió a un falso pedido de ayuda médica al 911 para alertar a la policía de Fresno sobre un caso de violencia doméstica (ABC30 Action News)

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Un operativo por violencia doméstica en el este de Fresno, California, derivó en un tenso enfrentamiento con la policía después de que un hombre de 42 años se atrincherara en un tráiler, le prendiera fuego y huyera al interior de una vivienda, donde finalmente fue detenido el viernes por la tarde, informó la cadena ABC30.

La llamada de auxilio ocultaba un caso de agresión con arma blanca

Los hechos se iniciaron poco después del mediodía, cuando oficiales pertenecientes al Departamento de Policía de Fresno se dirigieron a una propiedad que estaba ubicada en las inmediaciones de las avenidas Fowler y Clinton, dentro del sector este-centro de la ciudad.

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La alerta había sido activada por una mujer que solicitó asistencia médica, pero la investigación en el lugar reveló un cuadro diferente: se trataba de una víctima de violencia doméstica que utilizó la llamada al 911 como estrategia para conseguir presencia policial, según informó The Fresno Bee.

De acuerdo con las autoridades, la noche anterior el sospechoso había golpeado a la mujer, había sacado un cuchillo y la había amenazado de muerte durante una discusión. La víctima logró comunicarse con los servicios de emergencia al día siguiente simulando una dolencia.

El sospechoso incendió el tráiler y se parapetó en la casa

El agresor amenazó de muerte con un cuchillo a la víctima durante una disputa previa en la propiedad (ABC30 Action News)

Al intentar establecer contacto con el hombre, este escapó de los agentes y se refugió dentro de un tráiler estacionado en el patio trasero de la propiedad, donde se atrincheró y rechazó cualquier diálogo. Mientras permanecía dentro del remolque, el individuo provocó un incendio dentro de la estructura.

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Personal del Departamento de Bomberos de Fresno se trasladó al lugar, aunque las llamas se extinguieron por sí solas antes de que fuera necesaria una intervención directa. Aprovechando la confusión generada por el fuego, el sospechoso abandonó el tráiler y corrió hacia la vivienda, donde volvió a parapetarse.

La policía convocó a negociadores y unidades adicionales para intentar persuadirlo de entregarse de manera pacífica. El sitio policial se prolongó durante varias horas, con agentes desplegados en el perímetro para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona y controlar los posibles accesos de salida de la propiedad.

Un dron y un perro policial fueron claves para localizar al hombre

Varios agentes policiales, incluido un negociador, participan en un operativo por violencia doméstica en Fresno tras el atrincheramiento de un hombre (ABC30 Action News)

Durante el operativo, los oficiales desplegaron un dron en el interior de la vivienda para tratar de ubicar al sospechoso, pero no lograron detectarlo con el dispositivo. Finalmente, los agentes ingresaron a la residencia y lo encontraron escondido en un baño, donde recurrieron a un perro policía (K9) para reducirlo.

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El hombre sufrió heridas leves durante la captura y fue trasladado bajo custodia policial para recibir atención médica. Tras su arresto, el tráiler volvió a incendiarse, pero el fuego fue sofocado rápidamente por los bomberos que permanecían en la zona.

Múltiples cargos y antecedentes por incendio provocado

Las autoridades anticiparon que el sospechoso enfrentará cargos por agresión con arma mortal, privación ilegal de la libertad, incendio provocado y violencia doméstica grave. De acuerdo con el diario, el hombre ya se encontraba en libertad condicional por un delito previo de incendio provocado.

La mujer que fue agredida se encuentra fuera de peligro y recibió la asistencia que necesitaba, según confirmó la policía de Fresno.

Líneas de asistencia para víctimas de violencia doméstica

El detenido acumula acusaciones por agresión con arma mortal e incendio intencional, delito por el que ya gozaba de libertad condicional (ABC30 Action News)

El caso pone nuevamente de relieve la gravedad de los episodios de violencia doméstica en la región del Valle Central de California.

El Centro Marjaree Mason, la principal organización de asistencia a víctimas en el condado de Fresno, ofrece atención las 24 horas del día a través de su línea telefónica (559) 233-4357. A nivel nacional, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica está disponible en el (800) 799-7233.

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