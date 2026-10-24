Incendio en Boston: rescataron a seis personas de un edificio en Allston y hay 38 desplazados

El cuerpo de bomberos rescató a seis personas de un edificio residencial tras un incendio de tres alarmas en Allston (WCVB Channel 5 Boston)

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Seis personas fueron rescatadas de un edificio de apartamentos en el barrio de Allston, en Boston, tras un incendio de tres alarmas que se desató durante la madrugada del sábado y dejó al menos 38 residentes desplazados, informó WCVB.

Dos de los ocupantes —un adulto de 40 años y un menor de 4— fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano, aunque su estado de salud no fue precisado de forma inmediata.

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El edificio alberga múltiples unidades de vivienda en un tramo residencial de Brainerd Road caracterizado por construcciones de alta densidad habitacional, típicas de la zona universitaria de Allston.

Llamas visibles desde las ventanas de la planta baja

Efectivos del Departamento de Bomberos de Boston acudieron al inmueble ubicado en Brainerd Road alrededor de las 3:45, tras recibir el aviso de un incendio en el edificio residencial. Al llegar al lugar, encontraron un fuego intenso con llamas visibles que se proyectaban desde varias ventanas de la planta baja, según informó WCVB.

Un adulto de 40 años y un niño de 4 años ingresaron a un hospital cercano tras el siniestro en Brainerd Road (WCVB Channel 5 Boston)

El edificio se ubica cerca del límite entre los barrios de Allston y Brighton, según precisó NBC Boston. La gravedad de la situación llevó a que los bomberos elevaran la respuesta al nivel de tres alarmas mientras ya trabajaban en la evacuación de los ocupantes, de acuerdo con WHDH.

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Eso implicó el despliegue de unidades adicionales de apoyo, entre ellas camiones de escalera y equipos de comunicación táctica, según el protocolo de asignación del cuerpo de bomberos de la ciudad. La medida permitió reforzar la capacidad operativa en un edificio con múltiples unidades habitacionales.

Humo denso en pasillos y una persona atrapada en la azotea

El operativo de evacuación se desarrolló bajo condiciones de visibilidad reducida. La densidad del humo en los pasillos y escaleras del edificio impidió que algunos residentes pudieran descender por cuenta propia. Una persona quedó atrapada y debió refugiarse en la azotea del inmueble a la espera de que los equipos de rescate lograran acceder, de acuerdo con NBC Boston.

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Los bomberos lograron sacar a seis ocupantes del edificio en llamas, mientras que unas 20 personas consiguieron evacuar sin asistencia junto con sus mascotas, según detalló Boston 25 News.

Dos hospitalizados, entre ellos un menor de 4 años

Un subjefe de bomberos confirmó que al menos 38 residentes quedaron sin hogar tras el fuego (WCVB Channel 5 Boston)

Las dos personas trasladadas al hospital fueron el adulto de 40 años y el niño de 4, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre la naturaleza ni la gravedad de las lesiones que sufrieron. El resto de los residentes rescatados no requirió atención médica de emergencia, según los informes preliminares.

Un subjefe de bomberos presente en la escena confirmó que al menos 38 personas quedaron sin hogar como consecuencia del siniestro.

Una serie de incendios recientes en la zona

El incendio en Allston se produce apenas un día después de que un fuego de cuatro alarmas arrasara tres edificios en la localidad vecina de Malden, donde al menos 15 personas y tres familias resultaron desplazadas, según informó CBS Boston. En mayo, otro incendio de cuatro alarmas en East Boston dejó a 21 residentes sin hogar tras propagarse a seis viviendas. En ambos casos, la Cruz Roja brindó asistencia a las familias afectadas.

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Aún no se informó si la organización humanitaria fue convocada para asistir a los 38 desplazados del siniestro de Brainerd Road.

Causa del incendio bajo investigación

Los investigadores evalúan la estructura del edificio para esclarecer la causa del fuego (WCVB Channel 5 Boston)

Las autoridades no determinaron todavía el origen del fuego. La investigación sobre las causas del siniestro continúa abierta, según indicaron fuentes del Departamento de Bomberos de Boston a los medios locales.

Se espera que, durante las próximas horas, peritos especializados en incendios analicen los restos de la estructura para determinar si el fuego se produjo de manera accidental o si fue intencional.