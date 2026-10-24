"Estoy libre de cáncer", confirmó Vanessa Trump seis meses después de su diagnóstico

La exesposa de Donald Trump Jr. confirmó en un video junto a su hija Kai que sus últimos estudios no detectaron la enfermedad, y aprovechó el Mes de Concientización para promover la prevención. (Fuente: @kaitrump)

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Vanessa Trump, de 48 años y exesposa de Donald Trump Jr., anunció el viernes 23 de octubre que se encuentra libre de cáncer de mama, seis meses después de conocer su diagnóstico. “Mis resultados más recientes salieron limpios, así que finalmente estoy libre de cáncer”, declaró en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija mayor, Kai Trump.

El anuncio se produjo durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. La propia Kai explicó que la intención era compartir la experiencia de su madre para promover la detección temprana y la prevención.

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“Octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, un momento para crear conciencia sobre la detección temprana, la educación y el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad”, escribió la joven en la descripción del video.

Vanessa Trump confirmó que sus últimos estudios no detectaron cáncer de mama

En el breve clip —un adelanto de una conversación más extensa que se publicaría en YouTube al día siguiente—, Vanessa compartió que los análisis médicos más recientes no arrojaron evidencia de la enfermedad. La noticia marca el cierre de un proceso que incluyó procedimientos quirúrgicos y al menos dos etapas de tratamiento a lo largo de varios meses.

Vanessa Trump anunció que superó el cáncer de mama seis meses después de conocer su diagnóstico médico. (Reuters)

Junto a madre e hija participó la doctora Nicole Saphier, radióloga y tercera nominada del presidente Donald Trump para el cargo de cirujana general de Estados Unidos. Saphier, quien fue colaboradora médica de Fox News, abordó la importancia de los controles periódicos.

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“En el cáncer de mama no existe una fórmula única. Se manifiesta de forma diferente en cada persona”, afirmó en el video, según recogió Fox News. La médica también destacó el valor de las redes sociales para recordar que esta enfermedad “es común”.

El diagnóstico de cáncer de mama de Vanessa Trump y su tratamiento desde mayo

Vanessa hizo pública su situación el 20 de mayo, cuando escribió en Instagram: “Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Aunque no es una noticia que nadie espere, trabajo de cerca con mi equipo médico en un plan de tratamiento”. En esa misma publicación, agradeció a los profesionales que le habían realizado un procedimiento días antes, según reportó NBC News.

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El tratamiento médico de Vanessa Trump abarcó procedimientos quirúrgicos y dos etapas terapéuticas durante varios meses. (Reuters)

Sin embargo, en el video del viernes, Kai precisó que el diagnóstico se produjo en abril. La diferencia entre ambas fechas —abril como momento del diagnóstico y mayo como fecha de la comunicación pública— fue señalada también por la cadena, que indicó que Vanessa compartió la noticia el 20 de mayo, pero en el nuevo video aseguró que el hallazgo médico ocurrió un mes antes.

El 13 de junio, Vanessa publicó una actualización en la que informó que llevaba cuatro semanas de recuperación tras una cirugía y que pronto comenzaría la segunda etapa de su tratamiento. “Envío amor, fuerza y esperanza a todos los que luchan esta batalla”, escribió en ese momento, de acuerdo con People.

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Kai Trump y Vanessa Trump difundieron un mensaje sobre prevención y detección temprana

El video no solo funcionó como un anuncio personal, sino como una pieza orientada a la concientización. Kai indicó que el diálogo completo con la doctora Saphier abordaría “pasos proactivos hacia nuestra salud” y estaría disponible en YouTube el sábado 24 de octubre. En el clip compartido en redes, madre e hija conversaron sobre el proceso desde el diagnóstico hasta la recuperación con un tono centrado en la importancia de actuar a tiempo.

En agosto, durante una entrevista con Fox News Digital poco después de iniciar su primer año en la Universidad de Miami, Kai había contado cómo vivió el tratamiento de su madre. “Mi mamá está mucho mejor. Después del tratamiento no se sentía bien, como suele pasar, pero está mejorando mucho”, dijo en aquella oportunidad.

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También describió el tiempo extra que pasó con Vanessa durante el verano como una “bendición disfrazada”: “Pude pasar tiempo adicional con ella que normalmente habría dedicado al golf”.

La detección temprana del cáncer de mama puede salvar vidas, según datos médicos

El caso de Vanessa Trump se inscribe en un contexto epidemiológico que refuerza el mensaje de prevención. De acuerdo con la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), aproximadamente el 16% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen menos de 50 años.

Las tasas de incidencia en ese grupo etario han crecido con mayor velocidad que las registradas entre mujeres de mayor edad, según reportó NBC News.

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La Sociedad Estadounidense del Cáncer registró que el dieciséis por ciento de los diagnósticos corresponde a mujeres menores de cincuenta años.

Esa tendencia motivó que organismos como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) actualizaran sus recomendaciones y redujeran la edad sugerida para iniciar los estudios de mamografía de rutina de 50 a 40 años. La ACS, por su parte, recomienda que las mujeres de entre 40 y 44 años tengan la opción de comenzar las mamografías anuales, y que las mayores de 45 las realicen de forma obligatoria cada año.

Vanessa Trump estuvo casada con Donald Trump Jr. entre 2005 y 2018. Juntos tienen cinco hijos: Kai, de 19 años; Donald, de 17; Tristan, de 15; Spencer, de 14; y Chloe, de 12.

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