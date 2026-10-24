Ric Flair, leyenda de la WWE, hospitalizado de urgencia tras desplomarse frente a un restaurante en Tampa

Ric Flair fue trasladado de urgencia a un hospital de Tampa tras desplomarse fuera de un restaurante. (Randy Sartin-Imagn Images)

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Ric Flair, cuyo nombre real es Richard Morgan Fliehr, la leyenda de la lucha libre profesional de 77 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de Tampa, Florida, después de sufrir una caída fuera de un restaurante el viernes 23 de octubre de 2026.El excampeón mundial se desplomó en las inmediaciones del local, se cortó la cabeza y el ojo, y fue cargado en una ambulancia con sangrado visible en la cara.

El episodio ocurrió apenas horas después de que el propio Flair informara a sus seguidores sobre un coágulo de sangre en una de sus piernas que le impedía viajar. El servicio de bomberos y rescate de Tampa (Tampa Fire Rescue) confirmó a Fox News Digital y OutKick que atendió a un hombre adulto que sufrió una caída frente al establecimiento y que fue trasladado a un hospital local.

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Sin embargo, la entidad no identificó al paciente y señaló que no podía proporcionar datos particulares debido a las normas de privacidad médica.

Qué se sabe sobre las heridas y el traslado en ambulancia de Ric Flair

De acuerdo con fuentes con conocimiento directo consultadas por TMZ, Flair se encontraba en el restaurante Wagamama, en Tampa, cuando se levantó de la barra, dejó su teléfono y su bebida y cruzó la calle. Ya en el exterior, cayó de forma repentina y se golpeó la cara. Una fotografía obtenida por el medio muestra al personal de emergencias reunido alrededor del exluchador.

El servicio de rescate de Tampa atendió al exluchador por cortes en la cabeza y sangrado en un ojo. (@FullContext_)

Las fuentes del portal indicaron que Flair sufrió cortes en la cabeza y en un ojo, y que este último presentaba un sangrado abundante. Existe además la posibilidad de que haya sufrido una conmoción cerebral, aunque ese extremo no ha sido confirmado de manera oficial ni por su equipo médico.

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El problema de salud que había comunicado Ric Flair horas antes de la caída

El mismo viernes, antes del incidente, Flair publicó un comunicado en la red social X y en Instagram en el que anunció que no podría asistir a la Washington State Horror Con, una convención de fanáticos programada en Seattle. En el mensaje, se disculpó con su agente, Steve Solomon, con los organizadores del evento y con los asistentes.

Explicó que sus médicos le habían restringido los viajes a un máximo de tres o cuatro horas, un rango que dejaba fuera a la ciudad del estado de Washington.

Una publicación en redes sociales del luchador Ric Flair comunica la cancelación de una presentación en Seattle debido a un tratamiento médico por un coágulo sanguíneo. (@RicFlairNatrBoy)

“Los coágulos de sangre son extremadamente serios y pueden poner en riesgo la vida”, escribió Flair en su publicación, donde también mencionó el caso del mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, quien enfrentó complicaciones con coágulos en los pulmones. El excampeón añadió que tenía previsto someterse a un procedimiento para extirpar la vena afectada, lo cual, según sus doctores, le permitiría retomar los viajes con mayor normalidad.

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“Esta decisión no se tomó a la ligera. Lo siento de verdad por las molestias y la decepción”, expresó Flair, quien cerró su mensaje con un agradecimiento a los fanáticos por su paciencia y apoyo.

La restricción médica de viajes obligó a cancelar la participación del luchador en la Washington State Horror Con. (Foto: Twitter/@RicFlairNatrBoy)

Fuentes consultadas por TMZ precisaron que el problema del coágulo no era reciente, sino una condición con la que Flair lidiaba desde hacía meses. Tras la caída del viernes, no se ha esclarecido si el episodio guarda relación directa con el coágulo ni cuál podría ser su impacto sobre el procedimiento médico programado.

Los antecedentes médicos de Ric Flair y su emergencia de 2017

La hospitalización del viernes no es la primera emergencia grave de Flair. En 2017, según TMZ, el luchador estuvo al borde de la muerte tras sufrir una ruptura intestinal. Permaneció varias semanas en cuidados intensivos, parte de ellas en coma inducido, antes de lograr una recuperación.

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El historial clínico de Flair incluye semanas en cuidados intensivos y un coma inducido por una ruptura intestinal en 2017. (Foto:Twitter/@RicFlairNatrBoy)

Su llamado “último combate” tuvo lugar en 2022, en una pelea de parejas junto a Andrade contra Jeff Jarrett y Jay Lethal. El propio Flair reveló después que perdió el conocimiento en dos ocasiones durante la contienda. En 2023 hizo su debut en All Elite Wrestling (AEW) y participó de manera breve en el combate final de Sting en AEW Revolution.

La trayectoria de Ric Flair como campeón mundial de lucha libre

A lo largo de su carrera, Ric Flair acumuló un palmarés difícil de igualar. Fue campeón mundial de peso pesado de World Championship Wrestling (WCW) en ocho ocasiones, campeón mundial de peso pesado de la National Wrestling Alliance (NWA) nueve veces y campeón de World Wrestling Entertainment (WWE) en dos oportunidades.

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La WWE reconoció la trayectoria de Flair con dos ingresos a su Salón de la Fama en 2008 y 2012. (Foto:Twitter/@RicFlairNatrBoy)

La WWE lo incorporó a su Salón de la Fama en 2008 como luchador individual y, en 2012, como integrante de los Four Horsemen, una de las facciones más emblemáticas en la historia de la disciplina.