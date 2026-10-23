Marshall Faulk, leyenda de la NFL e integrante del Salón de la Fama, reveló que padece Parkinson

Marshall Faulk reveló que padece la enfermedad de Parkinson tras recibir el diagnóstico médico hace 18 meses (Kirby Lee-Imagn Images/REUTERS)

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Marshall Faulk, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, padece la enfermedad de Parkinson. Fue diagnosticado hace aproximadamente 18 meses, cuando tenía 52 años, y decidió hacerlo público para que otros presten atención a los primeros síntomas, informó Los Angeles Times.

“Quiero ayudar a todas las personas que pueda”, declaró el excorredor de 53 años durante su participación en el pódcast The Caring Neurologist, conducido por el doctor Sandeep Thakkar, en un episodio difundido este miércoles.

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Los primeros síntomas en el campo de golf

El actual entrenador de la Universidad del Sur (Southern University), en Baton Rouge, Luisiana, contó que las primeras señales aparecieron mientras jugaba al golf. “La rigidez en mi mano, a veces después de jugar o practicar mucho. Pensé que eran nervios normales al hacer putts y cosas así”, relató. “Pero empezó a pasar en momentos en los que no estaba en un partido, y seguía ocurriendo. Dije: ‘¿Eso es normal?’”, agregó.

Su médico le ordenó realizarse estudios de inmediato. “Me dijo: ‘Tenés que ir a hacerte un chequeo. Estás en una edad en la que es posible; es probable que no sea, pero tenés que ir a chequearte’”, reprodujo Faulk.

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La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta las células nerviosas y provoca problemas de movimiento, temblores, rigidez y deterioro del equilibrio. No tiene cura, y los síntomas tienden a agravarse con el tiempo.

El diagnóstico temprano como ventaja

El exjugador de la NFL detectó las primeras señales del trastorno debido a una rigidez recurrente en su mano (Kirby Lee-Imagn Images/REUTERS)

Faulk se describió como “uno de los afortunados” por haber recibido el diagnóstico en una etapa temprana. “Cuanto antes la detectás, mejor oportunidad tenés de vivir con mejor calidad de vida gracias a la medicación, en comparación con atraparla tarde, cuando las cosas que empezás a tener hacen la vida un poco más difícil”, explicó en el pódcast, citado por Los Angeles Times.

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Desde que inició el tratamiento farmacológico, el exjugador aseguró que duerme un poco más y que la rigidez en las manos no había empeorado. Presta atención a su forma de caminar, su equilibrio y los “pequeños temblores” que experimenta de manera ocasional. “Mi cerebro está bien. Me siento lúcido y supongo que eso es algo bueno”, afirmó. Añadió que toma mejores notas y es más conciso en las entrevistas como forma de organizar sus ideas.

El recuerdo de Muhammad Ali que lo reconfortó tras el diagnóstico

Al recibir la noticia, Faulk buscó apoyo en excompañeros de la NFL que padecen la misma enfermedad. “Me contaron sobre síntomas que tenían y que pensaban que eran solo cosas del fútbol, que no tenían relación con el Parkinson”, relató. “Ojalá hubieran sabido un poco antes; estarían en mejor forma”, agregó.

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También evocó un encuentro personal con Muhammad Ali, la leyenda del boxeo que padeció la enfermedad durante décadas hasta su fallecimiento en 2016. “Se inclinó hacia mí y me susurró: ‘Sos un tipo rudo’”, recordó Faulk. “Hizo un par de comentarios más y pensé: ‘Está completamente lúcido’. Así que, sabiendo eso, no lo vi como que la vida se iba a terminar”, añadió.

El excorredor mencionó además al actor Michael J. Fox como ejemplo de alguien que gestionó el Parkinson durante décadas, y comparó la enfermedad con las lesiones que acumuló en su carrera deportiva. “Es algo con lo que convivís. No llega al punto de ser un perjuicio para tu vida. Pero tenés que cuidarte”, advirtió.

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Una lista creciente de exjugadores de la NFL diagnosticados con Parkinson

El inicio precoz del tratamiento farmacológico estabilizó los síntomas físicos y preservó la lucidez mental del deportista (Kirby Lee-Imagn Images/REUTERS)

Faulk se suma a un grupo en crecimiento de exfiguras de la liga que hicieron público su diagnóstico. El mariscal de campo Brett Favre, triple ganador del premio MVP y campeón del Super Bowl con los Green Bay Packers, reveló su enfermedad en septiembre de 2024 durante una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos. El excorredor de los Packers Ahman Green y el exmariscal de campo Bernie Kosar también conviven con el Parkinson.

Investigadores de la Universidad de Boston publicaron en 2025 un estudio que encontró un vínculo entre la práctica del fútbol americano y una probabilidad más alta de desarrollar la enfermedad.

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De estrella de los Rams a entrenador universitario, sin detenerse ante el diagnóstico

Faulk fue seleccionado en la segunda posición del draft de 1994 por los Indianapolis Colts y obtuvo el premio al novato ofensivo del año tras acumular 1.282 yardas terrestres en su primera temporada. Tras cinco campañas en Indianápolis, fue traspasado a los entonces St. Louis Rams antes de la temporada 1999.

Con los Rams se convirtió en el motor de la ofensiva conocida como “Greatest Show on Turf”. Ganó el Super Bowl XXXIV en enero de 2000 y al año siguiente fue elegido MVP de la liga.

Un encuentro con Muhammad Ali y el testimonio de Michael J. Fox aportaron serenidad a Faulk ante su condición neurológica (AP Photo/Ashley Landis,File)

Obtuvo tres premios consecutivos al Jugador Ofensivo del Año (1999-2001), fue seleccionado a siete Pro Bowls y acumuló 12.279 yardas terrestres, 6.875 yardas como receptor, 100 touchdowns por carrera y 36 por recepción en 176 partidos a lo largo de 12 temporadas. En 2011, fue inducido al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

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Tras retirarse de las canchas, trabajó como analista en NFL Network hasta 2017. En 2025 ingresó al mundo del coaching como asistente de Deion Sanders en la Universidad de Colorado, y en diciembre de ese año asumió como entrenador en jefe de Southern University, una institución históricamente afroamericana (HBCU) que compite en la subdivisión FCS.

Los Jaguars de Southern, 3-4 en la primera temporada de Faulk

Ni siquiera el diagnóstico frenó su decisión de tomar las riendas del programa. “Podría haberme quedado en Colorado. Estaba cómodo. Pero nunca me fue bien en la vida cuando estuve cómodo”, dijo en su conferencia de presentación en Southern. “No les voy a mentir: esto es incómodo, y me gusta”.

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Los Jaguars llevan un récord de 3-4 en su primera temporada bajo la conducción de Faulk, una mejora respecto a la marca de 2-10 que dejó el equipo en 2025. Sus mensajes a los jugadores trascienden lo deportivo: este jueves publicó en Instagram una reflexión dirigida a los jóvenes atletas. “Las decisiones que tomás fuera de la cancha pueden tener tanto impacto en tu futuro como lo que pasa entre las líneas”, escribió.

Esa misma filosofía guía su decisión de hablar públicamente sobre su salud. “Lo que querés hacer con esa información es pasarla a la próxima generación para asegurarte de que la tengan mejor, de que sepan más. Y lo hacés para dejar este mundo en un lugar mejor del que estaba cuando llegaste”, concluyó Faulk.