Estados Unidos

Arrestan al influencer Shawty Dred por un fraude de USD 4 millones al programa SNAP en Georgia

La Fiscalía Federal de Atlanta imputó 63 cargos al creador de contenido Mercedes Reshard New, quien habría utilizado más de 350 identidades robadas para desviar fondos de asistencia alimentaria mientras exhibía un estilo de vida lujoso en redes sociales

Un hombre con rastas amarillas a la izquierda y el logotipo del programa SNAP con una bolsa de compras y la sigla EBT a la derecha
Un gran jurado federal acusó al influencer Mercedes Reshard New de defraudar más de cuatro millones de dólares al programa SNAP.
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Mercedes Reshard New, un influencer de Atlanta conocido en redes sociales como “Shawty Dred”, fue acusado por un gran jurado federal de defraudar más de USD 4 millones al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos. El hombre, de 39 años, enfrenta 63 cargos federales, según un comunicado de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia publicado el 21 de octubre.

La acusación formal fue emitida el 7 de octubre y New fue detenido seis días después, el 13 de octubre. De acuerdo con los fiscales, el acusado controló más de 350 cuentas SNAP creadas con identidades robadas entre enero de 2020 y julio de 2026. Asimismo, logró que el estado de Georgia depositara cerca de USD 4,6 millones en beneficios en esas cuentas irregulares.

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El caso cobró notoriedad porque el acusado exhibía en sus perfiles de Instagram y TikTok —donde acumuló más de dos millones de seguidores— viajes en aviones privados, vehículos de lujo y grandes fajos de billetes.

Acusación federal y cargos contra el influencer de Atlanta

El 7 de octubre de 2026, el gran jurado federal formuló la acusación contra New: 46 cargos de fraude postal, 15 cargos de robo agravado de identidad, un cargo de fraude SNAP y otro por transacciones ilegales con dispositivos de acceso. Las autoridades sostienen que, a lo largo del esquema, se desviaron aproximadamente USD 4 millones de los USD 4,6 millones depositados en las cuentas apócrifas.

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Un hombre sin camisa con rastas amarillas, gafas rojas y collares metálicos posa junto a la parte trasera de un automóvil negro
El acusado controló más de 350 cuentas creadas con identidades robadas entre 2020 y 2026. (Instagram)

CBS Atlanta informó que New fue detenido y puesto bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. FOX 5 Atlanta indicó que un juez federal ordenó que el acusado permaneciera detenido sin fianza tras su comparecencia inicial y que fue trasladado al centro de detención del condado de Irwin, en Ocilla.

Cómo funcionaba el presunto esquema de fraude SNAP de Shawty Dred

El SNAP es un programa federal administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que otorga beneficios mensuales a hogares de bajos ingresos para la compra de alimentos. En Georgia, el programa opera a través de la División de Servicios para Familias y Niños (DFCS), que envía a cada beneficiario aprobado una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), similar a una tarjeta de débito.

Los titulares pueden utilizar esa tarjeta únicamente para adquirir alimentos en comercios autorizados; la venta o el intercambio de los beneficios está prohibida.

Un hombre sin camisa con rastas teñidas de amarillo y tatuajes en el torso habla en un espacio interior
New exhibió en sus redes sociales fajos de billetes, aviones privados y automóviles de lujo ante dos millones de seguidores. (Instagram)

Según la acusación, New solicitó que su empresa, Shawty Dred LLC, fuera registrada como comercio habilitado para aceptar pagos con tarjetas EBT. Entre abril de 2024 y noviembre de 2025, habría utilizado un dispositivo de punto de venta asociado a esa empresa para procesar las tarjetas obtenidas de manera ilícita y retirar más de USD 660.000 en beneficios SNAP.

Revocación de la autorización y arresto previo en Georgia

En noviembre de 2025, el USDA revocó la autorización comercial de Shawty Dred LLC. Según la Fiscalía, aproximadamente dos semanas después, la policía local arrestó a New por presuntamente vender beneficios SNAP en una tienda del área metropolitana de Atlanta. Los agentes le incautaron 14 tarjetas EBT emitidas a nombre de otras personas. De acuerdo con FOX 5 Atlanta, el acusado habría abordado a compradores en las filas de pago de un supermercado en East Point, les ofrecía pagar sus compras con las tarjetas apócrifas y cobraba el dinero en efectivo.

Los fiscales sostienen que, tras la incautación de esas 14 tarjetas, New solicitó tarjetas de reemplazo y las hizo enviar a distintas direcciones del área de Atlanta para continuar con el presunto esquema.

El caso es investigado por la Oficina del Inspector General del USDA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El acusado se presume inocente hasta que la Fiscalía demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

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