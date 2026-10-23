Estados Unidos

Advierten sobre freidoras de aire que pueden causar quemaduras de segundo grado por un fallo en sus puertas

La advertencia alcanza a dos líneas de electrodomésticos comercializadas en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico, cuyos fabricantes originales dejaron de operar

Freidora de aire de acero inoxidable con puertas abiertas que contiene dos bandejas con alimentos sobre un fondo geométrico celeste.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos emitió la alerta 27-033 sobre freidoras de aire de uso doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de seguridad para advertir sobre un riesgo asociado con determinados electrodomésticos de uso doméstico. La advertencia busca prevenir lesiones durante la preparación de alimentos y orientar a los consumidores que tienen estos equipos en sus hogares.

El aviso involucra productos comercializados en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico, por lo que la identificación de los modelos afectados es importante para quienes compraron uno de estos aparatos en los últimos años. La autoridad federal también explicó por qué no se ha puesto en marcha un retiro convencional del mercado.

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La recomendación oficial es dejar de utilizar los equipos incluidos en la alerta y seguir las indicaciones de las autoridades locales para su eliminación. La CPSC también habilitó un canal para que los consumidores puedan comunicar incidentes relacionados con la seguridad de estos productos.

Puertas que se cierran de golpe y queman los brazos

La investigación de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos identificó un riesgo en los hornos freidora de aire Kalorik MAXX y Kalorik MAXX Advance que cuentan con puertas francesas. Según la agencia, las dos puertas pueden cerrarse inesperadamente sobre los brazos de las personas mientras el aparato está encendido.

El peligro está relacionado con el mecanismo de apertura lateral de las puertas, que funcionan mediante resortes. Los equipos tienen una estructura metálica, dos puertas de vidrio y manijas metálicas. Un cierre repentino puede provocar lesiones por contacto con las superficies calientes del electrodoméstico.

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La CPSC informó que conoce decenas de casos de quemaduras vinculados con estos productos. Entre los incidentes notificados figura uno en el que una persona sufrió cicatrices compatibles con quemaduras de segundo grado.

La alerta, emitida el 15 de octubre de 2026, lleva el número 27-033. La agencia no publicó una cifra total de unidades afectadas ni detalló cuántos de los incidentes requirieron atención médica.

Persona que abre la puerta de un horno freidora de aire con comida en su interior, colocado sobre un mesón en una cocina celeste.
El mecanismo de resortes de los hornos Kalorik MAXX y MAXX Advance provoca el cierre repentino de las puertas francesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comercialización entre 2020 y 2025 por tres empresas distintas

Según la información de la CPSC, Team International Group of America Inc. y Kalorik LLC importaron y vendieron los hornos entre abril de 2020 y el 8 de enero de 2024. Ambas compañías dejaron de operar, por lo que ya no pueden impulsar un retiro del mercado de los equipos afectados.

Posteriormente, The Legacy Companies LLC, actual propietaria de la marca, comercializó los productos después del 23 de junio de 2025. La agencia señaló que esta empresa rechazó participar en un proceso de retiro.

Esta situación explica por qué la advertencia no está acompañada de un programa convencional de reparación, reemplazo o reembolso. La CPSC recomendó que los consumidores eliminen los aparatos en lugar de seguir utilizándolos.

Los hornos fueron fabricados en China. La alerta abarca las unidades que reúnen las características descritas por la autoridad, aunque puedan presentar diferencias en los números de artículo, los accesorios incluidos o la configuración del panel de control.

Venta en Walmart, Home Depot, Amazon y otras plataformas

La CPSC identificó a Walmart y Home Depot entre los comercios donde se vendieron los hornos. También estuvieron disponibles en el sitio web de Kalorik, en Amazon y en otras plataformas de comercio electrónico y establecimientos especializados.

La agencia no publicó una lista exhaustiva de todos los distribuidores que comercializaron estos aparatos. Por eso, comprobar únicamente el lugar de compra no permite determinar si una unidad está alcanzada por la advertencia.

Para identificar los productos, los consumidores deben verificar la marca y la denominación del modelo, además de comprobar si el aparato tiene dos puertas de vidrio con apertura lateral.

La CPSC advirtió que los números de artículo o SKU pueden variar. Por ese motivo, una diferencia en la referencia comercial no descarta que el producto corresponda a uno de los modelos incluidos en el aviso.

Freidora de aire de acero inoxidable con dos puertas de vidrio sobre una encimera gris, frente a un fondo abstracto amarillo y naranja.
Los electrodomésticos fueron fabricados en China y se distribuyeron en plataformas comerciales como Walmart, Home Depot y Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instrucción oficial: desechar de inmediato y reportar incidentes en SaferProducts.gov

La instrucción de la agencia es dejar de utilizar los hornos de inmediato y desecharlos de acuerdo con las normas locales aplicables a los residuos peligrosos. La CPSC no propuso reparaciones caseras, modificaciones del mecanismo de las puertas ni medidas preventivas para continuar usando los equipos.

Los consumidores que necesiten informar sobre lesiones, incidentes o problemas de seguridad relacionados con estos productos pueden presentar un informe en SaferProducts.gov, la plataforma pública de la comisión para recibir denuncias sobre productos de consumo.

La recomendación de eliminación busca evitar nuevas lesiones asociadas con el mecanismo de las puertas. Dado que no existe un retiro convencional respaldado por las empresas involucradas, la agencia pide a los propietarios que no esperen una reparación o un reemplazo para suspender el uso de los hornos afectados.

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