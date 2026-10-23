Los cancilleres de ocho países piden en Estambul una salida diplomática para frenar la escalada en Medio Oriente

Cancilleres de ocho naciones de Europa y Oriente Medio se reunieron en Estambul para exigir la reapertura del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Murad Sezer)

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La agenda del encuentro incluyó el conflicto en el mar Rojo, la situación en Yemen y las vías hacia el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. (REUTERS/Murad Sezer)

El canciller turco Hakan Fidan impulsó la Alianza Defensiva de La Meca junto a las delegaciones de Pakistán y Arabia Saudita. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Cancilleres de ocho países de Europa y Oriente Medio se reunieron este viernes en Estambul en un formato inédito para pedir una salida diplomática a los conflictos regionales y reclamar la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio mundial bloqueada por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Al encuentro asistieron representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, junto a sus pares de Turquía, Arabia Saudita, Pakistán y Egipto. La agenda incluyó la crisis en Ormuz, la situación en Yemen y las vías para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Las conversaciones se desarrollaron en un hotel de Estambul con vista al Bósforo, tras reuniones separadas entre los diplomáticos europeos y sus contrapartes regionales.

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El eje central de los encuentros fue la situación en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, cuyo bloqueo paraliza el comercio mundial y encarece la energía, además de los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, contra territorio saudita.

El canciller francés, Jean-Noel Barrot, advirtió que una nueva escalada entre Irán y Estados Unidos “crearía solo perdedores y sin duda tendría consecuencias muy graves para los precios de los hidrocarburos”. “Lo primero que hará este grupo de ocho países (...) será llamar a ambas partes a ejercer la máxima moderación, porque no podemos permitirnos otra escalada en la región”, dijo Barrot ante periodistas.

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Por su parte, el canciller italiano, Antonio Tajani, sostuvo que el problema regional no puede resolverse “desde un punto de vista puramente militar”. “Si queremos reabrir Ormuz, que es vital para nuestras economías, debemos promover el diálogo y hacer entender a Irán que esta actitud no puede continuar”, afirmó.

El respaldo egipcio a Arabia Saudita y el pacto de La Meca

El canciller turco, Hakan Fidan, fue el anfitrión del encuentro, en momentos en que Turquía intensifica sus esfuerzos por fortalecer su papel regional a través de la Alianza Defensiva de La Meca, un pacto de defensa lanzado junto a Pakistán y Arabia Saudita en agosto.

Turquía sostuvo que el acuerdo no apunta contra ningún país en particular y permanece abierto a otros estados, entre ellos Egipto, que aún no ha decidido si se suma a la alianza. El miércoles, el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, señaló que su país “defendería el territorio saudita”, aunque no participaría en ningún ataque contra Yemen.

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Los hutíes, respaldados por Irán, combaten contra el gobierno yemenita apoyado por Arabia Saudita y han lanzado ataques contra territorio saudita. La intensificación de esas ofensivas obligó a Riad a cerrar su principal aeropuerto y posponer una conferencia de inversión de gran magnitud, mientras un bloqueo marítimo amenaza las exportaciones de crudo del mayor exportador mundial de petróleo.

Arabia Saudita obtuvo desde entonces el respaldo de sus aliados. Durante una visita sorpresa el miércoles, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que fuerzas francesas ayudarán a proteger la terminal petrolera de Yanbu, en el mar Rojo. Un día antes, Reino Unido había anunciado el despliegue de aviones de combate para ayudar a Arabia Saudita a defenderse de la creciente amenaza de los ataques hutíes.

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“La diplomacia es el único camino”

Ankara buscó además dar mayor contenido al reciente pacto de La Meca, que reúne al segundo ejército más grande de la OTAN, Turquía, con Arabia Saudita, la principal potencia del Golfo, y Pakistán, el único Estado con armamento nuclear del mundo musulmán.

Al cierre del encuentro, Fidan elogió las conversaciones del viernes. “La característica más importante de nuestra plataforma es que es informal, flexible, permite la libre expresión de nuestras ideas, la creación de políticas en torno a ellas y la determinación de pasos de acción concretos si es necesario”, declaró en conferencia de prensa.

Los ocho países “decidieron, tras discusiones muy constructivas, continuar el trabajo reuniéndose a intervalos regulares”, precisó Barrot. Fidan agregó que todos los países presentes “no quieren que la guerra se extienda más”, tanto en el Golfo como en Ucrania. “Todos los países creen que la diplomacia y el diálogo son el único camino a seguir”, sostuvo.

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“Hay un enorme espacio para la diplomacia, pero también un enorme espacio para la guerra. Depende en especial de la postura que adopten los actores relevantes, los Estados de la región y algunos actores globales”, concluyó el canciller turco.