Un reconocido youtuber estadounidense podría enfrentar dos años de prisión por pescar un tiburón protegido

Aaaron The Shark es el tiburon protegido por la Atlantic White Shark Conservancy y que fue capturado por el youtuber (Atlantic White Shark Conservancy)

Guardar

Christopher Stefanou, conocido en las redes sociales como LISHARKMAN, es un pescador de Long Island, Nueva York, que construyó una audiencia digital a partir de videos sobre pesca de tiburones desde la costa. Su canal de YouTube reúne más de dos millones de suscriptores y muestra capturas, maniobras para retirar anzuelos y recorridos por distintos puntos de la costa este de Estados Unidos.

En su sitio web se presenta como un especialista en pesca de tiburones y ofrece excursiones privadas para quienes buscan practicar esa actividad. También ha difundido contenidos en los que captura otras especies, como caimanes en Florida, y sostiene una presencia constante en plataformas sociales con videos dirigidos a aficionados a la pesca deportiva.

PUBLICIDAD

Stefanou quedó bajo investigación después de un viaje a Cape Cod, Massachusetts, en octubre de 2025. La fiscalía sostiene que él y su grupo capturaron y arrastraron hasta una playa a un gran tiburón blanco protegido, identificado como “Aaron el Tiburón”, mediante equipamiento prohibido. El 21 de octubre de 2026 fue acusado de varios delitos y contravenciones vinculados con crueldad animal y pesca ilegal.

Cuál es la situación de Christopher Stefanou, el youtuber que pescó un tiburón protegido

El caso se originó por una excursión realizada en octubre de 2025 en la costa oriental de Cape Cod, en Massachusetts. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Cape & Islands, Christopher Stefanou y su grupo buscaban capturar de forma intencional a un gran tiburón blanco para un cliente europeo. La travesía terminó con la captura de “Aaron”, un ejemplar marcado y monitoreado por la División de Pesca Marina de Massachusetts junto con la Atlantic White Shark Conservancy.

PUBLICIDAD

Según relató la fiscalía, las autoridades conocieron el episodio después de que Stefanou difundiera imágenes de la jornada en redes sociales. En el material se observa, de acuerdo con los investigadores, el uso de equipamiento prohibido (entre ellos, un dron) para colocar el cebo, capturar al animal y llevarlo hasta la playa. Allí, el grupo se fotografió con el tiburón antes de devolverlo al agua. La Fiscalía del Distrito de Cape & Islands sostiene que se trató de una acción dirigida contra una especie cuya captura está prohibida.

Las normativas de Massachusetts prohíben el empleo de dispositivos controlados a distancia para pescar desde la orilla (Atlantic White Shark Conservancy y División de Pesquerías Marinas de Massachusetts vía AP)

La acusación incluye crueldad animal contra un tiburón, pesca de tiburones desde la costa, despliegue mecanizado de cebo, intento de capturar un tiburón y posesión de una especie protegida. Las regulaciones estatales restringen en gran parte las aguas de Cape Cod la pesca desde la costa con aparejos destinados a atraer peces grandes. También prohíben el empleo de dispositivos mecanizados, de propulsión comprimida o controlados a distancia para colocar cebos, como drones y embarcaciones a control remoto. La División de Pesca Marina de Massachusetts explicó que esas normas buscan limitar la pesca dirigida de tiburones blancos y reducir conflictos de seguridad pública cerca de la costa.

PUBLICIDAD

El 21 de octubre de 2026, Stefanou fue procesado ante el Tribunal Superior de Barnstable, que fijó una fianza de USD 10.000. Mientras avanza el expediente, deberá entregar su licencia de pesca, retirar de las redes el video vinculado con el caso y abstenerse de publicar nuevas grabaciones sobre pesca de tiburones o sobre la causa. Tampoco podrá pescar, navegar ni utilizar drones en aguas de Massachusetts, publicitar actividades de pesca en ese estado ni ingresar allí, salvo para cumplir obligaciones judiciales. Su próxima audiencia está prevista para el 11 de diciembre de 2026.

La sanción final dependerá de una eventual condena y de la valoración judicial de cada cargo. El delito de crueldad animal en Massachusetts contempla, para una primera infracción, hasta siete años de prisión estatal, hasta dos años y medio en una cárcel correccional, una multa de hasta USD 5.000 o ambas penas, según la legislación estatal. Las infracciones reglamentarias vinculadas con la pesca se resolverán dentro del mismo proceso.

PUBLICIDAD

La respuesta del abogado de Christopher Stefanou

La defensa de Christopher Stefanou negó que el pescador haya cometido delitos y adelantó que buscará desmontar las acusaciones en el proceso judicial. Jon A. Ciraulo, abogado del creador de contenidos, sostuvo que su representado no acepta la versión presentada por la fiscalía y ejercerá su derecho a cuestionar los cargos.

El abogado defensor Jon A. Ciraulo rechazó la acusación de la fiscalía y ratificó que su cliente se declaró no culpable (Instagram / @lisharkmanofficial)

“Los cargos contra Chris son solo alegaciones. Él mantiene su inocencia y tiene la intención de impugnar plenamente las acusaciones en su contra”, afirmó Ciraulo, según declaraciones recogidas por The Independent. MassLive informó que el youtuber se declaró no culpable durante su comparecencia judicial.

El abogado lo describió como “un pescador hábil y consumado con más de una década de experiencia”. En una declaración difundida por Boston.com, agregó que su cliente respeta la actividad, participa en acciones de conservación, colabora en iniciativas de marcaje e investigación de especies marinas y ofrece orientación sobre prácticas de pesca responsable.

PUBLICIDAD