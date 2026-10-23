El gobierno ucraniano informó que las fallas de Starshield persisten pese al anuncio de restitución de Trump

La pérdida de conexión afectó a los drones y equipos militares ucranianos que superaron los 161 kilómetros por hora en el frente (REUTERS/Inna Varenytsia/File Photo)

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Ucrania informó el viernes que los problemas con Starshield continúan sin resolverse, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Elon Musk restituyó el acceso al sistema satelital militar utilizado por las fuerzas ucranianas.

Fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano indicaron que seguían registrándose pérdidas de señal en equipos y drones que se desplazaban a velocidades superiores a 161 kilómetros por hora. También señalaron que no existe confirmación de que las restricciones fueran levantadas.

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“Los límites de velocidad en Starlink y Starshield siguen ahí, y la velocidad no se restauró”, declaró Zelensky. También expresó que Kiev esperaba una decisión de SpaceX y de la administración estadounidense para resolver el problema.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, citados por The Wall Street Journal, Trump se comunicó con Musk para reclamar el fin de las restricciones de velocidad sobre Starshield en Ucrania. El presidente manifestó su malestar porque el sistema sigue limitado, una situación que afecta el funcionamiento de drones de ataque y de interceptores utilizados por las fuerzas ucranianas.

De igual manera, Trump sostuvo oficialmente el jueves que Musk restituyó el sistema, aunque evitó precisar públicamente si habló con el empresario para solicitar la recuperación total del servicio. El viernes reconoció que abordaría el asunto con él si las dificultades continuaban. “No quiero comentar eso, ya saben, si llamé yo o si llamó alguien más, no hace ninguna diferencia”, declaró. “Supongo que, en el fondo, él lo restableció”, agregó, en referencia al empresario.

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Donald Trump pidió a Elon Musk que retire las restricciones de velocidad de Starlink en Ucrania, según The Wall Street Journal (Europa Press)

Las restricciones afectaron a equipos militares que operaron a gran velocidad. Un funcionario de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicó que la conexión se cortó durante intervalos de entre 10 y 15 segundos, lo que dificultó la coordinación de unidades en el frente. El oficial agregó que el problema perjudicó a drones de reconocimiento, aparatos equipados con terminales de Starlink y drones interceptores destinados a derribar drones rusos propulsados por reactores. Una fuente vinculada a la situación sostuvo que la restitución anunciada no alcanzó para interceptar esos aparatos.

El sistema Starshield constituye la variante militar de Starlink, la red satelital de SpaceX. Ucrania emplea para mantener comunicaciones en zonas de combate, transmitir información desde el frente y operar drones. También utiliza Starlink, su servicio civil, pero no para operaciones militares. Starshield ofrece una conexión más protegida para determinadas misiones, entre ellas el seguimiento de objetivos en tiempo real y el manejo de drones interceptores.

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Las redes dependen de miles de satélites ubicados en órbita baja. Para las tropas ucranianas, su funcionamiento resultó central en áreas donde las comunicaciones terrestres enfrentaron daños o restricciones por la guerra. Un soldado ucraniano afirmó que no existía una alternativa inmediata al sistema militar y advirtió sobre las consecuencias de una interrupción completa. “Dios no quiera que lo apaguen por completo: sería una catástrofe absoluta”, declaró.

Las limitaciones surgen durante una disputa entre Washington y Kiev por los ataques ucranianos contra refinerías e infraestructura petrolera rusa. Trump criticó esas operaciones y sostuvo que contribuyeron al aumento de los precios internacionales de los combustibles. Ucrania ratificó que los ataques buscan reducir los ingresos con los que Moscú financia la invasión.

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La tensión por el servicio satelital coincidió con las críticas de Washington hacia los ataques ucranianos contra refinerías petroleras de Rusia (REUTERS/Stringer)

Trump y varios funcionarios estadounidenses negaron haber ordenado una reducción de la conectividad de Ucrania. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, mencionó que el Pentágono tampoco ordenó modificaciones. Musk rechazó haber actuado por cuenta propia y aseguró que cualquier límite sobre la velocidad o el uso de Starshield dependía de las Fuerzas Armadas estadounidenses y, en última instancia, de Trump. Estados Unidos no ofreció una explicación sobre el origen de la reducción de velocidad denunciada por Kiev.

Mientras persisten las dificultades con Starshield, Rusia mantiene sus ataques con drones contra territorio ucraniano. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Moscú lanzó 176 drones de ataque durante la noche del jueves y la madrugada siguiente. Autoridades locales notificaron al menos nueve civiles muertos y 76 heridos en distintas regiones del país durante las últimas 24 horas.

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Los ataques alcanzaron infraestructura energética en seis regiones y dejaron a más de 500.000 personas sin electricidad, según autoridades ucranianas. También se registraron impactos contra zonas residenciales e instalaciones civiles en la región de Sumy.

(Con información de AFP)