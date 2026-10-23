Estados Unidos

Sheriff de Miami-Dade elimina programa de sargentos de armas para ahorrar USD 4,1 millones

Rosie Cordero-Stutz reasignará a los agentes a labores de seguridad pública desde el 9 de noviembre, en medio de una disputa por el presupuesto de su oficina

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado
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La Oficina del Sheriff de Miami-Dade pondrá fin al Programa de Sargentos de Armas el próximo 9 de noviembre, con un ahorro anual estimado en USD 4,1 millones. La decisión contempla que los agentes asignados a esa unidad regresen a funciones policiales, informó la sheriff Rosie Cordero-Stutz en una carta enviada a las autoridades del condado.

La misiva, fechada el jueves 22 de octubre y divulgada por CBS News, fue dirigida a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava; al presidente de la Comisión condal, Anthony Rodríguez, y a los demás comisionados. Cordero-Stutz presentó la medida como parte de una revisión de gastos y compromisos heredados, ante el faltante presupuestario que asegura tener su oficina.

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La unidad prestaba seguridad en las sesiones y traslados oficiales

El programa surgió cuando las tareas policiales aún dependían directamente de la estructura administrativa del condado. Sus integrantes, por lo general vestidos de civil, se encargaban de preservar el orden y la seguridad durante las reuniones de la Comisión de Miami-Dade y de sus comités.

Además de esa cobertura, los sargentos de armas brindaban protección a funcionarios electos y realizaban traslados de la alcaldesa y los comisionados durante actividades institucionales. Para esas labores podían usar vehículos utilitarios policiales equipados con luces de emergencia, tal y como detalló el medio.

El protocolo vigente del condado establece que esos empleados no actúan como choferes personales ni permanecen asignados de forma exclusiva a un comisionado. Su participación en los traslados debía estar vinculada con deberes oficiales, no con asuntos particulares de las autoridades.

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La cobertura policial continuará durante las reuniones de la Comisión

Un patrullero blanco de la policía de Miami-Dade con luces encendidas estacionado de noche tras una cinta de seguridad amarilla
La agencia policial mantendrá la protección en los debates de la Comisión bajo un esquema operativo diferente (NBC 6)

La eliminación de la unidad no supondrá, de acuerdo con la carta de Cordero-Stutz, el retiro de los agentes de las reuniones de la Comisión. La Oficina del Sheriff mantendrá la seguridad policial en esos encuentros bajo un esquema distinto al actual Programa de Sargentos de Armas.

La sheriff aseguró que la agencia revisa los acuerdos provenientes de la antigua organización policial para concentrar personal y fondos en sus responsabilidades centrales. La reasignación busca responder a necesidades operativas de seguridad pública, indicó la comunicación citada por CBS News.

Para Cordero-Stutz, cancelar el programa permitirá recuperar recursos financieros y efectivos para otras tareas de la dependencia. La supresión de la unidad representará un ahorro de USD 4,1 millones por año, de acuerdo con el cálculo expuesto por la funcionaria.

La decisión coincide con una disputa por el presupuesto de la agencia

El anuncio se conoce mientras persiste una diferencia entre la sheriff y el gobierno del condado sobre los recursos disponibles para el año fiscal 2026-27. Cordero-Stutz afirmó en su carta que la asignación aprobada no cubre todas las obligaciones de su oficina.

La funcionaria calculó que hacen falta USD 42,037 millones adicionales para responder a compromisos ya existentes y contratar personal. Esa cifra, sostuvo, no quedó incorporada en el presupuesto que aprobaron la alcaldesa y la Comisión de Miami-Dade.

El condado, por su parte, comunicó que otorgó a la oficina un presupuesto de USD 1.234 millones, unos USD 186,3 millones por encima de la solicitud certificada de USD 1.048 millones presentada por la sheriff. Levine Cava afirmó que esa partida financia las 200 plazas adicionales solicitadas y reserva cerca de USD 95 millones para horas extra.

Aun con esos recursos, la agencia insistió ante el pleno de la Comisión en que mantiene una brecha cercana a los USD 42 millones. Cordero-Stutz anticipó que recurriría ante la Comisión de Administración de Florida por esa diferencia presupuestaria.

Cordero-Stutz calcula USD 33,8 millones entre ahorros y gastos evitados

La Oficina del Sheriff proyecta USD 33,8 millones en ahorros tras reducir gastos tecnológicos y conservar los uniformes marrones
La Oficina del Sheriff proyecta USD 33,8 millones en ahorros tras reducir gastos tecnológicos y conservar los uniformes marrones

La eliminación de los sargentos de armas se suma a otras medidas que la sheriff expuso el 22 de octubre durante una mesa redonda sobre la Enmienda 3 junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Allí defendió que las agencias públicas deben examinar sus costos antes de solicitar más fondos.

Entre los ajustes mencionados figura la reducción del gasto anual en servicios tecnológicos del condado, de USD 54 millones a USD 42 millones. La oficina prevé que el monto pueda bajar a entre USD 35 millones y USD 36 millones si pasa a administrar directamente esos servicios.

Cordero-Stutz también citó USD 10,5 millones en costos evitados por mantener los uniformes marrones y la imagen gráfica actual de los vehículos, en vez de adoptar los uniformes verdes reglamentarios y actualizar la flota. En conjunto, la sheriff situó en USD 33,8 millones los ahorros y gastos evitados identificados o proyectados por su administración.

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