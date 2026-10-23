Nick Reiner y el fideicomiso de sus padres asesinados irán a mediación por los fondos para su defensa

Nick Reiner y los administradores de su fideicomiso acordaron someterse a un proceso de mediación para financiar su defensa penal. (CHRIS TORRES/Pool via REUTERS)

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Nick Reiner y los administradores del fideicomiso que sus padres crearon para él acordaron someterse a mediación global. El proceso definirá si el joven de 32 años puede utilizar esos fondos para costear su defensa en el juicio por el asesinato de Rob y Michele Reiner, informó Los Ángeles Times.

Los abogados de ambas partes presentaron el acuerdo ante el juez Rubén García, del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, durante una audiencia celebrada el viernes. La mediación comenzará a mediados de diciembre, aunque cualquier resultado deberá ser ratificado por el tribunal. García fijó una fecha en marzo de 2027 para evaluar la aprobación de un eventual arreglo.

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Reiner reclama USD 558.000 que le correspondían desde 2023

El eje de la disputa es un monto de USD 558.000 que el fideicomiso debía desembolsarle cuando cumplió 30 años, en septiembre de 2023, más de dos años antes de la muerte de sus padres. Según sus abogados, Reiner no reclamó el dinero en aquel momento, pero eso no extingue su derecho a recibirlo. El fondo, creado en 1993, establecía dos fechas fijas de pago: la mitad a los 30 y el saldo restante a los 35. El patrimonio total asciende a al menos USD 1,63 millones, según se reveló en audiencias previas.

“Este caso no trata sobre los fideicomisos familiares más grandes de los Reiner, que contienen los activos del patrimonio de los padres de Nick y las herencias que dejaron a sus hijos”, argumentaron sus abogados en una moción presentada este año. “Se trata del dinero que los padres de Nick apartaron exclusivamente para él y lo hicieron irrevocable”, sostuvieron ante el tribunal, según recogió Los Ángeles Times.

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La Ley del Asesino, el obstáculo que bloquea los fondos

El acusado reclama el desembolso de 558.000 dólares estipulados en el fondo patrimonial desde septiembre de 2023 (CHRIS TORRES/Pool via REUTERS/File Photo)

Los representantes del fideicomiso citan la llamada Slayer Statute —o Ley del Asesino— de California, que impide que personas condenadas por homicidio se beneficien económicamente de sus crímenes, incluidas las herencias y los fideicomisos.

El equipo legal de Reiner argumenta que la ley no es aplicable porque él no ha sido condenado. En la moción presentada, sus abogados sostuvieron que cualquier orden que le niegue acceso a los fondos sería inconstitucional, ya que privaría a “un hombre presuntamente inocente” de su propio dinero antes del juicio en el que se decidirá su libertad.

Lauriann Wright, abogada de la actual fiduciaria, reconoció ante el tribunal que las partes podrían llegar a un acuerdo sobre los fondos a los que Reiner era elegible antes de los asesinatos, pero advirtió que todo lo que exceda ese monto será “más difícil de resolver”.

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USD 200.000 del fideicomiso ya se usaron para la defensa

La acusación fiscal imputa a Nick Reiner el homicidio a puñaladas de sus padres Rob y Michele Reiner en Brentwood (AP)

La resolución de esta disputa define quién representará a Reiner en el juicio penal. El acusado contrató inicialmente al abogado penalista Alan Jackson, pero este se retiró del caso en enero por lo que describió como “circunstancias fuera de nuestro control”, vinculadas al conflicto financiero. En su lugar, el tribunal designó a Kimberly Greene, defensora pública adjunta del condado de Los Ángeles.

En una audiencia celebrada en agosto, la abogada civilista de Reiner reveló que ya se habían gastado USD 200.000 del fideicomiso, incluida una suma no especificada destinada a los honorarios de Jackson. El propio Jackson asistió a esa audiencia y se mostró dispuesto a retomar la defensa si la cuestión financiera se resuelve a favor de su excliente.

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“Lo principal que hay que retener es que Nick Reiner tiene pleno derecho a su propio dinero, y de eso se trata este proceso”, declaró Jackson a la prensa a la salida del tribunal, según informó NBC News.

El doble asesinato de Brentwood y un juicio sin pena de muerte

Las autoridades sostienen que Nick Reiner apuñaló a sus padres en la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en la residencia familiar de Brentwood, en Los Ángeles. Su hermana Romy descubrió los cuerpos, y Reiner fue arrestado unas 12 horas después en Exposition Park. Rob Reiner, director de cine de 78 años conocido por películas como Cuando Harry conoció a Sally, y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, de 68, murieron a causa de las heridas.

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La fiscalía del condado de Los Ángeles descartó la solicitud de pena de muerte en el juicio contra Nick Reiner (Instagram)

Reiner fue imputado por dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes de homicidios múltiples y acecho, y se declaró no culpable. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció en septiembre que no buscará la pena de muerte en este caso. De ser hallado culpable, Reiner enfrentaría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El motivo del crimen no fue revelado públicamente. Sus hermanos, Jake y Romy Reiner, que inicialmente habían aceptado pagar la defensa legal de Nick, revirtieron esa decisión, lo que precipitó la crisis de representación que derivó en la actual disputa por el fideicomiso.

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