Juez niega la libertad al adolescente que quería convertirse en mártir del Estado Islámico: planeaba un ataque terrorista en el “Mall of America”

Daniel Rosen, durante la conferencia de prensa posterior al arresto, describe cómo los agentes lograron neutralizar la amenaza (KARE 11)

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La jueza federal Dulce Foster determinó este lunes que Sheikhdoon Abdullahi Mohamud representa un riesgo para la comunidad y un peligro de fuga, y ordenó que continúe preso hasta el juicio.

El joven de 18 años, ciudadano estadounidense de ascendencia somalí, había expresado su deseo de asesinar a personas no musulmanas en el mayor centro comercial de Estados Unidos, informó AP News.

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El plan de Mohamud apuntaba al 24 de octubre, fecha en la que estaba programada una celebración artística de la comunidad Hmong, el mayor grupo étnico asiático de Minnesota.

En los mensajes citados en la denuncia penal, el acusado estimó que podría matar entre 30 y 60 personas.

Las autoridades federales desarticularon un plan de ataque contra uno de los centros comerciales más visitados de Estados Unidos (Sherburne County Sheriff’s Office)

Lo que dijo la fiscalía durante la audiencia

Durante la audiencia, el fiscal adjunto Benjamin Bejar sostuvo que “estuvo tan cerca de cometer un ataque terrorista como era posible” y que actuó en nombre del Estado Islámico (ISIS), de acuerdo con U.S. News & World Report.

El arresto se produjo el 6 de octubre en un parque público de Richfield, un suburbio de Minneapolis.

El grupo terrorista, también conocido como Estado Islámico, opera como fuente de inspiración para ataques en suelo occidental a través de redes sociales y plataformas de mensajería (Foto de Archivo, Europa Press)

Mohamud pagó USD 600 por el rifle, 200 cartuchos y cuatro cargadores de 30 balas a un empleado del FBI que se hacía pasar por miembro de la organización terrorista. La detención se produjo en el acto, apenas completada la transacción.

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Pese a que el informante confidencial le advirtió sobre la gravedad de lo que planeaba y le ofreció la posibilidad de desistir, la respuesta fue contundente: “Sí, estoy seguro”, y añadió: “Ya me habría echado atrás si no lo estuviera”, de acuerdo con el expediente judicial.

El acusado, residente de Richfield, fue arrestado el 6 de octubre y enfrenta un cargo federal por recibir armas con el fin de cometer un acto de terrorismo (FBI)

Cómo llegó el joven al radar de las autoridades federales

Las autoridades federales habían puesto la mira sobre Mohamud en diciembre de 2024, cuando comenzó a intercambiar mensajes con un informante confidencial. En aquel momento tenía apenas 16 años.

A lo largo de esos intercambios, expresó su admiración por ataques terroristas recientes y manifestó su intención de viajar a Somalia para unirse a la milicia al-Shabab.

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El grupo insurgente con base en Somalia mantiene vínculos operativos e ideológicos con distintas redes yihadistas a nivel global (AP Photo/Farah Abdi Warsameh, File)

Para mayo de 2025, la preocupación del FBI era tal que agentes se presentaron en su domicilio. La madre del joven les dijo que aún no había regresado de la escuela, mientras que el padre se negó a hablar con ellos y aseguró que derivaría el contacto a su abogado, tal como consta en la denuncia judicial.

Con el paso de los meses, Mohamud abandonó la idea de viajar al extranjero porque no contaba con los recursos económicos necesarios. Fue entonces cuando decidió ejecutar un ataque en suelo estadounidense, según el expediente del caso al que tuvo acceso AP News.

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El fiscal federal Daniel Rosen había calificado al acusado como “un joven radicalizado que necesitaba ser vigilado” tras el arresto. Los agentes, afirmó, “pudieron detectar la amenaza y desactivarla antes de que el acusado llevara a cabo su intención de matar”.

El fiscal federal del distrito de Minnesota encabezó la conferencia de prensa en la que se anunciaron los cargos contra el acusado (REUTERS/Kevin Lamarque)

La estrategia de la defensa y el debate sobre los métodos del FBI

La abogada defensora Manny Atwal planteó un argumento que avivó el debate sobre las tácticas de la agencia federal: Mohamud tenía solo 16 años cuando el informante confidencial comenzó a contactarlo, y su único acceso a armamento fue el que le proporcionó el propio FBI.

Atwal había solicitado que fuera trasladado a una casa de medio camino con monitoreo por GPS y sin acceso a internet, pero la jueza Foster rechazó el pedido.

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El complejo comercial, con más de 500 tiendas y un parque de diversiones en su interior, fue el objetivo señalado por el acusado para perpetrar el atentado (AP/Jim Mone/Archivo)

El agente especial Keegan Rupenthal declaró ante el tribunal que, al momento de su detención, Mohamud juró lealtad al líder del Estado Islámico.

Mohamud había comparecido por primera vez ante la justicia federal en St. Paul el 7 de octubre, vestido con un uniforme amarillo de prisión. Le dijo al juez que no tenía empleo, casa, automóvil ni dinero en el banco.