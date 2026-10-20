Mudarse en Estados Unidos: cuándo y cómo informar la nueva dirección a USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración advierte que actualizar la dirección en el servicio postal no cubre la notificación migratoria (Freepik)

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Todo extranjero que viva en Estados Unidos tiene la obligación legal de notificar un cambio de domicilio al organismo migratorio federal dentro de los 10 días posteriores a la mudanza, según establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Ignorar ese plazo puede retrasar trámites, cortar la llegada de correspondencia oficial y afectar el resultado de una solicitud migratoria.

La norma alcanza a casi todos los extranjeros en el país. Solo quedan exceptuados los titulares de visa A y G, y los visitantes bajo el programa de exención de visa. El resto, desde solicitantes de residencia permanente hasta quienes aguardan respuesta a una petición de asilo, debe cumplirla.

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Cambiar de domicilio ante el servicio postal no alcanza

Un error frecuente es suponer que actualizar la dirección ante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) cubre la obligación migratoria. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advierte que ambas gestiones son independientes: USPS no reenvía la correspondencia enviada por el organismo migratorio, de modo que una mudanza sin aviso a USCIS puede dejar al interesado sin recibir notificaciones de entrevistas, decisiones u otros documentos clave.

Los extranjeros en Estados Unidos tienen la obligación legal de notificar su cambio de domicilio a las autoridades migratorias en un plazo de 10 días (REUTERS)

El organismo también recomienda usar la herramienta de búsqueda de códigos postales de USPS para verificar que la dirección ingresada en su sistema siga el formato y las abreviaturas estándar del servicio postal.

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La cuenta en línea es la vía más rápida y recomendada

USCIS recomienda hacer el cambio a través de la cuenta personal en su portal oficial. La herramienta disponible allí, el Sistema de Cambio de Dirección Electrónico (E-COA, por sus siglas en inglés), procesa la actualización de forma casi inmediata y elimina la necesidad de presentar un formulario en papel. La opción está disponible para la mayoría de los usuarios, aunque algunas categorías deben seguir procedimientos específicos.

Durante el trámite, quienes tengan solicitudes pendientes deben ingresar el número de recibo de cada expediente. Ese dato permite que la actualización se aplique a las solicitudes correspondientes y ayuda a evitar problemas con la recepción de notificaciones y otros documentos.

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El formulario en papel es válido, pero tiene limitaciones

El sistema electrónico E-COA en el portal oficial de USCIS ofrece la vía más rápida para actualizar la dirección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no tengan acceso a la plataforma digital pueden enviar el Formulario AR-11, Tarjeta de Cambio de Dirección del Extranjero, por correo postal.

El método cumple con la obligación legal, pero USCIS aclara que no garantiza una actualización automática en sus sistemas internos.

Categorías con procedimientos específicos

Algunas personas deben seguir pasos adicionales. Los ciudadanos estadounidenses con solicitudes de adopción internacional pendientes o aprobadas deben tratar el cambio de domicilio como un cambio significativo en su situación y notificarlo según los protocolos del programa de adopciones. No hacerlo a tiempo puede retrasar o perjudicar el proceso.

Los abogados y representantes acreditados deben actualizar la dirección de su perfil en línea y presentar un nuevo Formulario G-28 por cada expediente previamente radicado. En los casos que no estén vinculados a una cuenta digital, pueden enviar una solicitud escrita y firmada, en papel membretado de su oficina, con la identificación de los expedientes pendientes. La presentación debe dirigirse a la oficina de USCIS que tramita cada caso. También pueden presentar un nuevo G-28 en papel por expediente.

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Los ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses y residentes permanentes que hayan presentado una declaración de sostenimiento económico (Formulario I-864) para patrocinar a un inmigrante deben informar su cambio de domicilio mediante el Formulario I-865 dentro de los 30 días posteriores a la mudanza, siempre que la obligación de patrocinio siga vigente.

Las víctimas de violencia doméstica tienen procedimientos diferenciados

Las personas con solicitudes bajo las disposiciones de protección a víctimas de violencia, como los casos VAWA, o con visas T o U, deben seguir instrucciones específicas para actualizar su dirección.

USCIS dispone de una página dedicada a esas situaciones por la naturaleza sensible de esos expedientes.

Dónde revisar una vez presentada la petición

Si una petición fue aprobada y transferida al Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado para procesamiento consular, notificar solo a USCIS no es suficiente.

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El interesado debe contactar también al Departamento de Estado para asegurarse de que las comunicaciones lleguen al domicilio correcto.