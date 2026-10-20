Fraude con tarjetas de asistencia alimentaria en Estados Unidos: cómo roban los beneficios destinados a comprar comida

El Departamento de Agricultura estimó pérdidas por 233 millones de dólares en dos años debido al fraude por clonación de tarjetas del programa SNAP (REUTERS/Rebecca Noble/Archivo)

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Apenas unos minutos bastaron para que Jayeleauna Lewis perdiera los USD 486 que el gobierno le había asignado para alimentar a su hija de tres años. El 13 de septiembre, los fondos de su tarjeta de asistencia alimentaria fueron vaciados en ocho tiendas repartidas entre Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Lewis, una madre soltera de 20 años residente en Indiana, asegura no haber visitado jamás esos estados. Su tarjeta física nunca salió de su billetera.

Lewis es una de las miles de víctimas de un fraude contra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), según una investigación de NPR. La técnica, conocida como skimming, funciona así: cuando un cajero se distrae, los estafadores instalan un dispositivo oculto en la terminal de pago. Ese aparato captura la información de las tarjetas, que luego se usan para fabricar clones. Con las tarjetas duplicadas, los delincuentes compran productos fáciles de revender, como fórmula infantil.

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USD 233 millones perdidos en dos años, según el inspector general del USDA

De acuerdo con proyecciones de la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), solo en los últimos dos años se habrían perdido unos USD 233 millones por robo de asistencia alimentaria, con el skimming como principal motor del fraude.

“Es un ecosistema muy rápido, desde el momento en que se roba la tarjeta hasta que se vacía la cuenta. A veces ocurre en cuestión de horas. Así de bien orquestado está”, explicó Scott Schober, director ejecutivo de Berkeley Varitronics Systems, una empresa que desarrolló varios detectores de dispositivos de clonación, en declaraciones a NPR.

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Redes criminales detrás del ataque al sistema de beneficios

Las bandas de skimming apuntan a bodegas, tiendas, gasolineras, cajeros automáticos y también a máquinas expendedoras del sistema OMNY del metro de Nueva York (AP Foto/Nam Y. Huh/Archivo)

El Servicio Secreto de Estados Unidos identificó a organizaciones criminales internacionales como responsables de gran parte de estos fraudes. Michael Peck, agente especial adjunto a cargo de la División de Investigaciones Criminales de esa agencia, señaló que estos grupos ingresan al país con el objetivo específico de atacar el sistema de beneficios.

“Estos grupos de crimen organizado transnacional vienen a Estados Unidos específicamente para atacar nuestro sistema de beneficios. Saben que le están robando a los pobres”, afirmó Peck a NPR.

A lo largo de los años, el Departamento de Justicia procesó a individuos involucrados en esquemas de skimming vinculados al programa SNAP, con especial presencia de redes criminales de origen rumano.

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La vulnerabilidad tecnológica de las tarjetas EBT frente al skimming

El skimming surgió hace más de dos décadas. Desde entonces, la mayoría de los bancos en Estados Unidos actualizaron sus tarjetas de débito y crédito con microchips que dificultan la copia de datos personales.

Sin embargo, las tarjetas EBT del programa SNAP se quedaron rezagadas en esa transición. Las redes criminales detectaron esa vulnerabilidad y centraron sus operaciones en los beneficiarios de asistencia alimentaria, que suelen recibir sus fondos a principios de cada mes.

Lewis sospecha que su información fue robada dos semanas antes del vaciamiento de su cuenta, cuando utilizó su tarjeta en una estación de servicio para comprar una bebida. El sistema de deslizamiento, que depende de una banda magnética, ofrece poca protección para la información personal, según explicó Schober.

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Sin las mismas protecciones legales que los usuarios de tarjetas bancarias

Las tarjetas EBT conservan el sistema de banda magnética tradicional frente a las tarjetas bancarias que adoptaron microchips (NBC News)

Quienes poseen tarjetas de débito y crédito cuentan con la protección de la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos, que obliga a reembolsar transacciones no autorizadas. Sin embargo, en 1996 el Congreso votó para excluir a los beneficiarios de SNAP de esas mismas garantías, al considerar que el costo sería demasiado alto, según un informe de 2025 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), citado por NPR.

El gobierno federal reemplazó de forma temporal más de USD 320 millones en beneficios robados para casi 670.000 hogares entre octubre de 2022 y diciembre de 2024, lo que da una idea de la magnitud del problema. Sin embargo, en la actualidad no existe un mecanismo federal de compensación.

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Christopher Branch, un empleado a tiempo parcial de Walmart en Illinois, relató que sufrió tanto el robo de su tarjeta de crédito como de sus beneficios alimentarios. Mientras el banco le reembolsó el dinero perdido, los fondos de asistencia nunca fueron recuperados. Durante ese mes, según reconstruyó a NPR, Branch tuvo que aceptar trabajos extra, como reparar autos, para poder comprar alimentos para él y sus dos hijos.

Saltarse comidas, endeudarse y pasar hambre: las consecuencias del robo

La aplicación Propel, que permite a los usuarios verificar su saldo de SNAP, encuestó a personas que declararon haber sido víctimas de robo de beneficios. La mayoría indicó que se saltó comidas o comió menos como consecuencia del fraude. Casi la mitad dijo que pidió dinero prestado o se endeudó, y más de un tercio afirmó haber tenido dificultades para pagar sus facturas o su alquiler.

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“Ese es el verdadero costo humano del robo de beneficios del programa SNAP”, señaló Jimmy Chen, director ejecutivo de Propel.

Al estigma económico se suma la vergüenza. Mary Barclay, de Massachusetts, contó que cuando sus beneficios desaparecieron, una trabajadora social del programa la culpó por no haber tomado más precauciones de seguridad. Al acudir a la policía, su relato fue recibido con escepticismo. “Me hicieron sentir como si yo tuviera algo que ver”, declaró.

California, el primer estado en emitir tarjetas EBT con chip

Las familias afectadas por el robo de beneficios de SNAP redujeron sus raciones de comida y contrajeron deudas para cubrir sus gastos (WPLG 10)

A principios de 2025, California se convirtió en el primer estado en emitir tarjetas EBT con chip integrado. Aunque la medida no fue una solución definitiva, durante los meses siguientes el Estado registró una disminución sostenida del robo de beneficios alimentarios.

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Hasta el momento, menos de un tercio de los estados actualizaron o planean actualizar sus tarjetas EBT, según el USDA. Otros estados optaron por medidas que recaen sobre los propios beneficiarios, como cambiar el número PIN de su tarjeta cada mes o mantenerla bloqueada hasta el momento de la compra.

Kathryn Larin, directora de la GAO, advirtió que esas soluciones no son accesibles para todos. “Puede resultar difícil para algunas personas si no tienen, por ejemplo, un teléfono celular con la aplicación que les permita bloquear la tarjeta”, indicó.

En el ámbito policial, las autoridades federales y estatales trabajan para localizar y retirar los dispositivos de clonación. Pero el agente Peck del Servicio Secreto señaló que las operaciones por sí solas no resuelven el problema: “El inconveniente es que los grupos que cometen este fraude no temen regresar a una tienda e instalar otro dispositivo de inmediato”.

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El antecedente: cuando el país reemplazó las estampillas de papel por beneficios electrónicos

La modernización del sistema tiene precedentes. A principios de la década de 2000, los estados reemplazaron las estampillas de papel por beneficios electrónicos, impulsados en gran parte por la necesidad de evitar que las estampillas se perdieran, fueran robadas o vendidas. Esa transición se concretó mediante legislación federal.

California implementó tarjetas EBT con microchip a principios de 2025 y registró un descenso en el robo de fondos alimentarios (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

En los últimos años, el Congreso presentó proyectos de ley para actualizar las tarjetas EBT a nivel nacional o para reemplazar los beneficios robados. La versión del Senado del Farm Bill, que financia una amplia variedad de programas, incluye una disposición para avanzar hacia tarjetas con chip. Sin embargo, la versión de la Cámara de Representantes no la contempla, por lo que aún es incierto si la medida llegará al texto definitivo.

De regreso en Indiana, el robo de los beneficios de Lewis generó un efecto dominó. Su madre, Johna Hammontree, vive de cheque en cheque, pero estiró cada dólar para que su hija y su nieta no pasen hambre. “Es muy, muy difícil para mí. Pero sacaré de mi dinero del alquiler, de las facturas, de la comida... lo que haga falta para asegurarme de que ella esté bien”, dijo Hammontree a NPR.