El CDC confirmó la tercera muerte relacionada con el sarampión en Estados Unidos durante 2026

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron tres muertes por sarampión en Estados Unidos durante 2026 (REUTERS/Megan Varner)

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sumaron una tercera muerte vinculada al sarampión en Estados Unidos durante 2026, según la actualización publicada en el sitio oficial de la agencia federal.

El dato se conoce en medio del mayor brote de la enfermedad en el país en más de tres décadas, con 4.410 casos confirmados hasta el 15 de octubre y una creciente disputa entre las autoridades federales y estatales sobre cómo se contabilizan las muertes.

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El nuevo deceso fue verificado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), que confirmó que el sarampión fue la causa subyacente del fallecimiento, según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a la agencia Reuters.

La misma metodología se aplicó a las dos muertes previas incorporadas al recuento federal en septiembre. Los CDC no precisaron en qué estados ocurrieron los tres fallecimientos.

El brote de sarampión acumuló 4.410 casos confirmados en 47 jurisdicciones del país (Confidencial HN)

El recuento federal queda por debajo de las cifras de Pensilvania

La cifra oficial de tres muertes a nivel nacional contrasta con los registros del estado más golpeado por el brote.

Pensilvania informó de manera independiente al menos cinco muertes asociadas al sarampión en lo que va del año, y sus autoridades sanitarias analizan un sexto caso correspondiente a una mujer de 39 años, no vacunada, que murió el 11 de octubre en el condado de Franklin por un probable evento cardíaco agudo vinculado a complicaciones de la enfermedad.

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Entre las víctimas confirmadas por el estado figuran dos lactantes del condado de Lancaster que aún no tenían edad para recibir la vacuna, una mujer de 40 años con asma y enfermedad pulmonar grave en el condado de Jefferson, un joven de 18 años del condado de Mifflin que falleció por inflamación cerebral, y una mujer de 20 años con leucemia, según consignó The Philadelphia Inquirer.

Pensilvania registró al menos cinco muertes asociadas al sarampión y evalúa un sexto caso sospechoso (TNH)

La divergencia entre los datos estatales y federales se convirtió en eje de un enfrentamiento público entre el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, y el secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr.

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Shapiro acusó a Kennedy de sembrar confusión y de haber calificado inicialmente las muertes en el estado como “fabricadas”.

Por su parte, Kennedy sostuvo que el gobernador, de quien se espera que compita por la presidencia, aprovecha la situación con fines políticos.

El secretario Robert F. Kennedy Jr. y el gobernador Josh Shapiro discreparon públicamente sobre el recuento de los decesos (REUTERS/Annabelle Gordon)

Los CDC cambiaron la metodología para contar muertes por sarampión

Bajo la gestión de Kennedy al frente del HHS, la agencia sanitaria modificó su criterio para contabilizar los fallecimientos. En lugar de incorporar directamente los datos que informan los departamentos de salud estatales —como hacía históricamente—, los CDC pasaron a depender de la verificación del NCHS, que debe confirmar que el sarampión figura como causa subyacente antes de que un deceso ingrese al conteo federal.

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La decisión de excluir las muertes de Pensilvania del recuento semanal fue atribuida a la directora de los CDC, Erica Schwartz, y calificada como “muy inusual” por exfuncionarios de la agencia, según informó The Washington Post.

“Para el público, esa brecha parece incompetencia o encubrimiento”, advirtió Amesh Adalja, investigador sénior del Centro de Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins, en declaraciones recogidas por Reuters.

Los CDC indicaron que su recuento podría modificarse a medida que se completen las revisiones pendientes y que trabajan con el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales (CSTE) en una definición estandarizada para clasificar muertes por sarampión entre jurisdicciones.

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Los CDC modificaron el criterio oficial y ahora exigen la confirmación de la causa subyacente por parte del NCHS (REUTERS/Sebastian Rocandio)

Pensilvania pidió ayuda federal ante más de 1.200 contagios

El estado acumula 1.286 casos confirmados hasta el 19 de octubre, distribuidos en más de 40 condados. El condado de Lancaster concentra la mayor cantidad de infecciones, seguido por Mifflin y Chester. La tasa de hospitalización en Pensilvania ronda el 19%, por encima del promedio nacional de 10%.

La semana pasada, los CDC anunciaron el despliegue de apoyo adicional al estado después de que Pensilvania solicitó asistencia federal a través del programa de respuesta de emergencia Epi-Aid. Dos tercios de los contagios en el estado corresponden a adultos, una proporción superior a la media nacional, donde esa franja representa el 40% del total.

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El doctor Paul Offit, pediatra y director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia, estimó que la cifra real de infectados podría ser considerablemente mayor. “Probablemente estemos más cerca de los 6.000 casos”, afirmó en declaraciones a NBC News. Y agregó: “Están subestimando masivamente el número de casos. Es mucho peor”.

La tasa de hospitalización por contagios en Pensilvania alcanzó el 19 por ciento, cifra superior al promedio nacional (REUTERS/Shannon Stapleton)

El brote más grande en décadas alcanza a 47 jurisdicciones

A nivel nacional, los CDC contabilizan 4.410 infecciones confirmadas en lo que va de 2026, un incremento de 93% respecto a los 2.289 casos registrados durante todo 2025. El 96% de los contagios de este año —4.228 de 4.410— está asociado a brotes activos, con 42 nuevos brotes identificados en 2026.

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Las infecciones se distribuyen en 47 jurisdicciones, que incluyen 46 estados y el Distrito de Columbia. Un total de 451 pacientes requirieron hospitalización, lo que representa el 10% de los casos. Los CDC también contabilizaron 18 contagios entre visitantes internacionales.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es eficaz en un 97% tras dos dosis y confiere protección de por vida. La primera dosis se administra alrededor del primer año de vida y la segunda cerca de los 5 años.

Menos del uno por ciento de los infectados en Pensilvania contaba con el esquema completo de la vacuna MMR (Magnific)

En contextos de brote, bebés a partir de los 6 meses pueden recibir una dosis anticipada de MMR. Según el Departamento de Salud de Pensilvania, menos del 1% de los casos registrados en el estado corresponde a personas completamente vacunadas.

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