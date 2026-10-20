Estados Unidos

El CDC confirmó la tercera muerte relacionada con el sarampión en Estados Unidos durante 2026

La agencia federal actualizó su recuento nacional con un nuevo deceso verificado, aunque Pensilvania, como el estado más afectado por el brote, registra cifras superiores que no figuran en el conteo oficial

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron tres muertes por sarampión en Estados Unidos durante 2026 (REUTERS/Megan Varner)
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron tres muertes por sarampión en Estados Unidos durante 2026 (REUTERS/Megan Varner)
Guardar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sumaron una tercera muerte vinculada al sarampión en Estados Unidos durante 2026, según la actualización publicada en el sitio oficial de la agencia federal.

El dato se conoce en medio del mayor brote de la enfermedad en el país en más de tres décadas, con 4.410 casos confirmados hasta el 15 de octubre y una creciente disputa entre las autoridades federales y estatales sobre cómo se contabilizan las muertes.

PUBLICIDAD

El nuevo deceso fue verificado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), que confirmó que el sarampión fue la causa subyacente del fallecimiento, según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a la agencia Reuters.

La misma metodología se aplicó a las dos muertes previas incorporadas al recuento federal en septiembre. Los CDC no precisaron en qué estados ocurrieron los tres fallecimientos.

El brote de sarampión acumuló 4.410 casos confirmados en 47 jurisdicciones del país (Confidencial HN)
El brote de sarampión acumuló 4.410 casos confirmados en 47 jurisdicciones del país (Confidencial HN)

El recuento federal queda por debajo de las cifras de Pensilvania

La cifra oficial de tres muertes a nivel nacional contrasta con los registros del estado más golpeado por el brote.

Pensilvania informó de manera independiente al menos cinco muertes asociadas al sarampión en lo que va del año, y sus autoridades sanitarias analizan un sexto caso correspondiente a una mujer de 39 años, no vacunada, que murió el 11 de octubre en el condado de Franklin por un probable evento cardíaco agudo vinculado a complicaciones de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Entre las víctimas confirmadas por el estado figuran dos lactantes del condado de Lancaster que aún no tenían edad para recibir la vacuna, una mujer de 40 años con asma y enfermedad pulmonar grave en el condado de Jefferson, un joven de 18 años del condado de Mifflin que falleció por inflamación cerebral, y una mujer de 20 años con leucemia, según consignó The Philadelphia Inquirer.

Pensilvania registró al menos cinco muertes asociadas al sarampión y evalúa un sexto caso sospechoso (TNH)
Pensilvania registró al menos cinco muertes asociadas al sarampión y evalúa un sexto caso sospechoso (TNH)

La divergencia entre los datos estatales y federales se convirtió en eje de un enfrentamiento público entre el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, y el secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr.

Shapiro acusó a Kennedy de sembrar confusión y de haber calificado inicialmente las muertes en el estado como “fabricadas”.

Por su parte, Kennedy sostuvo que el gobernador, de quien se espera que compita por la presidencia, aprovecha la situación con fines políticos.

El secretario Robert F. Kennedy Jr. y el gobernador Josh Shapiro discreparon públicamente sobre el recuento de los decesos (REUTERS/Annabelle Gordon)
El secretario Robert F. Kennedy Jr. y el gobernador Josh Shapiro discreparon públicamente sobre el recuento de los decesos (REUTERS/Annabelle Gordon)

Los CDC cambiaron la metodología para contar muertes por sarampión

Bajo la gestión de Kennedy al frente del HHS, la agencia sanitaria modificó su criterio para contabilizar los fallecimientos. En lugar de incorporar directamente los datos que informan los departamentos de salud estatales —como hacía históricamente—, los CDC pasaron a depender de la verificación del NCHS, que debe confirmar que el sarampión figura como causa subyacente antes de que un deceso ingrese al conteo federal.

La decisión de excluir las muertes de Pensilvania del recuento semanal fue atribuida a la directora de los CDC, Erica Schwartz, y calificada como “muy inusual” por exfuncionarios de la agencia, según informó The Washington Post.

“Para el público, esa brecha parece incompetencia o encubrimiento”, advirtió Amesh Adalja, investigador sénior del Centro de Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins, en declaraciones recogidas por Reuters.

Los CDC indicaron que su recuento podría modificarse a medida que se completen las revisiones pendientes y que trabajan con el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales (CSTE) en una definición estandarizada para clasificar muertes por sarampión entre jurisdicciones.

Los CDC modificaron el criterio oficial y ahora exigen la confirmación de la causa subyacente por parte del NCHS (REUTERS/Sebastian Rocandio)
Los CDC modificaron el criterio oficial y ahora exigen la confirmación de la causa subyacente por parte del NCHS (REUTERS/Sebastian Rocandio)

Pensilvania pidió ayuda federal ante más de 1.200 contagios

El estado acumula 1.286 casos confirmados hasta el 19 de octubre, distribuidos en más de 40 condados. El condado de Lancaster concentra la mayor cantidad de infecciones, seguido por Mifflin y Chester. La tasa de hospitalización en Pensilvania ronda el 19%, por encima del promedio nacional de 10%.

La semana pasada, los CDC anunciaron el despliegue de apoyo adicional al estado después de que Pensilvania solicitó asistencia federal a través del programa de respuesta de emergencia Epi-Aid. Dos tercios de los contagios en el estado corresponden a adultos, una proporción superior a la media nacional, donde esa franja representa el 40% del total.

El doctor Paul Offit, pediatra y director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia, estimó que la cifra real de infectados podría ser considerablemente mayor. “Probablemente estemos más cerca de los 6.000 casos”, afirmó en declaraciones a NBC News. Y agregó: “Están subestimando masivamente el número de casos. Es mucho peor”.

La tasa de hospitalización por contagios en Pensilvania alcanzó el 19 por ciento, cifra superior al promedio nacional (REUTERS/Shannon Stapleton)
La tasa de hospitalización por contagios en Pensilvania alcanzó el 19 por ciento, cifra superior al promedio nacional (REUTERS/Shannon Stapleton)

El brote más grande en décadas alcanza a 47 jurisdicciones

A nivel nacional, los CDC contabilizan 4.410 infecciones confirmadas en lo que va de 2026, un incremento de 93% respecto a los 2.289 casos registrados durante todo 2025. El 96% de los contagios de este año —4.228 de 4.410— está asociado a brotes activos, con 42 nuevos brotes identificados en 2026.

Las infecciones se distribuyen en 47 jurisdicciones, que incluyen 46 estados y el Distrito de Columbia. Un total de 451 pacientes requirieron hospitalización, lo que representa el 10% de los casos. Los CDC también contabilizaron 18 contagios entre visitantes internacionales.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es eficaz en un 97% tras dos dosis y confiere protección de por vida. La primera dosis se administra alrededor del primer año de vida y la segunda cerca de los 5 años.

Brazo con sarpullido rojizo recibe inyección de jeringa sostenida por mano con guante médico azul
Menos del uno por ciento de los infectados en Pensilvania contaba con el esquema completo de la vacuna MMR (Magnific)

En contextos de brote, bebés a partir de los 6 meses pueden recibir una dosis anticipada de MMR. Según el Departamento de Salud de Pensilvania, menos del 1% de los casos registrados en el estado corresponde a personas completamente vacunadas.

Temas Relacionados

CDCPensilvaniaSarampiónVacunasRobert F. Kennedy Jr.Estados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el caso Christa Pike, solo uno de cada tres estadounidenses apoya un segundo intento de ejecución

Un sondeo de Reuters/Ipsos midió la opinión pública sobre la pena de muerte tras la inyección letal fallida en Tennessee, mientras el futuro de la condenada queda atado a tribunales y a una transición política inminente

Tras el caso Christa Pike, solo uno de cada tres estadounidenses apoya un segundo intento de ejecución

Acusan de presunto fraude electoral en California a 28 residentes permanentes, en su mayoría de México y Guatemala

El Departamento de Justicia acusó a decenas de inmigrantes con “green card” de registrarse y votar de forma ilegal, en medio de una disputa con las autoridades estatales por el control del padrón a días de los comicios

Acusan de presunto fraude electoral en California a 28 residentes permanentes, en su mayoría de México y Guatemala

Kyle Kennedy, nieta del ex senador Robert F. Kennedy, murió a los 42 años

La activista por los derechos de las personas con discapacidad falleció el 21 de septiembre en su hogar de Westwood, Massachusetts, seis años después de sufrir una grave lesión en la médula espinal

Kyle Kennedy, nieta del ex senador Robert F. Kennedy, murió a los 42 años

Florida ejecutará a un hombre de 77 años condenado por matar a un agente en 1986

William Reaves se enfrentará a una inyección letal este martes, en medio de recursos pendientes y cuestionamientos de la defensa por su estado de salud mental y su servicio en Vietnam

Florida ejecutará a un hombre de 77 años condenado por matar a un agente en 1986

Trump firmó una orden ejecutiva para crear una división de salud de la mujer en el NIH con impulso de Melania

El mandatario estableció también un grupo de trabajo en la Casa Blanca copresidido por la jefa de gabinete y el secretario de Salud, aunque el financiamiento de la nueva estructura aún no está definido

Trump firmó una orden ejecutiva para crear una división de salud de la mujer en el NIH con impulso de Melania

TECNO

Spotify eliminó más de 50 millones de canciones spam o ‘basura’ hecha con IA

Spotify eliminó más de 50 millones de canciones spam o ‘basura’ hecha con IA

Ver online Millonarios vs. Once Caldas con Fútbol Libre, Roja Directa o Xuper TV: el truco gratuito que podría entregar datos personales y financieros

Del horno al iPhone Duo: así se fabrica el titanio del primer teléfono plegable de Apple

Cuáles son las cinco prácticas que hacen que la computadora dure menos de uno o dos años

Por qué la IA podría poner fin al futuro de las consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo

ENTRETENIMIENTO

Así luce ahora Ivana Baquero, la niña de “El laberinto del fauno”, en el 20° aniversario de la película

Así luce ahora Ivana Baquero, la niña de “El laberinto del fauno”, en el 20° aniversario de la película

Ganó el Razzie por interpretar a Lex Luthor, dejó de conseguir papeles en grandes estudios y terminó nominado al Oscar como guionista

Christina Applegate rompe en llanto al revelar que nunca tuvo esclerosis múltiple: “Estoy en shock”

¿JAY-Z encabezará el Super Bowl LXI? Esto es lo que se sabe hasta el momento

U2 encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Acción de Gracias: cuándo y dónde verlo

MUNDO

Descubrieron una nueva especie de araña en Idaho y la llamaron como la mascota de una universidad

Descubrieron una nueva especie de araña en Idaho y la llamaron como la mascota de una universidad

Netanyahu dijo que habló con Trump sobre la necesidad de terminar con el régimen de Irán: “Debe ser desmantelado”

La inteligencia artificial descifra 100.000 páginas manuscritas y revela dos siglos de comercio marítimo británico

Imágenes de la Pantera Rosa protestando en París no son reales, fueron hechas con IA

Lecornu denunció un plan insurreccional de grupos de extrema izquierda tras los disturbios y saqueos en Francia