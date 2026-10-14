Estados Unidos

Seguro Social: quiénes reciben el pago el 14, 21 y 28 de octubre

La Administración del Seguro Social (SSA) organiza las acreditaciones mensuales mediante un cronograma que toma como referencia el día de nacimiento de cada titular

La Administración del Seguro Social distribuye los pagos de octubre los días miércoles según el día de nacimiento del titular (REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo).
La Administración del Seguro Social distribuye los pagos de octubre los días miércoles según el día de nacimiento del titular (REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo).
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Este mes, los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán sus pagos los miércoles 14, 21 y 28. La fecha asignada dependerá del día de nacimiento del titular, de acuerdo con el calendario anual de la Administración del Seguro Social (SSA).

El sistema escalonado se aplica a quienes reciben jubilación, beneficios por incapacidad o prestaciones para sobrevivientes y comenzaron a cobrarlos a partir de mayo de 1997.

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Dos grupos siguen un cronograma diferente: los beneficiarios que recibían pagos del Seguro Social antes de ese mes y quienes cobran simultáneamente el Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Cronograma de pagos en octubre

La primera ronda de depósitos se realizará este miércoles 14 de octubre para las personas nacidas entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

El miércoles 21 de octubre será la fecha de pago para los titulares nacidos entre los días 11 y 20.

Una semana después, el miércoles 28 de octubre, cobrarán quienes cumplan años entre los días 21 y 31.

Las personas que ya recibían beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, así como quienes perciben simultáneamente beneficios del Seguro Social y SSI, tienen como fecha habitual de pago el día 3 de cada mes.

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Como el 3 de octubre cayó sábado, la SSA adelantó el depósito del Seguro Social al viernes 2. Por su parte, el SSI se depositó el jueves 1.

Los beneficiarios anteriores a mayo de 1997 y los perceptores del Ingreso Suplementario de Seguridad cobran los primeros días del mes (REUTERS/Fred Prouser/File Photo).
Los beneficiarios anteriores a mayo de 1997 y los perceptores del Ingreso Suplementario de Seguridad cobran los primeros días del mes (REUTERS/Fred Prouser/File Photo).

Dónde se reciben los pagos del Seguro Social

La Administración del Seguro Social establece que los beneficios federales se entregan mediante métodos electrónicos.

Las personas beneficiarias pueden elegir entre recibir los pagos vía depósito directo en una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito Direct Express de Mastercard.

Para utilizar el depósito directo, es necesario contar con una cuenta bancaria activa donde se acreditarán los fondos.

El trámite puede realizarse en la plataforma My Social Security, con la asistencia de un banco o cooperativa de crédito, o por teléfono al 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778).

La solicitud de la tarjeta Direct Express se gestiona a través del 1-877-212-9991.

Los fondos federales se entregan exclusivamente de manera electrónica mediante depósito directo bancario o la tarjeta Direct Express (AP foto/Jenny Kane).
Los fondos federales se entregan exclusivamente de manera electrónica mediante depósito directo bancario o la tarjeta Direct Express (AP foto/Jenny Kane).

Qué hacer si el pago del Seguro Social no llega en la fecha prevista

Si el depósito no aparece en la fecha prevista, la SSA recomienda consultar primero con el banco o con el emisor de la tarjeta Direct Express.

La entidad señala que los beneficiarios deben esperar tres días adicionales antes de comunicarse para informar un pago atrasado, extraviado o robado.

Una vez transcurrido ese plazo, el beneficiario puede reportar el problema ante la oficina local de la SSA o a través del 1-800-772-1213.

Primer plano del logo de la Administración del Seguro Social en una puerta de cristal, con los horarios de oficina visibles y el interior del edificio
La SSA solicita a los beneficiarios esperar tres días adicionales tras la fecha prevista antes de reportar un pago demorado o extraviado (REUTERS).

Qué ocurre cuando la SSA identifica un sobrepago

Un sobrepago del Seguro Social se produce cuando un beneficiario recibe una suma superior a la que le corresponde. Esto puede ocurrir debido a información incorrecta o desactualizada sobre sus ingresos, estado civil, capacidad laboral o domicilio.

Cuando la agencia detecta esta diferencia, envía una notificación en la que informa el monto reclamado y explica el motivo del ajuste. El beneficiario puede devolver el dinero, solicitar una exención si considera que no fue responsable del error o presentar una apelación.

Si la deuda no se cancela dentro de los 30 días posteriores a la notificación, la SSA puede retener una parte del beneficio mensual hasta recuperar el saldo.

Si la persona ya no recibe prestaciones, el organismo puede recurrir a otros mecanismos autorizados, como la compensación con reembolsos de impuestos, determinados pagos estatales o descuentos salariales.

La agencia recomienda informar sin demora cualquier cambio en la situación personal del beneficiario para evitar nuevos reclamos.

Los sobrepagos en el Seguro Social se originan por inconsistencias o falta de actualización en los datos personales de los titulares (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).
Los sobrepagos en el Seguro Social se originan por inconsistencias o falta de actualización en los datos personales de los titulares (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).

Los beneficios del Seguro Social subirán 3,6% desde enero de 2027

La SSA anunció un ajuste por costo de vida del 3,6% para 2027. La medida alcanzará a cerca de 72 millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social y supondrá, en promedio, un aumento mensual de USD 75 para los jubilados.

El incremento regirá desde enero para las prestaciones de jubilación, sobrevivientes e incapacidad del programa de Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (OASDI).

En el caso de unos 7,3 millones de beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), el primer pago con el ajuste comenzará el 31 de diciembre de 2026.

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