Estados Unidos

Identifican al joven de 16 años que abrió fuego en una escuela primaria de Oregón y dejó cuatro muertos

John J. Griffin II irrumpió en la primaria Silver Rail de Bend disparando contra las puertas cerradas y fue abatido por un civil que lo persiguió hasta el interior del edificio

Un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail de Bend provocó la muerte de cuatro personas y dejó a dos heridos (REUTERS/David Ryder)
Un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail de Bend provocó la muerte de cuatro personas y dejó a dos heridos (REUTERS/David Ryder)
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El adolescente que el jueves 15 de octubre abrió fuego en una escuela primaria de Oregón y mató a tres niños y a una maestra fue identificado como John J. Griffin II, un joven de 16 años originario de Bend, según confirmaron dos personas al tanto de la investigación que hablaron bajo condición de anonimato.

Una de esas fuentes indicó que el agresor utilizó una escopeta adquirida por su madre, de acuerdo con información publicada por The Washington Post, diario estadounidense, y CBS News.

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La identidad del atacante se conoció mientras las autoridades avanzan en una investigación que incluye la revisión de su computadora, teléfono, redes sociales e historial de búsquedas.

Fuentes policiales señalaron a CBS News que una línea de indagación busca determinar si el adolescente tenía alguna obsesión con la violencia y con tiroteos masivos previos, aunque subrayaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar. La policía de Bend no ha establecido si Griffin tenía algún vínculo con la escuela primaria Silver Rail.

El atacante forzó la entrada con disparos contra las puertas cerradas

Entre las víctimas mortales del ataque figura un niño de cinco años, la persona de menor edad fallecida en este tipo de hechos desde 2006 (REUTERS/David Ryder)
Entre las víctimas mortales del ataque figura un niño de cinco años, la persona de menor edad fallecida en este tipo de hechos desde 2006 (REUTERS/David Ryder)

El ataque ocurrió el jueves poco antes de la 1 de la tarde. A las 12:59 p. m., hora local, el servicio de emergencias del condado de Deschutes recibió la primera llamada al 911: una persona dentro de un vehículo informó que alguien con un arma larga le había disparado en varias ocasiones, según detalló el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, en una conferencia de prensa esa misma noche.

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En los minutos siguientes, decenas de llamadas al 911 alertaron que un hombre armado había ingresado al recinto escolar. Krantz explicó que el atacante “forzó la entrada a la escuela” al abrir fuego contra las puertas cerradas con llave. A la 1 de la tarde los operadores de emergencias notificaron a las fuerzas del orden; un minuto después se ordenó el cierre del edificio. Los primeros agentes llegaron a la 1:02 p. m. y hallaron al agresor ya sin vida.

Las víctimas tenían 5, 8 y 11 años; una maestra también falleció

Tres de las cuatro personas que perdieron la vida eran menores: un niño de 5 años, otro de 8 y uno de 11. La cuarta víctima mortal fue una maestra cuya identidad no ha sido revelada. Un niño de 7 años y una docente de 54 años resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a hospitales de la zona, donde permanecen en estado crítico.

El menor de 5 años fue identificado como Rhoam Summer, según publicaciones en redes sociales de su padre y campañas de recaudación de fondos creadas por allegados de la familia, de acuerdo con CBS News.

El agresor fue identificado como John J. Griffin II, un adolescente de 16 años que empleó una escopeta adquirida por su madre (REUTERS/David Ryder)
El agresor fue identificado como John J. Griffin II, un adolescente de 16 años que empleó una escopeta adquirida por su madre (REUTERS/David Ryder)

El tiroteo constituye la décima masacre registrada en una escuela primaria o secundaria de Estados Unidos desde 2006, y la víctima de 5 años es la persona de menor edad fallecida en este tipo de ataques.

El padre que abatió al tirador tenía dos hijas en la escuela

Un civil que vio a Griffin ingresar al edificio lo persiguió y le disparó hasta darle muerte, según precisó Krantz. La identidad de esa persona se mantuvo bajo reserva durante las primeras horas, hasta que el viernes su familia emitió un comunicado en el que lo identificó como Kaylub Giamanco, un residente de Bend con dos hijas que asisten a Silver Rail.

“No busca reconocimiento, sino expresar su gratitud a los socorristas, al personal escolar y a la comunidad por la ola de amor y apoyo”, señaló la familia en el comunicado, de acuerdo con CBS News.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, elogió el jueves a quien “intervino heroicamente para evitar más pérdidas de vidas”. “Tus acciones conllevan una gran carga emocional, y solo quiero que sepas que mis pensamientos también están contigo”, añadió la mandataria demócrata, según recogió el Post.

La legislación del estado de Oregón exige la verificación de antecedentes para compras de armas y cuenta con una ley de alerta roja (REUTERS/David Ryder)
La legislación del estado de Oregón exige la verificación de antecedentes para compras de armas y cuenta con una ley de alerta roja (REUTERS/David Ryder)

Kathy Sheil Smith, maestra de Silver Rail que vio al atacante ingresar desde la ventana de su aula y alertó a la oficina escolar, también reconoció la actuación de Giamanco. “Esa persona vio algo, hizo algo y eso requirió valentía. Simplemente estoy agradecida de que haya podido detener al sospechoso”, declaró a la cadena Fox 12 KPTV, según informó el Post.

Oregón exige verificación de antecedentes y tiene ley de alerta roja

El tiroteo reabre el debate sobre el acceso a armas de fuego en el estado. Según Everytown for Gun Safety, una organización que promueve la regulación de armas, la legislación de Oregón exige verificaciones de antecedentes y permisos para la compra de armas, y ubica al estado en el puesto 12 a nivel nacional en materia de control de armamento.

El estado cuenta además con una ley de “alerta roja” que permite a agentes del orden y familiares solicitar una orden judicial para impedir que una persona en situación de crisis acceda a armas de fuego.

Las autoridades analizan los dispositivos electrónicos y redes sociales del joven para determinar si existía una obsesión con tiroteos previos (REUTERS/David Ryder)
Las autoridades analizan los dispositivos electrónicos y redes sociales del joven para determinar si existía una obsesión con tiroteos previos (REUTERS/David Ryder)

La normativa del distrito escolar Bend-La Pine prohíbe a los estudiantes portar armas —incluidas réplicas— en las instalaciones escolares, en conformidad con la ley estatal, y recomienda a las familias guardar las armas de forma segura en el hogar.

Mientras se desarrollaba la respuesta de emergencia el jueves, cientos de padres y familias esperaban afuera de Silver Rail para recibir información, y algunos estudiantes que permanecían dentro del edificio se comunicaban con sus familias a través de sus relojes inteligentes, según informó el medio local The Bulletin.

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