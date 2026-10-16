Tecno

El Tesla Roadster no es el único que vuela: estos son los otros modelos que buscan conquistar el cielo

Mientras el deportivo de Elon Musk apuesta por propulsores para realizar maniobras breves, otras empresas desarrollan aeronaves eléctricas y vehículos híbridos

Tesla presenta su Roadster, su auto eléctrico que puede "volar". REUTERS
Tesla presenta su Roadster, su auto eléctrico que puede "volar". REUTERS
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El desarrollo de vehículos capaces de desplazarse por carretera y volar avanza con proyectos que buscan cambiar el transporte personal y la movilidad urbana. Aunque el nuevo Tesla Roadster de Elon Musk llamó la atención por la posibilidad de realizar saltos breves mediante propulsores, otras empresas trabajan en modelos que van desde automóviles con alas retráctiles hasta aeronaves eléctricas diseñadas para transportar pasajeros.

La industria reúne propuestas con distintos niveles de desarrollo. Algunas ya realizaron pruebas de vuelo o consiguieron certificaciones específicas, mientras que otras todavía están en fase de prototipo o buscan completar los requisitos necesarios para operar comercialmente. Sin embargo, ninguna de estas tecnologías ha eliminado todavía los principales desafíos relacionados con la seguridad, la regulación y la gestión del espacio aéreo.

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Un texto con la palabra Roadster sobre un auto blanco flotante y un camión Semi con automóviles azul y rojo en un escenario oscuro
Un Tesla Roadster elevado despide humo sobre un camión Semi y varios automóviles de la marca Tesla en un escenario iluminado. (Tesla)

Alef Model A: un vehículo eléctrico que busca despegar en vertical

La empresa estadounidense Alef Aeronautics desarrolla el Model A, un vehículo eléctrico concebido para circular por carretera y elevarse mediante un sistema de propulsión integrado. Su diseño contempla el despegue y aterrizaje vertical, una característica que permitiría prescindir de una pista convencional.

El proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y fabricación. Su propuesta apunta a combinar las funciones de un automóvil con las de una aeronave, aunque su llegada al mercado depende de superar las pruebas técnicas y los procesos de certificación correspondientes.

Alef Model A es uno de los prototipos de auto volador. (Car and Driver)
Alef Model A es uno de los prototipos de auto volador. (Car and Driver)

Klein Vision AirCar: un automóvil que despliega sus alas

La compañía eslovaca Klein Vision trabaja en el AirCar, un vehículo híbrido que puede desplazarse por carretera y convertirse en una aeronave ligera. Para volar, despliega alas y una estructura de cola que permanecen recogidas durante la conducción terrestre.

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La transformación entre ambas configuraciones puede realizarse en aproximadamente dos minutos, según la empresa. El modelo completó pruebas de vuelo y obtuvo una certificación en Eslovaquia, un avance que lo diferencia de proyectos que todavía no han superado esa etapa.

Su diseño, no obstante, requiere condiciones de operación propias de una aeronave. Por ello, aunque puede circular por carretera, no ofrece la misma flexibilidad que un automóvil convencional cuando se trata de despegar o aterrizar.

Klein Vision AirCar es un modelo de auto volador de Eslovaquia. (Klein Vision)
Klein Vision AirCar es un modelo de auto volador de Eslovaquia. (Klein Vision)

Samson Switchblade: un vehículo con alas retráctiles

En Estados Unidos, Samson Sky desarrolla el Switchblade, un modelo de tres ruedas con alas y cola que se despliegan para el vuelo. La compañía busca que el vehículo pueda utilizarse tanto en carretera como en el aire, sin necesidad de trasladarlo en un remolque hasta un aeropuerto.

El proyecto ha avanzado mediante pruebas de vuelo y continúa trabajando para cumplir los requisitos de homologación que permitan su comercialización. Como ocurre con otros modelos híbridos, su uso dependerá de las normas que regulan tanto la circulación terrestre como las operaciones aéreas.

Samson Switchblade es un auto de tres ruedas que desplega alas para volar. (Samson Sky)
Samson Switchblade es un auto de tres ruedas que desplega alas para volar. (Samson Sky)

XPeng, Joby y SkyDrive: otras apuestas por la movilidad aérea

La empresa XPeng AeroHT trabaja en el Land Aircraft Carrier, un sistema que combina un vehículo terrestre de seis ruedas con una aeronave eléctrica desmontable para dos personas. La propuesta busca facilitar el transporte del módulo aéreo y permitir que los usuarios lo desplieguen cuando necesiten realizar un vuelo.

En paralelo, Joby Aviation, de Estados Unidos, y SkyDrive, de Japón, desarrollan aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical para servicios de transporte aéreo, incluidos los llamados taxis voladores. Ambos proyectos avanzan en procesos de certificación y preparación operativa, un paso necesario antes de ampliar sus servicios comerciales.

Joby Aviation desarrolla aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical. REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo
Joby Aviation desarrolla aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical. REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo

Los desafíos para que los vehículos voladores lleguen al público

La tecnología no es el único obstáculo para estas iniciativas. Los fabricantes deben demostrar que sus vehículos pueden operar de forma segura, cumplir las normas aeronáuticas y garantizar un mantenimiento adecuado. También necesitan definir dónde podrán despegar y aterrizar, cómo compartirán el espacio aéreo con otras aeronaves y qué formación requerirán sus operadores.

Por eso, el avance de estos proyectos no significa que los automóviles voladores estén listos para sustituir a los vehículos convencionales. Las propuestas actuales responden a objetivos diferentes: algunas buscan combinar la conducción con el vuelo, mientras que otras se concentran en aeronaves personales o en servicios de transporte aéreo urbano.

El desarrollo de estas tecnologías muestra que la movilidad aérea está dejando de ser una idea exclusiva de la ciencia ficción. Su adopción cotidiana, sin embargo, dependerá de que las empresas conviertan sus prototipos y pruebas en soluciones seguras, certificadas y viables para un público más amplio.

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