Estados Unidos

Condenan a 10 años de prisión a exreina de belleza por la muerte de su hijo recién nacido en Kentucky

El tribunal fijó la pena para Laken Snelling tras la declaración de culpabilidad por homicidio involuntario, abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento

Mujer joven con cabello rubio largo y camisa roja está de pie detrás de un podio de madera, mirando hacia abajo. Fondo liso de color claro
El tribunal rechazó la libertad supervisada y estableció que la joven podrá solicitar libertad condicional tras cumplir el 85 % de la pena (Captura de video/Archivo).
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La exreina de belleza y exanimadora de la Universidad de Kentucky, Laken Snelling, fue condenada a 10 años de prisión por la muerte de su hijo recién nacido, cuyo cuerpo fue hallado en agosto de 2025 dentro de una bolsa de basura en el armario de su habitación, en Lexington.

Snelling, de 22 años, recibió la sentencia este viernes 16 de octubre, luego de declararse culpable, en agosto de 2026, de homicidio involuntario en primer grado, abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un bebé.

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Aunque la fiscalía había recomendado una pena de 13 años como parte del acuerdo de culpabilidad, el tribunal impuso una condena tres años menor.

Asimismo, rechazó concederle la posibilidad de cumplir la pena fuera de prisión bajo supervisión judicial. Sin embargo, Snelling podrá solicitar la libertad condicional una vez que haya cumplido el 85 % de su condena, informó FOX 56.

Durante la audiencia de culpabilidad, la mujer reconoció su responsabilidad por la muerte del niño en declaraciones recogidas por People: “Estaba bajo mucho estrés emocional y mi bebé llegó inesperadamente. Y en lugar de ayudarlo... después limpié y no le dije a nadie”. Luego admitió haber “acabado con su vida” y que “lo privé de oxígeno”.

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La estudiante admitió haber dado a luz y tener la intención de ocultar las pruebas. (Fayette County Detention Center)
La acusada se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado, abuso de cadáver y ocultamiento del nacimiento (Fayette County Detention Center).

El cuerpo fue encontrado en una bolsa dentro de un armario en agosto de 2025

La Policía de Lexington acudió a la vivienda situada fuera del campus el 27 de agosto de 2025, luego de que las compañeras de casa de Snelling encontraran sangre en su habitación y escucharan ruidos inusuales.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron al recién nacido sin vida, envuelto en una toalla y colocado dentro de una bolsa de basura en un armario. La autopsia determinó que el bebé murió por asfixia, según documentos policiales citados por People.

Snelling no se encontraba en el lugar y había salido hacia clases pocas horas después del parto. Cuando la localizaron, las autoridades la llevaron al hospital universitario para que recibiera atención médica.

Allí, renunció a sus derechos Miranda y dijo a los investigadores que había dado a luz cerca de las 4:00 de la madrugada y que el bebé cayó al suelo de su dormitorio.

En su declaración jurada, la joven relató que permaneció despierta unos 30 minutos antes de quedarse dormida sobre el recién nacido. Al despertar, sostuvo que el niño estaba “azul y morado”.

Después, lo envolvió con una toalla, se acostó a su lado y volvió a dormir. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, se despertó, limpió la sangre y los restos del parto, introdujo el cuerpo en una bolsa de basura junto con la placenta y salió para asistir a clases.

Posteriormente, Snelling fue trasladada al centro de detención del condado de Fayette y recuperó la libertad bajo una fianza de USD 100.000 el 2 de septiembre de 2025.

El expediente judicial incluyó órdenes de registro para acceder a la cuenta de iCloud y a los perfiles de Facebook, Snapchat e Instagram de Snelling. El análisis de su teléfono detectó “varias búsquedas” relacionadas con el embarazo y “diferentes hashtags para diferentes semanas de embarazo en Facebook”, consignó USA Today.

Pocos días después de su arresto, se retiró de la Universidad de Kentucky, donde integraba el equipo STUNT, que había terminado como subcampeón de la competencia de la NCAA en 2025. Antes del caso, también participaba en certámenes de belleza, precisó People.

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