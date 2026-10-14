Huntington Beach cerró 3,2 kilómetros de costa tras un reporte creíble de un tiburón blanco “agresivo”

La restricción afectó a un tramo de costa ubicado entre Seapoint Street y el muelle de la ciudad (REUTERS/Caroline Brehman)

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Un tiburón blanco de entre 3 y 3,7 metros llevó a las autoridades a ordenar el cierre preventivo de 3,2 kilómetros de costa de Huntington Beach, en el sur de California, después de un aviso creíble que describió al animal nadando en círculos cerca de la orilla.

La restricción del acceso al mar comenzó el martes 13 de octubre y estaba prevista hasta las 15:00 del miércoles 14.

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El cierre abarca el tramo entre Seapoint Street y el muelle de la ciudad, aproximadamente una milla al norte y otra al sur de la torre de salvavidas 16.

Los visitantes podían permanecer en la arena, aunque los salvavidas y los carteles instalados en el lugar les indicaron que no entraran al agua.

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach dispuso la medida preventiva. La restricción se aplica al agua y no supone el desalojo de la playa, según informó Los Angeles Times.

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach cerró el acceso al agua tras el avistamiento de un tiburón blanco (REUTERS/Jeremy Piper/File Photo)

Un surfista alertó sobre el tiburón a 91 metros de la orilla

El aviso se produjo cerca de las 15:00 del martes. Un surfista que practicaba foilboard —una modalidad que usa una tabla provista de un alerón submarino para elevarse sobre la superficie— afirmó haber visto al escualo cerca de la torre 16.

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El deportista indicó que el animal giraba a unos 91 metros de la costa. El Departamento de Bomberos precisó que los protocolos de seguridad marina de la ciudad clasifican ese desplazamiento circular como una conducta agresiva, definición que activó la respuesta preventiva de los equipos de vigilancia.

El reporte no incluyó un contacto con personas y el surfista que dio el aviso no sufrió golpes, mordeduras ni otras lesiones.

Derek Peters, jefe de batallón de seguridad marina de la dependencia, dijo al diario que el hombre fue considerado una “fuente creíble”.

Sin embargo, aclaró que el personal no logró localizar al tiburón durante el operativo ni verificar el avistamiento de forma independiente.

Un surfista reportó la presencia del escualo a unos 91 metros de la orilla (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Drones, motos acuáticas y patrullas buscaron al animal

Tras recibir el aviso, los equipos recorrieron el área mediante drones, motos acuáticas y una embarcación de rescate.

También realizaron patrullajes a lo largo de la playa para vigilar el sector donde fue visto el animal y advertir a quienes se acercaban al mar.

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Antes de levantar la restricción, el personal debía efectuar una nueva inspección del tramo entre Seapoint Street y el muelle de Huntington Beach. La hora prevista para la reapertura era las 15:00 del miércoles.

Las autoridades pidieron al público respetar los carteles y las indicaciones de los salvavidas mientras continuara vigente el cierre.

El episodio constituye la segunda clausura del agua relacionada con tiburones en la ciudad durante el año.

En primavera, otro ejemplar fue visto cerca del muelle y el acceso al mar quedó prohibido durante 24 horas, recordó Peters en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

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El patrón climático de El Niño eleva la temperatura marina y altera las rutas de desplazamiento de los tiburones (REUTERS/Caroline Brehman)

Las aguas cálidas explican la presencia de tiburones juveniles

Peters señaló que Huntington Beach suele registrar más avistamientos durante el otoño y la primavera, períodos en los que cambian los patrones migratorios.

El diario también indicó que el aumento de reportes en las playas del sur de California fue vinculado con El Niño, patrón climático que eleva la temperatura de las aguas en el Pacífico tropical central y oriental.

Chris Lowe, director del Laboratorio de Tiburones de la Universidad Estatal de California en Long Beach, planteó que el ejemplar informado frente a la ciudad podía ser un adulto en busca de elefantes marinos. Su equipo tenía previsto acudir al área el miércoles con drones y otros recursos de rastreo para intentar confirmar el aviso.

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Lowe diferenció ese posible ejemplar de los tiburones blancos juveniles, que prefieren aguas de entre 19 y 22 ℃ (67 y 72 ℉).

En esta época, los juveniles suelen permanecer cerca de Baja California, en México, pero el calentamiento del agua puede favorecer su desplazamiento hacia el norte. “Los tiburones están cerca de las personas todo el tiempo en el océano”, advirtió Lowe al periódico.