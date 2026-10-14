Estados Unidos

Huntington Beach cerró 3,2 kilómetros de costa tras un reporte creíble de un tiburón blanco “agresivo”

Las autoridades ordenaron prohibir el ingreso al agua entre Seapoint Street y el muelle municipal, luego de que una persona dedicada al surf observara al animal girando cerca de la orilla

La restricción afectó a un tramo de costa ubicado entre Seapoint Street y el muelle de la ciudad (REUTERS/Caroline Brehman)
La restricción afectó a un tramo de costa ubicado entre Seapoint Street y el muelle de la ciudad (REUTERS/Caroline Brehman)
Guardar

Un tiburón blanco de entre 3 y 3,7 metros llevó a las autoridades a ordenar el cierre preventivo de 3,2 kilómetros de costa de Huntington Beach, en el sur de California, después de un aviso creíble que describió al animal nadando en círculos cerca de la orilla.

La restricción del acceso al mar comenzó el martes 13 de octubre y estaba prevista hasta las 15:00 del miércoles 14.

PUBLICIDAD

El cierre abarca el tramo entre Seapoint Street y el muelle de la ciudad, aproximadamente una milla al norte y otra al sur de la torre de salvavidas 16.

Los visitantes podían permanecer en la arena, aunque los salvavidas y los carteles instalados en el lugar les indicaron que no entraran al agua.

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach dispuso la medida preventiva. La restricción se aplica al agua y no supone el desalojo de la playa, según informó Los Angeles Times.

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach cerró el acceso al agua tras el avistamiento de un tiburón blanco (REUTERS/Jeremy Piper/File Photo)
El Departamento de Bomberos de Huntington Beach cerró el acceso al agua tras el avistamiento de un tiburón blanco (REUTERS/Jeremy Piper/File Photo)

Un surfista alertó sobre el tiburón a 91 metros de la orilla

El aviso se produjo cerca de las 15:00 del martes. Un surfista que practicaba foilboard —una modalidad que usa una tabla provista de un alerón submarino para elevarse sobre la superficie— afirmó haber visto al escualo cerca de la torre 16.

PUBLICIDAD

El deportista indicó que el animal giraba a unos 91 metros de la costa. El Departamento de Bomberos precisó que los protocolos de seguridad marina de la ciudad clasifican ese desplazamiento circular como una conducta agresiva, definición que activó la respuesta preventiva de los equipos de vigilancia.

El reporte no incluyó un contacto con personas y el surfista que dio el aviso no sufrió golpes, mordeduras ni otras lesiones.

Derek Peters, jefe de batallón de seguridad marina de la dependencia, dijo al diario que el hombre fue considerado una “fuente creíble”.

Sin embargo, aclaró que el personal no logró localizar al tiburón durante el operativo ni verificar el avistamiento de forma independiente.

Un surfista reportó la presencia del escualo a unos 91 metros de la orilla (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
Un surfista reportó la presencia del escualo a unos 91 metros de la orilla (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Drones, motos acuáticas y patrullas buscaron al animal

Tras recibir el aviso, los equipos recorrieron el área mediante drones, motos acuáticas y una embarcación de rescate.

También realizaron patrullajes a lo largo de la playa para vigilar el sector donde fue visto el animal y advertir a quienes se acercaban al mar.

Antes de levantar la restricción, el personal debía efectuar una nueva inspección del tramo entre Seapoint Street y el muelle de Huntington Beach. La hora prevista para la reapertura era las 15:00 del miércoles.

Las autoridades pidieron al público respetar los carteles y las indicaciones de los salvavidas mientras continuara vigente el cierre.

El episodio constituye la segunda clausura del agua relacionada con tiburones en la ciudad durante el año.

En primavera, otro ejemplar fue visto cerca del muelle y el acceso al mar quedó prohibido durante 24 horas, recordó Peters en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

El patrón climático de El Niño eleva la temperatura marina y altera las rutas de desplazamiento de los tiburones (REUTERS/Caroline Brehman)
El patrón climático de El Niño eleva la temperatura marina y altera las rutas de desplazamiento de los tiburones (REUTERS/Caroline Brehman)

Las aguas cálidas explican la presencia de tiburones juveniles

Peters señaló que Huntington Beach suele registrar más avistamientos durante el otoño y la primavera, períodos en los que cambian los patrones migratorios.

El diario también indicó que el aumento de reportes en las playas del sur de California fue vinculado con El Niño, patrón climático que eleva la temperatura de las aguas en el Pacífico tropical central y oriental.

Chris Lowe, director del Laboratorio de Tiburones de la Universidad Estatal de California en Long Beach, planteó que el ejemplar informado frente a la ciudad podía ser un adulto en busca de elefantes marinos. Su equipo tenía previsto acudir al área el miércoles con drones y otros recursos de rastreo para intentar confirmar el aviso.

Lowe diferenció ese posible ejemplar de los tiburones blancos juveniles, que prefieren aguas de entre 19 y 22 ℃ (67 y 72 ℉).

En esta época, los juveniles suelen permanecer cerca de Baja California, en México, pero el calentamiento del agua puede favorecer su desplazamiento hacia el norte. “Los tiburones están cerca de las personas todo el tiempo en el océano”, advirtió Lowe al periódico.

Temas Relacionados

Californiatiburón blancoTiburonesEstados UnidosHuntington BeachEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres cadenas de supermercados de Estados Unidos sufren una interrupción digital por un incidente cibernético

Food Lion, Stop & Shop y Hannaford mantienen inactivos sus portales y aplicaciones, mientras los locales, farmacias y estaciones de servicio continúan atendiendo con normalidad

Tres cadenas de supermercados de Estados Unidos sufren una interrupción digital por un incidente cibernético

Nueva York es el estado más caro de Estados Unidos para tener vida social: cuánto cuesta salir

Un relevamiento que cruzó precios de restaurantes, bares, cines y transporte con el ingreso neto disponible en 48 estados ubicó a Nueva York como el lugar más oneroso del país

Nueva York es el estado más caro de Estados Unidos para tener vida social: cuánto cuesta salir

Huyó de los incendios de California y ahora las olas llegan hasta la puerta de su casa en Long Beach

Genevieve Beals se mudó hace 18 meses frente al océano para alejarse del riesgo de fuego, pero las pleamares y los temporales volvieron a convertir el refugio en una fuente de ansiedad

Huyó de los incendios de California y ahora las olas llegan hasta la puerta de su casa en Long Beach

Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

La lesión en la cabeza que llevó al músico al hospital tendría relación con un presunto altercado con otro recluso

Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

Un destino turístico enfrenta una advertencia de viaje de Estados Unidos por ataques y restricciones para extranjeros

La recomendación oficial incluye riesgos por misiles y drones, posibles detenciones por publicaciones en redes sociales y medidas que pueden impedir a ciudadanos estadounidenses abandonar el territorio durante periodos prolongados

Un destino turístico enfrenta una advertencia de viaje de Estados Unidos por ataques y restricciones para extranjeros

TECNO

Apple reveló que arreglar la pantalla plegable del iPhone Duo sale casi tan caro como comprar otro

Apple reveló que arreglar la pantalla plegable del iPhone Duo sale casi tan caro como comprar otro

Por qué no se debe usar XUPER TV, Magis TV o Cuevana para ver películas, series o fútbol

WhatsApp recupera el desenfoque gradual en los chats de iPhone

GTA V dejaría el catálogo de PlayStation Plus en noviembre de 2026

Así funciona la tecnología del amor que entre pantallas y mensajes construye o destruye relaciones

ENTRETENIMIENTO

Después de 10 años, Gibbs y Tony DiNozzo vuelven a reunirse en el universo de ‘NCIS’

Después de 10 años, Gibbs y Tony DiNozzo vuelven a reunirse en el universo de ‘NCIS’

John Travolta le dedicó un mensaje a su esposa Kelly Preston en el día en que habría cumplido 64 años

Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

La única queja de Paul McCartney sobre las próximas películas de los Beatles: "¡No hagas esto!"

Cómo un poema del siglo XVII inspiró una de las canciones de The Beatles

MUNDO

Por qué un gorrión puede posarse sin riesgo donde un halcón podría sufrir una descarga letal

Por qué un gorrión puede posarse sin riesgo donde un halcón podría sufrir una descarga letal

Zelensky acusó a Rusia de no tener “ningún interés en la paz” en su visita a Londres

Por qué la prohibición de alimentar palomas en las ciudades genera un riesgo que preocupa a los expertos

Zelensky restó importancia a la tensión con Trump tras el acuerdo con Putin sobre el combustible ruso

Emmanuel Macron exigió al Gobierno respuestas concretas a las demandas estudiantiles tras tres semanas de protestas en Francia