Nueva York es el estado más caro de Estados Unidos para tener vida social: cuánto cuesta salir

Nueva York fue catalogado como el estado más caro de Estados Unidos para tener vida social según un estudio de Manhattan Mental Health Counseling (REUTERS/Jeenah Moon)

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Un estudio de Manhattan Mental Health Counseling (MMHC), citado por el New York Post, ubicó a Nueva York como el estado más caro de Estados Unidos para tener vida social, tras analizar los precios de comidas, bebidas, entretenimiento y transporte en 48 estados frente al salario neto promedio de sus habitantes.

El relevamiento, publicado por Manhattan Mental Health Counseling (MMHC), un centro de terapia de telesalud situado en Nueva York, asignó al estado una puntuación de 67,03 sobre 100 —la más alta del índice—, una distinción que pocos neoyorquinos celebrarán.

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La metodología del informe comparó el costo de gastronomía, entretenimiento y transporte frente al salario neto mensual promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado no sorprende a quienes viven allí: desde hace años, según consignó el medio local, la ciudad acumula récords en precios de alquileres, transporte y gastronomía que se combinan para hacer de cada salida una decisión financiera.

Una entrada de cine cuesta USD 22,50, el precio más alto del país

Para construir el índice, los investigadores de MMHC relevaron precios promedio en restaurantes informales, cafeterías y bares, sumaron el costo de las entradas de cine y cruzaron esa información con los gastos de transporte, abono mensual de transporte público, tarifas de taxi y precio de la nafta, para luego comparar el total contra el salario neto mensual promedio de cada estado.

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La metodología apunta a reflejar no solo el costo absoluto de salir, sino cuánto peso real representa ese gasto sobre el bolsillo de un residente típico.

Nueva York concentra los valores más extremos del relevamiento. Una entrada de cine cuesta en promedio USD 22,50, la más cara de todo el país. Una comida en un restaurante informal tiene un precio medio de USD 26,50, una cerveza de barril USD 8,50 y un café con leche USD 6,50. El abono mensual de transporte público suma otros USD 140. Todo eso frente a un salario neto mensual promedio de USD 5.278.

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El costo de salir en Nueva York empieza a redefinir la vida social

La presión económica está cambiando los hábitos cotidianos de los neoyorquinos. Según consignó The New York Times, una joven de 27 años del barrio de Washington Heights rechazó en julio tres invitaciones a cumpleaños en restaurantes y bares: “Estoy sin plata. Llegué a mi límite”, dijo. Su solución, compartida por un número creciente de residentes, fue reemplazar las salidas por encuentros en casa.

Los costos de vida en Washington crecieron al doble de la velocidad que los de California durante la última década (REUTERS/Al Drago)

Detrás de ese cambio de hábito hay una brecha estructural: durante los últimos seis años, los salarios de dos millones de trabajadores de bajos ingresos en la ciudad prácticamente no crecieron, mientras que los de 1,1 millones de trabajadores de altos ingresos subieron un 18% en términos reales, según datos del Departamento de Trabajo del estado citados por el The New York Times.

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El fenómeno también reconfiguró las citas. El costo promedio de una salida romántica en Estados Unidos llegó a USD 189 en 2026, un alza del 12,5% respecto al año anterior, según el Índice de Progreso Financiero Real 2026 de BMO Financial Group, reseñado por Fortune.

En Nueva York, donde una cena puede superar los USD 130 y un cóctel cuesta USD 20, la presión es más aguda: casi la mitad de los solteros del país (47%) ya considera que las citas no valen la pena económicamente.

Dakota del Sur, el estado más accesible para salir

En el extremo opuesto del ranking, Dakota del Sur obtuvo la puntuación más baja: 31,63 sobre 100. Sus comidas promedian USD 14,85 y el café con leche cuesta USD 4,58. Sin impuesto estatal a la renta y con costos de vivienda reducidos, el gasto anual total de vida en ese estado ronda los USD 54.100, de acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

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Kentucky (47.°) y Misisipi (46.°) también figuran entre los más económicos: en el primero, una comida cuesta USD 16,73 y una cerveza USD 5,08; en el segundo, la entrada de cine baja a USD 11,72. Kansas (45.°) e Iowa (44.°) completan los cinco estados más baratos para socializar, con cenas económicas, taxis baratos y cervezas por debajo de los USD 5.