Tres cadenas de supermercados de Estados Unidos sufren una interrupción digital por un incidente cibernético

Un incidente de ciberseguridad en la red de Ahold Delhaize afectó los sitios web y aplicaciones de sus cadenas de supermercados en Estados Unidos (REUTERS/Eva Plevier/File Photo)

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Tres cadenas de supermercados de Estados Unidos —Food Lion, Stop & Shop y Hannaford— mantienen interrumpidos sus sitios web y aplicaciones por un incidente de ciberseguridad en la red de Ahold Delhaize.

La compañía desconectó parte de sus sistemas como medida preventiva, mientras sus tiendas físicas continúan abiertas y no hay pruebas, por ahora, de extracción de datos de clientes, empleados o socios.

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La afectación se hizo pública el 12 de octubre y continuaba el 14 de octubre. El incidente también alcanzó las plataformas digitales de Giant Food y The GIANT Company, las otras dos cadenas que el grupo opera en Estados Unidos.

El alcance operativo no es uniforme entre las marcas, de acuerdo con la actualización de Ahold Delhaize.

Un supermercado Food Lion mantiene sus puertas abiertas mientras la cadena enfrenta una interrupción temporal de su sitio web y aplicación (Food Lion Newsroom)

Food Lion, Stop & Shop y Hannaford mantienen sus canales digitales sin servicio

Los sitios y las aplicaciones de Food Lion, Stop & Shop y Hannaford permanecían fuera de servicio al menos por tercer día consecutivo.

La suspensión afectó la compra en línea, los pedidos de retiro y las entregas que se tramitan mediante las plataformas propias de las cadenas.

El problema no implicó el cierre de los locales. Las tiendas, farmacias y estaciones de servicio de las marcas siguen operando en su horario habitual, según los avisos publicados en sus portales y recogidos por Cybersecurity Dive.

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En particular, los sistemas de cobro y refrigeración de Stop & Shop y Hannaford no fueron señalados como afectados.

Los clientes con pedidos en línea que no se completen recibirán reembolsos. En Food Lion, Giant Food y The GIANT Company, las entregas aún pueden solicitarse mediante Instacart, DoorDash y Uber Eats, de acuerdo con el mismo medio.

Un local de Hannaford atiende a sus clientes mientras la empresa trabaja para restablecer sus plataformas en línea (WBRC Inc)

Ahold Delhaize desconectó sistemas para contener el incidente cibernético

Ahold Delhaize informó que detectó un problema de ciberseguridad dentro de su red y retiró algunos sistemas de operación para proteger su infraestructura.

La empresa, con sede en Zaandam, Países Bajos, indicó que trabaja para evaluar y mitigar el incidente junto con equipos internos, especialistas externos y las autoridades pertinentes.

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La compañía inició un restablecimiento controlado de determinados servicios, aunque no fijó una fecha para el retorno total de las aplicaciones y los sitios web.

En su comunicado más reciente, actualizado el 14 de octubre, señaló que no encontró indicios de que se hayan sustraído datos de clientes, empleados o socios.

El grupo no informó quién podría estar detrás del ataque ni precisó el método utilizado. También indicó que no divulgará detalles que puedan comprometer las medidas de seguridad o interferir en la investigación, según la comunicación oficial de Ahold Delhaize.

Una tienda de Stop & Shop continúa operando con normalidad pese al incidente cibernético que afectó los sistemas digitales de Ahold Delhaize (Hartford Business Journal)

Las cinco cadenas estadounidenses del grupo sufrieron la caída de sus plataformas

La interrupción abarcó los canales digitales de las cinco marcas que Ahold Delhaize opera en Estados Unidos: Food Lion, Stop & Shop, Hannaford, Giant Food y The GIANT Company.

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Las aplicaciones y los sitios web de las cinco cadenas quedaron inaccesibles, aunque los servicios disponibles en cada marca pueden variar.

El conglomerado administra 17 marcas locales en nueve países. Además de Estados Unidos, la incidencia tuvo efectos en varias de sus enseñas europeas; sin embargo, la empresa sostuvo que sus comercios en Europa y Estados Unidos permanecen abiertos.

El grupo afrontó otro incidente que pudo afectar a más de 2 millones de personas en 2024

La situación ocurre cerca de dos años después de una intrusión de seguridad que provocó la desconexión de sistemas, fallas en los portales de varias marcas y la suspensión temporal del comercio electrónico de Hannaford.

Ese episodio pudo haber comprometido información sensible de más de 2 millones de personas, entre empleados actuales y antiguos, sus familiares y beneficiarios, según Cybersecurity Dive.

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La empresa no estableció un vínculo entre aquel caso y el incidente actual. La investigación sigue en curso y Ahold Delhaize anticipó que difundirá nuevas actualizaciones cuando corresponda.